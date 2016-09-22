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Крейсер Крейсер
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USS Indianapolis: Men of Courage

Крейсер, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр и актёр Марио Ван Пиблз имеет за плечами солидное количество ролей в кино, а также постановок на телевидении (сериалы «Однажды в сказке», «Остаться в живых», «Сыны анархии»). Главную роль в картине «Крейсер» исполнил один из самых часто снимающихся актёров Голливуда Николас Кейдж («Сокровище нации», «Призрачный гонщик»). Также в ней приняли участие такие актёры, как Том Сайзмор («Спасти рядового Райана», «Схватка») и Томас Джейн («Мгла», «Глубокое синее море»).

Фильм «Крейсер» расскажет об одной из самых трагичных историй, случавшихся с американскими гражданами. Капитану Чарльзу Батлеру Маквэю поручают важную миссию по перевозке частей для атомной бомбы. Уже с самого начала становится ясно, что это равнозначно самоубийству, однако на борту корабля всё равно собираются 1200 человек. В итоге судно было сбито японцами, а команда оказалась в открытом океане. Им пришлось бороться с жарким солнцем, голодом, жаждой и полчищем акул.

- Внук одного из потерпевших на USS Indianapolis, Джонни Крейн, сыграл в фильме своего молодого деда, который жив до сих пор

- В фильме «Челюсти» есть монолог, посвящённый трагедии, описанной в картине «Крейсер»

- Николас Кейдж и Томас Джейн играли вместе в ленте «Без лица»

- Для съёмок фильма использовалось судно «Алабама», которое уже появлялось в картине «В осаде» со Стивеном Сигалом

- Томас Джейн снимался в ленте «Глубокое синее море», в сюжете которой также присутствовали акулы

Лето 1945 года. До конца Второй мировой оставались считанные недели… Крейсер ВМС США «Индианополис» доставил на американскую военную базу на острове Тиниан боеголовку атомной бомбы. На обратном рейде корабль был торпедирован японцами и пошел ко дну. «SOS!» капитана Маквэя не был услышан. И живые позавидовали мертвым: палящее солнце и зубы акул, жажда и галлюцинации, безумие и адские муки отчаяния… 

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера онлайн 14 октября 2016
Премьера в мире 22 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Марио Ван Пиблз
Марио Ван Пиблз
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Томас Джейн
Томас Джейн
Мэтт Лантер
Мэтт Лантер
Вероника Розати
Вероника Розати
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крейсер 4 постера
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Крейсер
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Наша рецензия
Что первым приходит в голову при упоминании Николаса Кейджа? Этот актёр сыграл в большом количестве фильмов самых разнообразных жанров: от фэнтези («Город ангелов», 1998, реж. Брэд Силберлинг) и фантастики («Без лица», 1997, реж. Джон Ву) до комедий («Адаптация», 2002, реж. Спайк Джонс). А в этом году с его участием выходит новый фильм режиссёра Марио Ван Пиблза «Крейсер» («USS Indianapolis: Men of Courage»), в котором Кейдж сыграл…
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JAYSON 10 октября 2016, 18:09
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ЗАТЯНУТО КОГДА РЕБЯТА ПЛАВАЮТ В МОРЕ.
Сергей 10 октября 2016, 23:46
отстооой
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