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1 января 1985
Мой друг Иван Лапшин
, Алексей Герман, СССР
Королевский бутерброд
, Андрей Хржановский, СССР
Марица
, Александр Белинский, СССР
Воскресный папа
, Наум Бирман, СССР
Чертенок с пушистым хвостом
, Анатолий Резников, СССР
10 января 1985
Господин гимназист
, Юрий Борецкий, СССР
11 января 1985
Вода
, Дик Клемент, Великобритания
Стенка на стенку
, Фриц Кирш, США
2 февраля 1985
Приключения Домовенка
, Аида Зябликова, СССР
7 февраля 1985
Клуб "Завтрак"
, Джон Хьюз, США
8 февраля 1985
Свидетель
, Питер Уир, США
Агенты Сокол и Снеговик
, Джон Шлезингер, США / Великобритания
9 февраля 1985
Абсолютно точно
, Роб Райнер, США
Пудель
, Нина Шорина, СССР
15 февраля 1985
Полный вперед
, Сидни Пуатье, США
18 февраля 1985
Милый, дорогой, любимый, единственный
, Динара Асанова, СССР
20 февраля 1985
Бразилия
, Терри Гиллиам, Великобритания
25 февраля 1985
Год спокойного солнца
, Кшиштоф Занусси, США / ФРГ / Польша
1 марта 1985
Пурпурная роза Каира
, Вуди Аллен, США
Простая смерть
, Александр Кайдановский, СССР
11 марта 1985
Лидер
, Борис Дуров, СССР
Рикэ-хохолок
, Марианна Новогрудская, СССР
20 марта 1985
Зловредное воскресенье
, Владимир Мартынов, СССР
Мужчины есть мужчины
, Алексей Морозов, СССР
25 марта 1985
Порох
, Виктор Аристов, СССР
29 марта 1985
Царь Давид
, Брюс Бересфорд, США
Жена бейсболиста
, Хэл Эшби, США
3 апреля 1985
Залив Аламо
, Луи Маль, США
6 апреля 1985
Фотография на память
, Рубен Мурадян, СССР
7 апреля 1985
И вот пришел Бумбо
, Надежда Кошеверова, СССР
8 апреля 1985
Борис I
, Борислав Шаралиев, Болгария
Грейс Куигли
, Энтони Харви, США
12 апреля 1985
Волна преступности
, Сэм Рэйми, США
Кошачий глаз
, Льюис Тиг, США
22 апреля 1985
Грибной дождик
, Иван Давыдов, СССР
Волчок
, Наталья Орлова, СССР
23 апреля 1985
Мы с Шерлоком Холмсом
, Владимир Попов, СССР
Огуречная лошадка
, Лев Мильчин, СССР
24 апреля 1985
Пропал Петя-петушок
, Владимир Арбеков, СССР
Живая радуга
, Наталья Бондарчук, СССР
Рыжая кошка
, Владимир Данилевич, СССР
Танцы кукол
, Инесса Ковалевская, СССР
29 апреля 1985
Законный брак
, Альберт С. Мкртчян, СССР
3 мая 1985
Частный курорт
, Джордж Бауэрс, США
6 мая 1985
Ва-банк-2, или Ответный удар
, Юлиуш Махульский, Польша
10 мая 1985
Хронос
, Рон Фрике, Канада / США
13 мая 1985
Имя ему Смерть
, Клинт Иствуд, США
Поцелуй женщины-паука
, Эктор Бабенко, США / Бразилия
15 мая 1985
Идеально
, Джеймс Бриджес, США
18 мая 1985
Каждый охотник желает знать...
, Михаил Ильенко, СССР
20 мая 1985
Миллионы Брюстера
, Уолтер Хилл, США
22 мая 1985
Вид на убийство
, Джон Глен, Великобритания / США
Рэмбо 2
, Джордж П. Косматос, США
1 июня 1985
Осторожно — Василек!
