Крейсер, 2016

Режиссёр и актёр Марио Ван Пиблз имеет за плечами солидное количество ролей в кино, а также постановок на телевидении (сериалы «Однажды в сказке», «Остаться в живых», «Сыны анархии»). Главную роль в картине «Крейсер» исполнил один из самых часто снимающихся актёров Голливуда Николас Кейдж («Сокровище нации», «Призрачный гонщик»). Также в ней приняли участие такие актёры, как Том Сайзмор («Спасти рядового Райана», «Схватка») и Томас Джейн («Мгла», «Глубокое синее море»).

Фильм «Крейсер» расскажет об одной из самых трагичных историй, случавшихся с американскими гражданами. Капитану Чарльзу Батлеру Маквэю поручают важную миссию по перевозке частей для атомной бомбы. Уже с самого начала становится ясно, что это равнозначно самоубийству, однако на борту корабля всё равно собираются 1200 человек. В итоге судно было сбито японцами, а команда оказалась в открытом океане. Им пришлось бороться с жарким солнцем, голодом, жаждой и полчищем акул.