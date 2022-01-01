Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Архив Архив 1977

Архив премьер 1977 года

1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 января 1977
Про Красную Шапочку, Леонид Нечаев, СССР Пятачок, Юрий Прытков, СССР Вооружен и очень опасен, Владимир Вайншток, СССР / Чехословакия / Румыния В четверг и больше никогда, Анатолий Эфрос, СССР Бобик в гостях у Барбоса, Владимир Попов, СССР Журавлиные перья, Идея Гаранина, СССР
2 января 1977
Предательница, Никита Хубов, СССР
3 января 1977
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил, Надежда Кошеверова, СССР Золотая речка, Вениамин Дорман, СССР
7 января 1977
Часовой, Майкл Уиннер, США
10 января 1977
Розыгрыш, Владимир Меньшов, СССР Розыгрыш, Андрей Кудиненко, Россия
14 января 1977
Весь мир в глазах твоих, Иван Симоненко, Станислав Клименко, СССР
24 января 1977
Тревожный месяц вересень, Леонид Осыка, СССР
25 января 1977
Провидение, Ален Рене, Франция / Швейцария / Великобритания
31 января 1977
Незнайка в Солнечном городе, Ольга Розовская, Юрий Трофимов, Борис Ардов, СССР
10 февраля 1977
Позднее шоу, Роберт Бентон, США
25 февраля 1977
Удар по воротам, Джордж Рой Хилл, США
28 февраля 1977
Дожить до рассвета, Виктор Соколов, Михаил Ершов, СССР
10 марта 1977
Шахматисты, Сатьяджит Рай, Индия
11 марта 1977
Аэропорт 77, Джерри Джеймсон, США
23 марта 1977
Принцип домино, Стэнли Крамер, США
24 марта 1977
Туфелька и роза, Брайан Форбс, Великобритания
27 марта 1977
Энни Холл, Вуди Аллен, США
28 марта 1977
Джабервоки, Терри Гиллиам, Великобритания Буденовка, Игорь Вознесенский, СССР
2 апреля 1977
Восхождение, Лариса Шепитько, СССР
3 апреля 1977
3 женщины, Роберт Олтмен, США
7 апреля 1977
Фургон, Сэм Гроссман, США
8 апреля 1977
Бешеная, Дэвид Кроненберг, Канада
21 апреля 1977
Зайчонок и муха, Валентин Караваев, СССР
1 мая 1977
Двадцать дней без войны, Алексей Герман, СССР Колыбельная для мужчин, Иван Лукинский, Владимир Златоустовский, СССР
11 мая 1977
Последний поцелуй, Долорес Грассиан, Франция / Бельгия
13 мая 1977
Торре Бела, Томас Харлан, Португалия
19 мая 1977
Смоки и Бандит, Хэл Нидэм, США
25 мая 1977
Полигон, Анатолий Петров (II), СССР Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, Джордж Лукас, США
26 мая 1977
Американский друг, Вим Вендерс, ФРГ / Португалия / США
28 мая 1977
Серебряное копытце, Геннадий Сокольский, СССР
31 мая 1977
Василиса прекрасная, Владимир Пекарь, СССР
1 июня 1977
Девочка, хочешь сниматься в кино?, Адольф Бергункер, СССР
3 июня 1977
Серебряные медведи, Иван Пассер, Великобритания
6 июня 1977
Усатый нянь, Владимир Грамматиков, СССР Марка страны Гонделупы, Юлий Файт, СССР Риск - благородное дело, Яков Сегель, СССР Золотая мина, Евгений Татарский, СССР «Посейдон» спешит на помощь, Слободан Косовалич, СССР В зоне особого внимания, Андрей Малюков, СССР Хомут для маркиза, Илья Фрэз, СССР По семейным обстоятельствам, Алексей Коренев, СССР
8 июня 1977
Другая сторона полуночи, Чарльз Джэррот, США Новости из дома, Шанталь Акерман, Франция
