Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Возмущение Возмущение
Киноафиша Фильмы Возмущение
Indignation

Возмущение, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Экранизации романов Рота в последнее время появляются в учащенном ритме — это уже четвертая с 2003 года, когда вышла «Запятнанная репутация» (потом были «Элегия» в 2007-м и «Унижение» в 2014-м, а еще одна экранизация — режиссерский дебют Юэна МакГрегора «Американская пастораль» — выйдет в прокат уже в октябре; для сравнения: до 2003 года вышли лишь две экранизации романов Рота за 34 года). В романах писателя повествование всегда является более или менее завуалированной автобиографией; в этом смысле «Возмущение» прямо автобиографично. Протагонист романа и фильма — студент из еврейской семьи среднего класса Маркус (Лерман), поступающий в небольшой колледж в Огайо, переживающий первые отношения с девушкой из богатой семьи Оливией (Гадон) и конфликтующий с деканом в вопросах религиозного образования (Леттс). «Возмущение» — дебют видного продюсера и сценариста Шеймуса, автора сценариев семи фильмов Энга Ли, среди которых «Ледяной ветер» (1997), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) и «Вожделение» (2007). 24-летний, молодой да ранний, но уже весьма опытный Лерман («Поезд на Юму», «Хорошо быть тихоней», «Ярость») отлично справляется с ролью, но еще интереснее, как всегда, вельможно авторитетный Трэйси Леттс в роли декана и, в особенности, очаровательная и элегантная канадка Сара Гадон, полюбившаяся всем в фильмах Кроненберга и идеально вписывающаяся в ретро-антураж 1950-1960-х годов (см. ее работу в сериале «22.11.1963»). Непростая душевная конституция героини Гадон выразительно контрастирует с ее идеальной внешностью и статуэточным силуэтом, вызывая ассоциации с хрупкими и беззащитными героинями классических нуаров. Внимательные киноманы не смогут не заметить очевидные сюжетные переклички фильма с первой экранизацией прозы Рота — фильмом Ларри Пирса 1969 года «Прощай, Коламбус».

7.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 января 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Шеймус
В ролях
Логан Лерман
Логан Лерман
Сара Гадон
Сара Гадон
Трэйси Леттс
Трэйси Леттс
Бен Розенфилд
Линда Эмонд
Линда Эмонд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возмущение 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Возмущение
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль американского кино «Амфест» С 29 сентября по 9 октября в 13 городах России Посольство Соединённых Штатов Америки совместно с арт-объединением CoolConnections проведут 11-й фестиваль американского кино «Амфест»,
Написать
16 сентября 2016 13:45
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши