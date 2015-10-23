Где дракон?, 2016

В российский прокат мультипликационное творение «Где дракон?» пожаловало прямиком из Китая. Его создатели Синг-Чунг Фу и Бетти Тенг выпускают свой первый фильм в качестве режиссёров. Их первая работа рассчитана на самых маленьких зрителей, но подойдёт также и для семейного просмотра. Героев в оригинале озвучили пока ещё не известные актёры или же те, чьё имя знакомо зрителям лишь в родной стране.

Ну что ещё отражает культуру Китая лучше, чем драконы? За долгие годы к этим загадочным существам так и не угас интерес как у жителей Поднебесной, так и по всему миру. Сюжет картины сосредоточен вокруг знаков зодиака. В этой истории животные, олицетворяющие тот или иной знак, имеют материальное воплощение. Однажды Дракон, который является одним из них, исчезает при таинственных обстоятельствах. Его товарищи решают отправиться на поиски. Однако делать они это будут не одни, а при помощи доброй девочки Дженет, для которой это путешествие станет самым незабываемым событием в жизни.