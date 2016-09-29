Зачинщики, 2016

Выход на большие экраны фильма «Зачинщики» уже не раз откладывался из-за финансовых трудностей компании Relativity Media, которая в результате оказалась банкротом. Но наконец-то он добрался до проката! Режиссёром ленты стал Джаред Хесс, один из создателей сериала «Последний человек на Земле». В картине снялись лучшие комедийные актёры современности, среди которых Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе», «Впритык»), Оуэн Уилсон («Ночь в музее», «Образцовый самец»), Джейсон Судейкис («Ми — Миллеры», «Несносные боссы») и Кристен Уигг («Девичник в Вегасе», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Охотники за привидениями»).

В центре сюжета фильма «Зачинщики» самый обыкновенный работяга Дэвид, который является сотрудником банка. Однажды он вместе с девушкой и сообщниками решает организовать налёт на инкассаторскую машину, которая перевозит целых 17 миллионов. Но с самого начала что-то идёт не так, и теперь он объявлен в розыск. Однако Дэвид всё равно продолжает скрываться, всеми способами пытаясь стереть свою прежнюю личность, что ведёт к невероятно смешным и нелепым ситуациям. Ждёт ли его в итоге тюрьма или же сладкая жизнь, полная удовольствий от халявных денег?