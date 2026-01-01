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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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1 января 1977
В четверг и больше никогда
, Анатолий Эфрос, СССР
Журавлиные перья
, Идея Гаранина, СССР
Пятачок
, Юрий Прытков, СССР
Бобик в гостях у Барбоса
, Владимир Попов, СССР
Про Красную Шапочку
, Леонид Нечаев, СССР
Вооружен и очень опасен
, Владимир Вайншток, СССР / Чехословакия / Румыния
2 января 1977
Предательница
, Никита Хубов, СССР
3 января 1977
Золотая речка
, Вениамин Дорман, СССР
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
, Надежда Кошеверова, СССР
5 января 1977
Додумался, поздравляю!
, Эдуард Гаврилов, СССР
7 января 1977
Часовой
, Майкл Уиннер, США
10 января 1977
Розыгрыш
, Андрей Кудиненко, Россия
Розыгрыш
, Владимир Меньшов, СССР
13 января 1977
Бешеное золото
, Самсон Самсонов, СССР
14 января 1977
Весь мир в глазах твоих
, Иван Симоненко, Станислав Клименко, СССР
24 января 1977
Тревожный месяц вересень
, Леонид Осыка, СССР
25 января 1977
Провидение
, Ален Рене, Франция / Швейцария / Великобритания
3 февраля 1977
Не любо – не слушай
, Леонид Носырев, СССР
10 февраля 1977
Позднее шоу
, Роберт Бентон, США
25 февраля 1977
Удар по воротам
, Джордж Рой Хилл, США
28 февраля 1977
Дожить до рассвета
, Виктор Соколов, Михаил Ершов, СССР
10 марта 1977
Шахматисты
, Сатьяджит Рай, Индия
11 марта 1977
Аэропорт 77
, Джерри Джеймсон, США
23 марта 1977
Принцип домино
, Стэнли Крамер, США
24 марта 1977
Туфелька и роза
, Брайан Форбс, Великобритания
27 марта 1977
Энни Холл
, Вуди Аллен, США
28 марта 1977
Джабервоки
, Терри Гиллиам, Великобритания
Буденовка
, Игорь Вознесенский, СССР
2 апреля 1977
Восхождение
, Лариса Шепитько, СССР
3 апреля 1977
3 женщины
, Роберт Олтмен, США
7 апреля 1977
Фургон
, Сэм Гроссман, США
8 апреля 1977
Бешеная
, Дэвид Кроненберг, Канада
21 апреля 1977
Зайчонок и муха
, Валентин Караваев, СССР
1 мая 1977
Колыбельная для мужчин
, Иван Лукинский, Владимир Златоустовский, СССР
Двадцать дней без войны
, Алексей Герман, СССР
11 мая 1977
Последний поцелуй
, Долорес Грассиан, Франция / Бельгия
13 мая 1977
Торре Бела
, Томас Харлан, Португалия
19 мая 1977
Смоки и Бандит
, Хэл Нидэм, США
25 мая 1977
Полигон
, Анатолий Петров (II), СССР
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
, Джордж Лукас, США
26 мая 1977
Американский друг
, Вим Вендерс, ФРГ / Португалия / США
28 мая 1977
Каменный цветок
, Олег Николаевский, СССР
Серебряное копытце
, Геннадий Сокольский, СССР
31 мая 1977
Василиса прекрасная
, Владимир Пекарь, СССР
1 июня 1977
Девочка, хочешь сниматься в кино?
, Адольф Бергункер, СССР
3 июня 1977
Серебряные медведи
, Иван Пассер, Великобритания
6 июня 1977
Усатый нянь
, Владимир Грамматиков, СССР
В зоне особого внимания
, Андрей Малюков, СССР
«Посейдон» спешит на помощь
, Слободан Косовалич, СССР
Золотая мина
, Евгений Татарский, СССР
Хомут для маркиза
, Илья Фрэз, СССР
Риск - благородное дело
, Яков Сегель, СССР
По семейным обстоятельствам
, Алексей Коренев, СССР
Марка страны Гонделупы
, Юлий Файт, СССР
8 июня 1977
Другая сторона полуночи
, Чарльз Джэррот, США
Новости из дома
, Шанталь Акерман, Франция
9 июня 1977
Кольца Альманзора
, Игорь Вознесенский, СССР
10 июня 1977
Доброта
, Эдуард Гаврилов, СССР
13 июня 1977
Ася
, Иосиф Хейфиц, СССР
15 июня 1977
Мост слишком далеко
, Ричард Аттенборо, США / Великобритания
17 июня 1977
Изгоняющий дьявола II: Еретик
, Джон Бурмен, США
Бездна
, Питер Йетс, США
19 июня 1977
Спасатели
, Джон Лоунсбери, США
20 июня 1977
Подранки
, Николай Губенко, СССР
21 июня 1977
Нью-Йорк, Нью-Йорк
, Мартин Скорсезе, США
24 июня 1977
Колдун
, Уильям Фридкин, США
26 июня 1977
Школьный вальс
, Павел Любимов, СССР
27 июня 1977
Семейная мелодрама
, Борис Фрумин, СССР
30 июня 1977
МакАртур
, Джозеф Сарджент, США
7 июля 1977
Шпион, который меня любил
, Льюис Гилберт, Великобритания
11 июля 1977
Последний лепесток
, Роман Качанов, СССР
14 июля 1977
Я никогда не обещала вам розового сада
, Энтони Пейдж, США
27 июля 1977
Почти смешная история
, СССР
30 июля 1977
Дом
, Нобухико Обаяси, Япония
5 августа 1977
Легионеры
, Дик Ричардс, Великобритания
6 августа 1977
Есть идея!
, Владимир Бычков, СССР
10 августа 1977
Садись рядом, Мишка!
, Яков Базелян, СССР
13 августа 1977
Ты осветила жизнь мою
, Джозеф Брукс, США
25 августа 1977
Злой дух Ямбуя
, Борис Бунеев, СССР
26 августа 1977
Терромания
, Мартин Б. Коэн, США
27 августа 1977
Труффальдино из Бергамо
, СССР
31 августа 1977
Дуэлянты
, Ридли Скотт, Великобритания
1 сентября 1977
Догада
, Станислав Соколов, СССР
7 сентября 1977
Валентино
, Кен Расселл, Великобритания / США
10 сентября 1977
Несовершеннолетние
, Владимир Роговой, СССР
12 сентября 1977
Кадкина всякий знает
, Наталья Трощенко, Анатолий Вехотко, СССР
15 сентября 1977
Самый маленький гном № 1
, Михаил Каменецкий, СССР
17 сентября 1977
Жизнь взаймы
, Сидни Поллак, США
2 октября 1977
Джулия
, Фред Циннеман, США
5 октября 1977
Их двое
, Марта Месарош, Венгрия / Франция
7 октября 1977
О Боже!
, Карл Райнер, США
Спартак
, Вадим Дербенев, Юрий Григорович, СССР
Обойма драйва
, Сидни Пуатье, США
11 октября 1977
Р.В.С.
, Алексей Мороз, СССР
16 октября 1977
Эквус
, Сидни Люмет, США / Великобритания
19 октября 1977
В поисках мистера Гудбара
, Ричард Брукс, США
20 октября 1977
Алпамыс идёт в школу
, Абдулла Карсакбаев, СССР
24 октября 1977
Встретимся у фонтана
, Олег Николаевский, СССР
Рудин
, Константин Воинов, СССР
26 октября 1977
Змеиное яйцо
, Ингмар Бергман, США / ФРГ
27 октября 1977
Судьба
, СССР
28 октября 1977
Собственное мнение
, Юлий Карасик, СССР
3 ноября 1977
Дракон Пита
, Дон Чэффи, США
4 ноября 1977
Герои
, Джереми Каган, США
10 ноября 1977
Смешные люди!
, Михаил Швейцер, СССР
14 ноября 1977
Поворотный пункт
, Херберт Росс, США
15 ноября 1977
Близкие контакты третьей степени
, Стивен Спилберг, США
19 ноября 1977
Смятение чувств
, Павел Арсенов, СССР
25 ноября 1977
Холокост 2000
, Альберто Де Мартино, Великобритания / Италия
27 ноября 1977
До свиданья, дорогая
, Херберт Росс, США
29 ноября 1977
Темная звезда
, Джон Карпентер, США
7 декабря 1977
Генеральный отчет
, Пере Портабелья, Испания
14 декабря 1977
Лихорадка субботнего вечера
, Джон Бэдэм, США
20 декабря 1977
Фронт за линией фронта
, Игорь Гостев, СССР
23 декабря 1977
Год зайца
, Ристо Ярва, Финляндия
25 декабря 1977
Премьера
, Джон Кассаветис, США
30 декабря 1977
Нос
, Ролан Быков, СССР
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