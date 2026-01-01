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Архив премьер 1977 года

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1 января 1977
В четверг и больше никогда, Анатолий Эфрос, СССР Журавлиные перья, Идея Гаранина, СССР Пятачок, Юрий Прытков, СССР Бобик в гостях у Барбоса, Владимир Попов, СССР Про Красную Шапочку, Леонид Нечаев, СССР Вооружен и очень опасен, Владимир Вайншток, СССР / Чехословакия / Румыния
2 января 1977
Предательница, Никита Хубов, СССР
3 января 1977
Золотая речка, Вениамин Дорман, СССР Как Иванушка-дурачок за чудом ходил, Надежда Кошеверова, СССР
5 января 1977
Додумался, поздравляю!, Эдуард Гаврилов, СССР
7 января 1977
Часовой, Майкл Уиннер, США
10 января 1977
Розыгрыш, Андрей Кудиненко, Россия Розыгрыш, Владимир Меньшов, СССР
13 января 1977
Бешеное золото, Самсон Самсонов, СССР
14 января 1977
Весь мир в глазах твоих, Иван Симоненко, Станислав Клименко, СССР
24 января 1977
Тревожный месяц вересень, Леонид Осыка, СССР
25 января 1977
Провидение, Ален Рене, Франция / Швейцария / Великобритания
3 февраля 1977
Не любо – не слушай, Леонид Носырев, СССР
10 февраля 1977
Позднее шоу, Роберт Бентон, США
25 февраля 1977
Удар по воротам, Джордж Рой Хилл, США
28 февраля 1977
Дожить до рассвета, Виктор Соколов, Михаил Ершов, СССР
10 марта 1977
Шахматисты, Сатьяджит Рай, Индия
11 марта 1977
Аэропорт 77, Джерри Джеймсон, США
23 марта 1977
Принцип домино, Стэнли Крамер, США
24 марта 1977
Туфелька и роза, Брайан Форбс, Великобритания
27 марта 1977
Энни Холл, Вуди Аллен, США
28 марта 1977
Джабервоки, Терри Гиллиам, Великобритания Буденовка, Игорь Вознесенский, СССР
2 апреля 1977
Восхождение, Лариса Шепитько, СССР
3 апреля 1977
3 женщины, Роберт Олтмен, США
7 апреля 1977
Фургон, Сэм Гроссман, США
8 апреля 1977
Бешеная, Дэвид Кроненберг, Канада
21 апреля 1977
Зайчонок и муха, Валентин Караваев, СССР
1 мая 1977
Колыбельная для мужчин, Иван Лукинский, Владимир Златоустовский, СССР Двадцать дней без войны, Алексей Герман, СССР
11 мая 1977
Последний поцелуй, Долорес Грассиан, Франция / Бельгия
13 мая 1977
Торре Бела, Томас Харлан, Португалия
19 мая 1977
Смоки и Бандит, Хэл Нидэм, США
25 мая 1977
Полигон, Анатолий Петров (II), СССР Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, Джордж Лукас, США
26 мая 1977
Американский друг, Вим Вендерс, ФРГ / Португалия / США
28 мая 1977
Каменный цветок, Олег Николаевский, СССР Серебряное копытце, Геннадий Сокольский, СССР
31 мая 1977
Василиса прекрасная, Владимир Пекарь, СССР
1 июня 1977
Девочка, хочешь сниматься в кино?, Адольф Бергункер, СССР
3 июня 1977
Серебряные медведи, Иван Пассер, Великобритания
6 июня 1977
Усатый нянь, Владимир Грамматиков, СССР В зоне особого внимания, Андрей Малюков, СССР «Посейдон» спешит на помощь, Слободан Косовалич, СССР Золотая мина, Евгений Татарский, СССР Хомут для маркиза, Илья Фрэз, СССР Риск - благородное дело, Яков Сегель, СССР По семейным обстоятельствам, Алексей Коренев, СССР Марка страны Гонделупы, Юлий Файт, СССР
8 июня 1977
Другая сторона полуночи, Чарльз Джэррот, США Новости из дома, Шанталь Акерман, Франция
9 июня 1977
Кольца Альманзора, Игорь Вознесенский, СССР