9 июня 1977
Кольца Альманзора, Игорь Вознесенский, СССР
13 июня 1977
Ася, Иосиф Хейфиц, СССР
15 июня 1977
Мост слишком далеко, Ричард Аттенборо, США / Великобритания
17 июня 1977
Изгоняющий дьявола II: Еретик, Джон Бурмен, США Бездна, Питер Йетс, США
19 июня 1977
Спасатели, Джон Лоунсбери, США
20 июня 1977
Подранки, Николай Губенко, СССР
21 июня 1977
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Мартин Скорсезе, США
24 июня 1977
Колдун, Уильям Фридкин, США
26 июня 1977
Школьный вальс, Павел Любимов, СССР
27 июня 1977
Семейная мелодрама, Борис Фрумин, СССР
30 июня 1977
МакАртур, Джозеф Сарджент, США
7 июля 1977
Шпион, который меня любил, Льюис Гилберт, Великобритания
11 июля 1977
Последний лепесток, Роман Качанов, СССР
14 июля 1977
Я никогда не обещала вам розового сада, Энтони Пейдж, США
27 июля 1977
Почти смешная история
30 июля 1977
Дом, Нобухико Обаяси, Япония
5 августа 1977
Легионеры, Дик Ричардс, Великобритания
6 августа 1977
Есть идея!, Владимир Бычков, СССР
10 августа 1977
Садись рядом, Мишка!, Яков Базелян, СССР
13 августа 1977
Ты осветила жизнь мою, Джозеф Брукс, США
25 августа 1977
Злой дух Ямбуя, Борис Бунеев, СССР
26 августа 1977
Терромания, Мартин Б. Коэн, США
27 августа 1977
Труффальдино из Бергамо, Владимир Воробьев, СССР
31 августа 1977
Дуэлянты, Ридли Скотт, Великобритания
1 сентября 1977
Догада, Станислав Соколов, СССР
7 сентября 1977
Валентино, Кен Расселл, Великобритания / США
10 сентября 1977
Несовершеннолетние, Владимир Роговой, СССР
12 сентября 1977
Кадкина всякий знает, Наталья Трощенко, Анатолий Вехотко, СССР
17 сентября 1977
Жизнь взаймы, Сидни Поллак, США
2 октября 1977
Джулия, Фред Циннеман, США
5 октября 1977
Их двое, Марта Месарош, Венгрия / Франция
7 октября 1977
Обойма драйва, Сидни Пуатье, США О Боже!, Карл Райнер, США
11 октября 1977
Р.В.С., Юлий Слупский, СССР
16 октября 1977
Эквус, Сидни Люмет, США / Великобритания
19 октября 1977
В поисках мистера Гудбара, Ричард Брукс, США
20 октября 1977
Алпамыс идёт в школу, Абдулла Карсакбаев, СССР
24 октября 1977
Встретимся у фонтана, Олег Николаевский, СССР Рудин, Константин Воинов, СССР
26 октября 1977
Змеиное яйцо, Ингмар Бергман, США / ФРГ
27 октября 1977
Судьба
3 ноября 1977
Дракон Пита, Дон Чэффи, США
4 ноября 1977
Герои, Джереми Каган, США
10 ноября 1977
Смешные люди!, Михаил Швейцер, СССР
14 ноября 1977
Поворотный пункт, Херберт Росс, США
15 ноября 1977
Близкие контакты третьей степени, Стивен Спилберг, США
19 ноября 1977
Смятение чувств, Павел Арсенов, СССР
25 ноября 1977
Холокост 2000, Альберто Де Мартино, Великобритания / Италия
27 ноября 1977
До свиданья, дорогая, Херберт Росс, США
29 ноября 1977
Темная звезда, Джон Карпентер, США
7 декабря 1977
Генеральный отчет, Пере Портабелья, Испания
14 декабря 1977
Лихорадка субботнего вечера, Джон Бэдэм, США
20 декабря 1977
Фронт за линией фронта, Игорь Гостев, СССР
23 декабря 1977
Год зайца, Ристо Ярва, Финляндия
25 декабря 1977
Премьера, Джон Кассаветис, США
30 декабря 1977
Нос, Ролан Быков, СССР
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши