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Где дракон? Где дракон?
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Long zai na li

Где дракон?, 2016

2016 / Китай
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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В российский прокат мультипликационное творение «Где дракон?» пожаловало прямиком из Китая. Его создатели Синг-Чунг Фу и Бетти Тенг выпускают свой первый фильм в качестве режиссёров. Их первая работа рассчитана на самых маленьких зрителей, но подойдёт также и для семейного просмотра. Героев в оригинале озвучили пока ещё не известные актёры или же те, чьё имя знакомо зрителям лишь в родной стране.

Ну что ещё отражает культуру Китая лучше, чем драконы? За долгие годы к этим загадочным существам так и не угас интерес как у жителей Поднебесной, так и по всему миру. Сюжет картины сосредоточен вокруг знаков зодиака. В этой истории животные, олицетворяющие тот или иной знак, имеют материальное воплощение. Однажды Дракон, который является одним из них, исчезает при таинственных обстоятельствах. Его товарищи решают отправиться на поиски. Однако делать они это будут не одни, а при помощи доброй девочки Дженет, для которой это путешествие станет самым незабываемым событием в жизни.

- Мультфильм «Где дракон?» вышел в китайский прокат в октябре 2015 году и собрал около 3,5 миллионов юаней

- Режиссёр Синг-Чунг Фу до этого работал с визуальными эффектами. У него даже есть награда за участие в создании документальной ленты «Шёлк». Он также работал над известной картиной «Беовулф»

- Свой собственный фильм Синг-Чунг Фу запланировал снять ещё в 2006 году, и за всё время работы над проектом «Где дракон?» он успел поработать супервайзером визуальных эффектов на 7-8 других проектах

Маленькая девочка Дженет отправляется в захватывающее, полное опасностей путешествие в загадочную страну, где живут знаки зодиака. Им грозит страшная опасность, ведь силы зла задумали установить там свой порядок. Дженет вместе со своими новыми друзьями: животными, представляющими разные знаки зодиака — должна найти способ спасти мир от надвигающейся беды.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 августа 2016
Премьера в мире 23 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Синг-Чунг Фу
Синг-Чунг Фу
В ролях
Леон Дай
Леон Дай
Гун Чжэ
Гун Чжэ
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Где дракон?
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В прокат на этой неделе выходит сразу два китайских мультфильма, и один из них – «Где дракон?» от постановщика визуальных эффектов Синг-Чунг Фу, работавшего над «Беовульфом». В последнее время рынок анимации в Китае разрастается, и уже чуть ли не каждый месяц в прокате появляется новый мультфильм из Поднебесной. Что и понятно, ведь никак иначе не проработать слабые места. Да и слабыми они, скорее, выглядят лишь на фоне чего-то, так как в стране родные мультфильмы…
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3 августа 2016 16:25
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