10 июня 1977
Доброта, Эдуард Гаврилов, СССР
13 июня 1977
Ася, Иосиф Хейфиц, СССР
15 июня 1977
Мост слишком далеко, Ричард Аттенборо, США / Великобритания
17 июня 1977
Изгоняющий дьявола II: Еретик, Джон Бурмен, США Бездна, Питер Йетс, США
19 июня 1977
Спасатели, Джон Лоунсбери, США
20 июня 1977
Подранки, Николай Губенко, СССР
21 июня 1977
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Мартин Скорсезе, США
24 июня 1977
Колдун, Уильям Фридкин, США
26 июня 1977
Школьный вальс, Павел Любимов, СССР
27 июня 1977
Семейная мелодрама, Борис Фрумин, СССР
30 июня 1977
МакАртур, Джозеф Сарджент, США
7 июля 1977
Шпион, который меня любил, Льюис Гилберт, Великобритания
11 июля 1977
Последний лепесток, Роман Качанов, СССР
14 июля 1977
Я никогда не обещала вам розового сада, Энтони Пейдж, США
27 июля 1977
Почти смешная история, СССР
30 июля 1977
Дом, Нобухико Обаяси, Япония
5 августа 1977
Легионеры, Дик Ричардс, Великобритания
6 августа 1977
Есть идея!, Владимир Бычков, СССР
10 августа 1977
Садись рядом, Мишка!, Яков Базелян, СССР
13 августа 1977
Ты осветила жизнь мою, Джозеф Брукс, США
25 августа 1977
Злой дух Ямбуя, Борис Бунеев, СССР
26 августа 1977
Терромания, Мартин Б. Коэн, США
27 августа 1977
Труффальдино из Бергамо, СССР
31 августа 1977
Дуэлянты, Ридли Скотт, Великобритания
1 сентября 1977
Догада, Станислав Соколов, СССР
7 сентября 1977
Валентино, Кен Расселл, Великобритания / США
10 сентября 1977
Несовершеннолетние, Владимир Роговой, СССР
12 сентября 1977
Кадкина всякий знает, Наталья Трощенко, Анатолий Вехотко, СССР
15 сентября 1977
Самый маленький гном № 1, Михаил Каменецкий, СССР
17 сентября 1977
Жизнь взаймы, Сидни Поллак, США
2 октября 1977
Джулия, Фред Циннеман, США
5 октября 1977
Их двое, Марта Месарош, Венгрия / Франция
7 октября 1977
О Боже!, Карл Райнер, США Спартак, Вадим Дербенев, Юрий Григорович, СССР Обойма драйва, Сидни Пуатье, США
11 октября 1977
Р.В.С., Алексей Мороз, СССР
16 октября 1977
Эквус, Сидни Люмет, США / Великобритания
19 октября 1977
В поисках мистера Гудбара, Ричард Брукс, США
20 октября 1977
Алпамыс идёт в школу, Абдулла Карсакбаев, СССР
24 октября 1977
Встретимся у фонтана, Олег Николаевский, СССР Рудин, Константин Воинов, СССР
26 октября 1977
Змеиное яйцо, Ингмар Бергман, США / ФРГ
27 октября 1977
Судьба, СССР
28 октября 1977
Собственное мнение, Юлий Карасик, СССР
3 ноября 1977
Дракон Пита, Дон Чэффи, США
4 ноября 1977
Герои, Джереми Каган, США
10 ноября 1977
Смешные люди!, Михаил Швейцер, СССР
14 ноября 1977
Поворотный пункт, Херберт Росс, США
15 ноября 1977
Близкие контакты третьей степени, Стивен Спилберг, США
19 ноября 1977
Смятение чувств, Павел Арсенов, СССР
25 ноября 1977
Холокост 2000, Альберто Де Мартино, Великобритания / Италия
27 ноября 1977
До свиданья, дорогая, Херберт Росс, США
29 ноября 1977
Темная звезда, Джон Карпентер, США
7 декабря 1977
Генеральный отчет, Пере Портабелья, Испания
14 декабря 1977
Лихорадка субботнего вечера, Джон Бэдэм, США
20 декабря 1977
Фронт за линией фронта, Игорь Гостев, СССР
23 декабря 1977
Год зайца, Ристо Ярва, Финляндия
25 декабря 1977
Премьера, Джон Кассаветис, США
30 декабря 1977
Нос, Ролан Быков, СССР
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