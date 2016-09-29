Зачинщики, 2016

Выход на большие экраны фильма «Зачинщики» уже не раз откладывался из-за финансовых трудностей компании Relativity Media, которая в результате оказалась банкротом. Но наконец-то он добрался до проката! Режиссёром ленты стал Джаред Хесс, один из создателей сериала «Последний человек на Земле». В картине снялись лучшие комедийные актёры современности, среди которых Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Впритык»), Оуэн Уилсон («Ночь в музее», «Образцовый самец»), Джейсон Судейкис («Ми — Миллеры», «Несносные боссы») и Кристен Уигг («Девичник в Вегасе», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Охотники за привидениями»).
В центре сюжета фильма «Зачинщики» самый обыкновенный работяга Дэвид, который является сотрудником банка. Однажды он вместе с девушкой и сообщниками решает организовать налёт на инкассаторскую машину, которая перевозит целых 17 миллионов. Но с самого начала что-то идёт не так, и теперь он объявлен в розыск. Однако Дэвид всё равно продолжает скрываться, всеми способами пытаясь стереть свою прежнюю личность, что ведёт к невероятно смешным и нелепым ситуациям. Ждёт ли его в итоге тюрьма или же сладкая жизнь, полная удовольствий от халявных денег?
- В основу сценария боевика «Зачинщики» легли события, произошедшие в 1997 году во Флориде — был ограблен банк «Loomis, Fargo & Co», когда водитель-инкассатор, избивший своих коллег, похитил почти 18 млн $.
- Изначально рабочее название фильма было «Лумис Фарго» (по аналогии с ограбленным банком), но на завершающей стадии пост-продакшна ленту переименовали в «Зачинщики».
- Съемки криминальной комедии «Зачинщики» проходили в штате Северная Каролина (США) и в Пуэрто-Рико.
- Сначала на роль Дэвида был приглашен Джим Керри, но его планы изменились и незадачливого водителя из фильма «Зачинщики» сыграл Зак Галифианакис, звезда комедии «Мальчишник в Лас-Вегасе».
- Келли, любовницу грабителя, в комедии «Зачинщики» сыграла актриса Кристен Уиг, звезда Ночного шоу с Джимми Фэллоном и комедийной мелодрамы «Девичник в Лас-Вегасе», роль в которой принесла ей номинацию на Золотой Глобус, а за написанный в соавторстве с Энни Мумоло сценарий — номинацию на Оскар.
Бывший клерк банка вместе со своей любовницей проворачивает дерзкое ограбление инкассаторской машины и забирает 17 миллионов баксов. Но по неопытности преступники-дебютанты оставляют на месте преступления столько следов и улик, что вряд ли смогут получить удовольствие от добычи.
9/10