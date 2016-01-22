Софи и восходящее солнце, 2016

Действие фильма происходит осенью 1941 года в Солти-Крик, небольшой рыбацкой деревушке в Южной Каролине. В нем рассказывается история Софи, художницы, которая занимается рыбалкой и продает крабов, чтобы заработать на жизнь. Однажды Софи встречает господина Оту, азиата, живущего неподалеку. Дружба, рожденная их взаимной любовью к искусству, превращается в запретные ухаживания. Вместе с развитием их отношений обостряется и война, и после бомбардировки Перл-Харбора по городу прокатывается волна расизма, угрожая жизни Оты. Чтобы спасти возлюбленного, Софи приходится рискнуть своей жизнью...