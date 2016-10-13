Москва, я терплю тебя, 2016

Фильм «Москва, я терплю тебя» является дебютом для Сергея Аксёнова, который выступил в нём в качестве сценариста, режиссёра и продюсера. Роли в картине исполнили актёры, которые уже неоднократно успели засветиться на вторых планах на телевидении и на большом экране. Среди них Илья Ермолов («А зори здесь тихие…»), Евгений Морозов («В плену обмана», «Жизнь и судьба»), Николай Орловский («Метаморфозис», «Зимний путь») и Марина Забелина («Старшеклассники»).
Фильм «Москва, я терплю тебя» расскажет об одном сумасшедшем дне из жизни главного героя по имени Саша. Внезапно он оказывается в центре внимания всех окружающих: девушки, друзей и клиентов. И каждому от него что-то нужно. Саша не представляет, как всем угодить, и в итоге начинается настоящий хаос, который круто изменит его жизнь.
- Генеральным продюсером картины является брат режиссёра Андрей Аксёнов, основатель студии AXYONOV Film, занимающейся съёмками музыкальных видеоклипов
- Изначально сценарий к фильму «Москва, я терплю тебя» был написан в формате короткого метра, но Андрей уговорил брата развить его до полного, а позже Народный артист Российской федерации - Владимир Фокин одобрил эту идею
- Фильм снимался на улицах Москвы, но во время съёмок ни разу не перекрывали движение
- Картина «Москва, я терплю тебя» снята без государственной поддержки, часть средств в бюджет поступила в результате краудфандинговой кампании
Москва. Редкий солнечный день. Александр надеется отдохнуть от рабочей суеты и заняться любимым делом. Однако клиенты требуют встреч, а девушка жаждет похода по магазинам. В добавок ко всему, на один день из Гомеля, приезжает бывший одноклассник, который, во что бы то ни стало, хочет выпить с Саней пиво. Да к тому же, срочно требуется помощь ещё одному другу. А тут, вдруг, к одной из клиенток вспыхивает любовь. А приехавший одноклассник внезапно рушит все планы. И всё это за один день. Оказывается, в бешеном водовороте столичной жизни, очень легко потерять себя. Либо наоборот, найти.