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Зачинщики Зачинщики
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Зачинщики, 2016

2016 / США
5.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Выход на большие экраны фильма «Зачинщики» уже не раз откладывался из-за финансовых трудностей компании Relativity Media, которая в результате оказалась банкротом. Но наконец-то он добрался до проката! Режиссёром ленты стал Джаред Хесс, один из создателей сериала «Последний человек на Земле». В картине снялись лучшие комедийные актёры современности, среди которых Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Впритык»), Оуэн Уилсон («Ночь в музее», «Образцовый самец»), Джейсон Судейкис («Ми — Миллеры», «Несносные боссы») и Кристен Уигг («Девичник в Вегасе», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Охотники за привидениями»).

В центре сюжета фильма «Зачинщики» самый обыкновенный работяга Дэвид, который является сотрудником банка. Однажды он вместе с девушкой и сообщниками решает организовать налёт на инкассаторскую машину, которая перевозит целых 17 миллионов. Но с самого начала что-то идёт не так, и теперь он объявлен в розыск. Однако Дэвид всё равно продолжает скрываться, всеми способами пытаясь стереть свою прежнюю личность, что ведёт к невероятно смешным и нелепым ситуациям. Ждёт ли его в итоге тюрьма или же сладкая жизнь, полная удовольствий от халявных денег?

- В основу сценария боевика «Зачинщики» легли события, произошедшие в 1997 году во Флориде — был ограблен банк «Loomis, Fargo & Co», когда водитель-инкассатор, избивший своих коллег, похитил почти 18 млн $.

- Изначально рабочее название фильма было «Лумис Фарго» (по аналогии с ограбленным банком), но на завершающей стадии пост-продакшна ленту переименовали в «Зачинщики».

- Съемки криминальной комедии «Зачинщики» проходили в штате Северная Каролина (США) и в Пуэрто-Рико.

- Сначала на роль Дэвида был приглашен Джим Керри, но его планы изменились и незадачливого водителя из фильма «Зачинщики» сыграл Зак Галифианакис, звезда комедии «Мальчишник в Лас-Вегасе».

- Келли, любовницу грабителя, в комедии «Зачинщики» сыграла актриса Кристен Уиг, звезда Ночного шоу с Джимми Фэллоном и комедийной мелодрамы «Девичник в Лас-Вегасе», роль в которой принесла ей номинацию на Золотой Глобус, а за написанный в соавторстве с Энни Мумоло сценарий — номинацию на Оскар.

Бывший клерк банка вместе со своей любовницей проворачивает дерзкое ограбление инкассаторской машины и забирает 17 миллионов баксов. Но по неопытности преступники-дебютанты оставляют на месте преступления столько следов и улик, что вряд ли смогут получить удовольствие от добычи.

5.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 сентября 2016
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 29 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джаред Хесс
Джаред Хесс
В ролях
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Девин Рэтрей
Девин Рэтрей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зачинщики 15 постеров
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Зачинщики
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Наша рецензия
В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил – именно таким кажется себе Дэвид (Зак Галифианакис). Неуклюжий толстячок немного тупее сломанной табуретки – так думают о нем другие. И надо сказать, что мнение окружающих в случае с Дэвидом гораздо вернее: он непроходимо наивен, на редкость глуп и до смешного нелеп. Тем не менее, у него есть одно серьезное преимущество – его работа. Он инкассатор. И его рабочий фургончик всегда забит доверху аппетитно шуршащей…
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SKY 5 июля 2017, 16:45
Фильм просто супер, ржал половину фильма точно) Всем рекомендую - хорошая комедия)
9/10
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19 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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28 сентября 2016 17:04
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