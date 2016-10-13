Москва, я терплю тебя, 2016

Фильм «Москва, я терплю тебя» является дебютом для Сергея Аксёнова, который выступил в нём в качестве сценариста, режиссёра и продюсера. Роли в картине исполнили актёры, которые уже неоднократно успели засветиться на вторых планах на телевидении и на большом экране. Среди них Илья Ермолов («А зори здесь тихие…»), Евгений Морозов («В плену обмана», «Жизнь и судьба»), Николай Орловский («Метаморфозис», «Зимний путь») и Марина Забелина («Старшеклассники»).

Фильм «Москва, я терплю тебя» расскажет об одном сумасшедшем дне из жизни главного героя по имени Саша. Внезапно он оказывается в центре внимания всех окружающих: девушки, друзей и клиентов. И каждому от него что-то нужно. Саша не представляет, как всем угодить, и в итоге начинается настоящий хаос, который круто изменит его жизнь.