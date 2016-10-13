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Москва, я терплю тебя Москва, я терплю тебя
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Москва, я терплю тебя, 2016

2016 / Россия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Москва, я терплю тебя» является дебютом для Сергея Аксёнова, который выступил в нём в качестве сценариста, режиссёра и продюсера. Роли в картине исполнили актёры, которые уже неоднократно успели засветиться на вторых планах на телевидении и на большом экране. Среди них Илья Ермолов («А зори здесь тихие…»), Евгений Морозов («В плену обмана», «Жизнь и судьба»), Николай Орловский («Метаморфозис», «Зимний путь») и Марина Забелина («Старшеклассники»).

Фильм «Москва, я терплю тебя» расскажет об одном сумасшедшем дне из жизни главного героя по имени Саша. Внезапно он оказывается в центре внимания всех окружающих: девушки, друзей и клиентов. И каждому от него что-то нужно. Саша не представляет, как всем угодить, и в итоге начинается настоящий хаос, который круто изменит его жизнь.

- Генеральным продюсером картины является брат режиссёра Андрей Аксёнов, основатель студии AXYONOV Film, занимающейся съёмками музыкальных видеоклипов

- Изначально сценарий к фильму «Москва, я терплю тебя» был написан в формате короткого метра, но Андрей уговорил брата развить его до полного, а позже Народный артист Российской федерации - Владимир Фокин одобрил эту идею

- Фильм снимался на улицах Москвы, но во время съёмок ни разу не перекрывали движение

- Картина «Москва, я терплю тебя» снята без государственной поддержки, часть средств в бюджет поступила в результате краудфандинговой кампании

 

 

Москва. Редкий солнечный день. Александр надеется отдохнуть от рабочей суеты и заняться любимым делом. Однако клиенты требуют встреч, а девушка жаждет похода по магазинам. В добавок ко всему, на один день из Гомеля, приезжает бывший одноклассник, который, во что бы то ни стало, хочет выпить с Саней пиво. Да к тому же, срочно требуется помощь ещё одному другу. А тут, вдруг, к одной из клиенток вспыхивает любовь. А приехавший одноклассник внезапно рушит все планы. И всё это за один день. Оказывается, в бешеном водовороте столичной жизни, очень легко потерять себя. Либо наоборот, найти.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 октября 2016
Премьера в мире 13 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
В ролях
Илья Ермолов
Илья Ермолов
Евгений Морозов
Евгений Морозов
Николай Орловский
Николай Орловский
Лина Шишова
Лина Шишова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Москва, я терплю тебя 2 постера
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Наша рецензия
Ничто не предвещало беды. Да и проблем тоже. Трепещущим летним утром некий художник по имени Александр – юное дарование лет тридцати с гаком – уютно расположился на берегу живописного озерца, дабы предаться вдохновению. Но тут раздался звонок. Кудрявая барышня Настя (Лина Шишова) вдруг решила ознакомиться с эскизами, высланными ей Сашей еще при царе Горохе – и (о ужас!) эскизы ей не понравились. Срочно требовалась личная встреча. Причем никак не позже, чем через пять минут.…
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Говард Рорк 1 октября 2016, 12:13
Друзья видели в фильм в Москве в доме кино, очень понравился! 😀
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14 октября 2016 13:35
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