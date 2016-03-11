Каждому свое, 2016

Новая картина Ричарда Линклейтера, который в прошлом году сорвал большой куш в связи с выходом «Отрочества», снимавшегося целых 12 лет, бесспорно, вызывает большой интерес по ряду составляющих. Она хоть и не приходится родным братом ленте того же Линклейтера «Под кайфом и в смятении», но уже точно претендует на звание её кузена, который отправился в колледж. В фильме представлена сборная, состоящая из молодого поколения комедийных актёров, которым выпал шанс сняться у такого именитого режиссёра. Главную роль исполнил участник сериала «Хор» Блейк Дженнер. Компанию ему составили звезда «Шага вперёд» Райан Гузман, Зои Дойч, которую не так давно можно было видеть в «Дедушке лёгкого поведения» и Уайатт Расселл из «Мачо и ботан 2».

Осенью 1980 года в Техасе первокурсник колледжа Джейк Брэдфорд, бывший отличным питчером в средней школе, переезжает в дом за пределами кампуса вместе с другими членами бейсбольной команды колледжа. Он знакомится с несколькими товарищей по команде, включая своего соседа по комнате Билли, которого прозвали «Бойтер» из-за его глубокого южного акцента. Он присоединяется к Финнегану, Роперу, Дейлу и Пламмеру, которые путешествуют по кампусу на машине в поисках женщин, алкоголя и развлечений. Так начинается самая лучшая пора его жизни…