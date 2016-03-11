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Каждому свое, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новая картина Ричарда Линклейтера, который в прошлом году сорвал большой куш в связи с выходом «Отрочества», снимавшегося целых 12 лет, бесспорно, вызывает большой интерес по ряду составляющих. Она хоть и не приходится родным братом ленте того же Линклейтера «Под кайфом и в смятении», но уже точно претендует на звание её кузена, который отправился в колледж. В фильме представлена сборная, состоящая из молодого поколения комедийных актёров, которым выпал шанс сняться у такого именитого режиссёра. Главную роль исполнил участник сериала «Хор» Блейк Дженнер. Компанию ему составили звезда «Шага вперёд» Райан Гузман, Зои Дойч, которую не так давно можно было видеть в «Дедушке лёгкого поведения» и Уайатт Расселл из «Мачо и ботан 2».

Осенью 1980 года в Техасе первокурсник колледжа Джейк Брэдфорд, бывший отличным питчером в средней школе, переезжает в дом за пределами кампуса вместе с другими членами бейсбольной команды колледжа. Он знакомится с несколькими товарищей по команде, включая своего соседа по комнате Билли, которого прозвали «Бойтер» из-за его глубокого южного акцента. Он присоединяется к Финнегану, Роперу, Дейлу и Пламмеру, которые путешествуют по кампусу на машине в поисках женщин, алкоголя и развлечений. Так начинается самая лучшая пора его жизни…

 

  • По словам режиссера и сценариста Ричарда Линклейтера, фильм является продолжением его «Отрочества» Эта картина заканчивается тем, что главный герой появляется в колледже и встречает своих новых соседей по комнате и девушку, то есть как раз на том моменте, где начинается этот фильм.
  • Большая часть этого фильма автобиографична, как и другие картины Линклейтера. Он также играл в бейсбол в колледже, и в качестве главных героев фильма прописаны он сам и его товарищи по команде.
  • Показанный в фильме бар – это настоящий бар Джолли Фокс в Хантсвилле, штат Техас, который Линклейтер активно посещал во время учебы. Вывеска на стене бара в фильме действительно гласит: «Джолли Фокс».

Где ты вчера забыл свои штаны за двести баксов? Кто эта девушка, которая спит в твоей кровати? Как выходить на поле, когда твоя бита сломана об чью-то голову? И какой сегодня экзамен — по экономике или сопромату? Первокурсник Джейк вступает в безумный рок-н-ролл студенческой жизни. А секс и любовь, пьяные тусовки и травка, брендовые шмотки и драйв рок-музыки — далеко не полный список соблазнов Америки 80-х…

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера в мире 11 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Зои Дойч
Зои Дойч
Блейк Дженнер
Блейк Дженнер
Тайлер Хэклин
Тайлер Хэклин
Райан Гузман
Райан Гузман
Дора Мэдисон
Дора Мэдисон
Все актеры и съемочная группа
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Каждому своё, но своё не каждому Захватив с собой небольшую сумку и коробку с музыкальными пластинками, Джейк отправляется в одно из главных путешествий своей жизни. На пороге общего студенческого дома для него начинается новый этап. Он получил спортивную стипендию в колледже, и теперь будет жить под одной крышей со своей бейсбольной командой. Но до учёбы остаётся ещё 3 дня, поэтому можно наслаждаться свободой, ходить на вечеринки, курить травку, притираться к товарищам и, конечно, знакомиться…
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