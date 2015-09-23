Французский актёр Луи Гаррель, который за последнее десятилетие успел сняться у таких культовых режиссёров, как Франсуа Озон, Ксавье Долан и Бернардо Бертолуччи, наконец, выпускает собственное полнометражное кино. Он также стал сценаристом своей картины и исполнил там главную роль. До этого момента за его плечами было три собственные короткометражные работы, а также номинации на премию «Сезар». Его картина «Друзья» была представлена в Каннах, но награду ей унести так и не удалось.

Тем не менее всем поклонникам актёра, а у него их много, фильм будет интересен.Парень по имени Клеман влюбляется в милую девушку Мону, работающую на вокзале в закусочной. Но снискать расположение похитительницы его сердца не так уж просто. Герой практически отчаивается, но тут на помощь приходит его верный лучший друг. Абель всячески пытается привлечь внимание Моны к достоинствам Клемана, однако постепенно девушка начинает осознавать, что именно лучший друг парня является его самым большим недостатком. Это полная радости и грусти история о троих совершенно разных людях, которые пытаются достигнуть взаимопонимания и наладить отношения.