6.1 Рейтинг IMDb: 5.9
Друзья

Друзья

Les deux amis 18+
О фильме

Французский актёр Луи Гаррель, который за последнее десятилетие успел сняться у таких культовых режиссёров, как Франсуа Озон, Ксавье Долан и Бернардо Бертолуччи, наконец, выпускает собственное полнометражное кино. Он также стал сценаристом своей картины и исполнил там главную роль. До этого момента за его плечами было три собственные короткометражные работы, а также номинации на премию «Сезар». Его картина «Друзья» была представлена в Каннах, но награду ей унести так и не удалось.

 

Тем не менее всем поклонникам актёра, а у него их много, фильм будет интересен.Парень по имени Клеман влюбляется в милую девушку Мону, работающую на вокзале в закусочной. Но снискать расположение похитительницы его сердца не так уж просто. Герой практически отчаивается, но тут на помощь приходит его верный лучший друг. Абель всячески пытается привлечь внимание Моны к достоинствам Клемана, однако постепенно девушка начинает осознавать, что именно лучший друг парня является его самым большим недостатком. Это полная радости и грусти история о троих совершенно разных людях, которые пытаются достигнуть взаимопонимания и наладить отношения.

Клеман, статист кино, безумно влюблен в Мону, продавщицу закусочной на Северном вокзале. Но у Моны есть тайна, тщательно ею оберегаемая. Когда Клеман теряет надежду добиться ее расположения, его единственный и лучший друг, Абель, решает ему помочь. Вместе двое друзей бросают все силы на завоевание Моны.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 сентября 2015
Дата выхода
24 марта 2016 Россия A-One Films 16+
24 марта 2016 Беларусь
4 июля 2019 Италия
24 марта 2016 Казахстан
24 марта 2016 Украина
23 сентября 2015 Франция
Производство Les Films des Tournelles, Arte France Cinéma, Cofinova 11
Другие названия
Les deux amis, Two Friends, Doi prieteni, Dois Amigos, Due amici, Dva druga, Dwóch przyjaciół, Los dos amigos, Os Dois Amigos, Zwei Freunde, Друзья
Режиссер
Луи Гаррель
Луи Гаррель
В ролях
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Голшифте Фарахани
Голшифте Фарахани
Мао Адам
Пьер Мэйллет
Кристель Делоз
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Наша рецензия

Свобода, любовь и дружба Обаяние француза Луи Гарреля уже давно перешагнуло за границы его родной страны и стало предметом обожания дам по всему миру. Но в этот раз перед вами откроется новая ипостась его бесконечного таланта, и актёр перевоплотится в режиссёра. Начало полнометражной ленты «Друзья» было положено ещё коротким метром несколькими годами ранее. В центре сюжета навязчивый и нетерпеливый Клеман, который отчаянно пытается завоевать расположение Моны, работницы…

Отзывы о фильме

Цитаты
Mona Dessaint Я свободна, но не для него.
Abel "Свободна"? Что это значит?
Mona Dessaint Моя жизнь сложная, в ней нет места для кого бы то ни было. Тем более для тех, кто настаивает.
Новости о фильме
Расписание кинотеатра Roof Cinema на сентябрь
Расписание кинотеатра Roof Cinema на сентябрь Кинотеатр на крыше Roof Cinema продолжает показывать культовые фильмы. В сентябре зрители смогут посмотреть: 06 сентября в 21:00 фильм «Римские каникулы», по адресу MOD ROOF, наб.
5 сентября 2016 12:38
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 24
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 24 На этой неделе в прокат выходит новый долгожданный фильм Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена». Мнения зрителей уже разделились на два лагеря: на тех, кто уже заранее недоволен этим творением, и
23 марта 2016 00:00
Французская комедия «Друзья» в киноцентре Ленфильм
Французская комедия «Друзья» в киноцентре Ленфильм Киноцентр «Ленфильм» приглашает на предпремьерный показ французской комедии «Друзья» (Les deux amis) режиссера Луи Гарреля, премьера которой состоялась на Каннском фестивале в 2015 году. Показ
21 марта 2016 00:00
