Angry Birds в кино, 2016

У Теренса нет диалогов в фильме. Он только напевает, кряхтит и поет.

Птица в черном свитере с высоким воротником, работающая в “Apple Store” на заднем плане, пока Ред пытается перейти улицу, — это намек на Стива Джобса.

Создавая голос Леонарда, актер Билл Хейдер опирался на голос своего школьного футбольного тренера.

В начале фильма Ред спрашивает у двух птиц, на сколько звезд из трех они бы оценили праздничный торт. Это отсылка к игре “Angry birds”. Наивысший балл, который вы можете получить там — три звезды.

В отличие от персонажей игр, у персонажей фильма есть крылья и лапы.

У свина Эрла, озвученного Блейком Шелтоном, есть татуировка, которая почти идентична настоящей татуировке Шелтона, с той лишь разницей, что вместо следов копыт у Эрла набиты птичьи лапы.

На книжной полке на корабле свиней можно заметить книгу под название “50 оттенков зеленого”.

Надпись на одном из плакатов, которым размахивают свиньи, гласит: “Зеленая ветчина и яйца”. Это название книги американского детского писателя Доктора Сьюза.

В доме Могучего Орла есть отсылка к группе “Eagles” (т.е. “Орлы”) — фоторамка “Отель Калифорния”, самой знаменитой песни группы.

Когда Ред, Бомб, Теренс и Чак находятся в классе рисования, трое из них подражают известному стилю или художнику. Чак рисует себя в стиле поп-арта, картина Бомба очень похожа на картины Джексона Поллока, а Теренс рисует в стиле Микеланджело. Только Ред никому не подражает.

Ред, которого озвучил актер Джейсон Судейкис, говорит одной из свиней: “Эй, это моя зубная щетка!”, а затем предупреждает: “Убери ее”. Это отсылка к фильму “Несносные боссы”, где персонаж Курт в исполнении Судейкиса чистит зад зубной щеткой своего босса.

Когда Бабблз поднимает большую рогатку перед тем, как отправиться на остров свиней, можно услышать звуковой эффект светового меча из фильма “Звездные войны”.

Маленькая птичка, которая упражняется в стрельбе мячом по стене дома Реда, носит футболку с аргентинским флагом.

Фильм стал режиссерским дебютом для Клэя Кэйтиса и Фергала Рейли.

В голландской версии фильма Чака дублирует Энцо Кнолл, первый голландский ютуб-блоггер, набравший миллион подписчиков.

Ред— третий по счету персонаж-птица анимационного фильма, которого изгоняют из общества. Первые два: главный герой фильма «Цыпленок Цыпа» и Мамбл из «Делай ноги». Также Ред является вторым персонажем, названным в честь цвета оперения, первым стал Голубчик из мультфильма “Рио”.