Возмущение, 2016

Экранизации романов Рота в последнее время появляются в учащенном ритме — это уже четвертая с 2003 года, когда вышла «Запятнанная репутация» (потом были «Элегия» в 2007-м и «Унижение» в 2014-м, а еще одна экранизация — режиссерский дебют Юэна МакГрегора «Американская пастораль» — выйдет в прокат уже в октябре; для сравнения: до 2003 года вышли лишь две экранизации романов Рота за 34 года). В романах писателя повествование всегда является более или менее завуалированной автобиографией; в этом смысле «Возмущение» прямо автобиографично. Протагонист романа и фильма — студент из еврейской семьи среднего класса Маркус (Лерман), поступающий в небольшой колледж в Огайо, переживающий первые отношения с девушкой из богатой семьи Оливией (Гадон) и конфликтующий с деканом в вопросах религиозного образования (Леттс). «Возмущение» — дебют видного продюсера и сценариста Шеймуса, автора сценариев семи фильмов Энга Ли, среди которых «Ледяной ветер» (1997), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) и «Вожделение» (2007). 24-летний, молодой да ранний, но уже весьма опытный Лерман («Поезд на Юму», «Хорошо быть тихоней», «Ярость») отлично справляется с ролью, но еще интереснее, как всегда, вельможно авторитетный Трэйси Леттс в роли декана и, в особенности, очаровательная и элегантная канадка Сара Гадон, полюбившаяся всем в фильмах Кроненберга и идеально вписывающаяся в ретро-антураж 1950-1960-х годов (см. ее работу в сериале «22.11.1963»). Непростая душевная конституция героини Гадон выразительно контрастирует с ее идеальной внешностью и статуэточным силуэтом, вызывая ассоциации с хрупкими и беззащитными героинями классических нуаров. Внимательные киноманы не смогут не заметить очевидные сюжетные переклички фильма с первой экранизацией прозы Рота — фильмом Ларри Пирса 1969 года «Прощай, Коламбус».