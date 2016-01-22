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Софи и восходящее солнце Софи и восходящее солнце
Киноафиша Фильмы Софи и восходящее солнце
Sophie and the Rising Sun

Софи и восходящее солнце, 2016

2016 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Драма о любви двух разных людей.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит осенью 1941 года в Солти-Крик, небольшой рыбацкой деревушке в Южной Каролине. В нем рассказывается история Софи, художницы, которая занимается рыбалкой и продает крабов, чтобы заработать на жизнь. Однажды Софи встречает господина Оту, азиата, живущего неподалеку. Дружба, рожденная их взаимной любовью к искусству, превращается в запретные ухаживания. Вместе с развитием их отношений обостряется и война, и после бомбардировки Перл-Харбора по городу прокатывается волна расизма, угрожая жизни Оты. Чтобы спасти возлюбленного, Софи приходится рискнуть своей жизнью...

  • Фильм основан на одноименном романе Августы Тробо, изданном в 2001 году. Книга была адаптирована в киносценарий режиссером фильма Мэгги Гринвальд. Во время работы над сценарием Гринвальд постоянно просматривала фотографии, относящиеся к предвоенной эпохе в США, чтобы глубже погрузиться в то время.
  • Премьера картины состоялась на кинофестивале Сандэнс в 2016 году. После показа из фильма было вырезано 12 минут: ритм картины показался американским дистрибьюторам слишком медленным.
  • Фильм снимался в реальном рыбацком городке в Южной Каролине. Использование реальных фактур вместо работы с декорациями позволило сделать фильм более реалистичным и живым, добавив в изображение своеобразную тактильность.

Они не должны были встретиться, но у судьбы свои причуды. Тихая Софи и чужак Гровер. Их объединила любовь к живописи и природе. Их страсть изменила маленький город.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 января 2016
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 22 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Мэгги Гринволд
В ролях
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Такаси Ямагути
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Дайан Лэдд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Софи и восходящее солнце 2 постера
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Софи и восходящее солнце
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