, Эдуард Гаврилов, СССР
Контракт века
, Александр Муратов, СССР
3 июня 1985
Агония
, Элем Климов, СССР
4 июня 1985
Голубая стрела
, Майя Бузинова, СССР
6 июня 1985
Поездки на старом автомобиле
, Петр Фоменко, СССР
Лиха беда начало
, Владимир Лаптев, СССР
Прощание славянки
, Евгений Васильев, СССР
Выйти замуж за капитана
, Виталий Мельников, СССР
Слушать в отсеках
, Николай Засеев-Руденко, СССР
Корабль пришельцев
, Сергей Никоненко, СССР
Детство Бемби
, Наталья Бондарчук, СССР
Зимний вечер в Гаграх
, Карен Шахназаров, СССР
Самая обаятельная и привлекательная
, Геральд Бежанов, СССР
Рейс 222
, Сергей Микаэлян, СССР
9 июня 1985
Кукушка в темном лесу
, Антонин Москалик, Польша / Чехословакия
15 июня 1985
Покровитель
, Джеймс Гликенхаус, США / Гонконг
21 июня 1985
Возвращение в страну Оз
, Вальтер Мёрч, Великобритания / США
Кокон
, Рон Ховард, США
28 июня 1985
Огни святого Эльма
, Джоэл Шумахер, США
29 июня 1985
Безумный Макс 3: Под куполом грома
, Джордж Миллер, Джордж Огилве, США / Австралия
3 июля 1985
День мертвецов
, Джордж А. Ромеро, США
Рыжая Соня
, Ричард Флайшер, США / Нидерланды
6 июля 1985
Завещание Холкрофта
, Джон Франкенхаймер, Великобритания
12 июля 1985
Первооткрыватели
, Джо Данте, США
19 июля 1985
Человек в красном ботинке
, Стэн Драготи, США
26 июля 1985
Тайная прогулка
, Валерий Михайловский, СССР
Большое приключение Пи-Ви
, Тим Бертон, США
1 августа 1985
Опасно для жизни!
, Леонид Гайдай, СССР
2 августа 1985
Ох уж эта наука!
, Джон Хьюз, США
Ночь страха
, Том Холланд, США
Ничтожество
, Николас Роуг, Великобритания
6 августа 1985
Про кота...
, Станислав Чекин, СССР
7 августа 1985
Флетч
, Майкл Ритчи, США
9 августа 1985
Дим Сум: легкое биение сердца
, Уэйн Ван, США
16 августа 1985
Волонтеры
, Николас Мейер, США
Американские молнии
, Джон Бэдэм, США
23 августа 1985
Волчонок
, Род Дэниэл, США
Уж лучше умереть
, Сэвидж Стив Холланд, США
Детектив
, Жан-Люк Годар, Франция / Швейцария
26 августа 1985
Внимание! Всем постам...
, Игорь Вознесенский, СССР
28 августа 1985
Легенда
, Ридли Скотт, США / Великобритания
5 сентября 1985
И на камнях растут деревья
, Кнут Андерсен, Станислав Ростоцкий, СССР / Норвегия
7 сентября 1985
Про Сидорова Вову
, Эдуард Назаров, СССР
Слонёнок заболел
, Иван Уфимцев, СССР
9 сентября 1985
Солнце в кармане
, Эдуард Гаврилов, СССР
10 сентября 1985
Беспокойное сердце
, Фред Скеписи, США / Великобритания
13 сентября 1985
После работы
, Мартин Скорсезе, США
27 сентября 1985
Кодовое имя "Изумруд"
, Джонатан Сэнгер, США
29 сентября 1985
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса
, Джо Чаппелль, США
4 октября 1985
Коммандос
, Марк Л. Лестер, США
Зет и два нуля
, Питер Гринуэй, Великобритания / Нидерланды
11 октября 1985
Сладкие грезы
, Карел Рейш, США
21 октября 1985
Зимняя вишня
, Игорь Масленников, СССР
1 ноября 1985
Не ходите, девки, замуж
, Евгений Герасимов, СССР
15 ноября 1985
Поезд-беглец
, Андрей Кончаловский, США
Однажды укушенный
, Хауард Сторм, США
21 ноября 1985
Рокки 4
, Сильвестр Сталлоне, США
22 ноября 1985
Белые ночи
, Тэйлор Хэкфорд, США
Копи Царя Соломона
, Дж. Ли Томпсон, США
23 ноября 1985
Одуванчик
, Дзюдзо Итами, Япония
4 декабря 1985
Жемчужина Нила
, Льюис Тиг, США
10 декабря 1985
Из Африки
, Сидни Поллак, США
12 декабря 1985
Валентин и Валентина
, Георгий Натансон, СССР
Враг мой
, Вольфганг Петерсен, США
13 декабря 1985
Комната с видом
, Джеймс Айвори, Великобритания
16 декабря 1985
Контрудар
, Владимир Шевченко, СССР
Пароль знали двое
, Николай Литус, СССР
25 декабря 1985
Революция
, Хью Хадсон, Великобритания / США / Норвегия
30 декабря 1985
Снегурочку вызывали?
, Валентин Морозов, СССР
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