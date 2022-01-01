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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1985

Архив премьер 1985 года

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1 января 1985
Воскресный папа, Наум Бирман, СССР Королевский бутерброд, Андрей Хржановский, СССР Марица, Александр Белинский, СССР Мой друг Иван Лапшин, Алексей Герман, СССР Чертенок с пушистым хвостом, Анатолий Резников, СССР
10 января 1985
Господин гимназист, Юрий Борецкий, СССР
11 января 1985
Стенка на стенку, Фриц Кирш, США Вода, Дик Клемент, Великобритания
2 февраля 1985
Приключения Домовенка, Аида Зябликова, СССР
7 февраля 1985
Клуб "Завтрак", Джон Хьюз, США
8 февраля 1985
Свидетель, Питер Уир, США Агенты Сокол и Снеговик, Джон Шлезингер, США / Великобритания
9 февраля 1985
Абсолютно точно, Роб Райнер, США Пудель, Нина Шорина, СССР
15 февраля 1985
Полный вперед, Сидни Пуатье, США
18 февраля 1985
Милый, дорогой, любимый, единственный, Динара Асанова, СССР
20 февраля 1985
Бразилия, Терри Гиллиам, Великобритания
25 февраля 1985
Год спокойного солнца, Кшиштоф Занусси, США / ФРГ / Польша
1 марта 1985
Пурпурная роза Каира, Вуди Аллен, США Простая смерть, Александр Кайдановский, СССР
20 марта 1985
Мужчины есть мужчины, Алексей Морозов, СССР
25 марта 1985
Порох, Виктор Аристов, СССР
29 марта 1985
Жена бейсболиста, Хэл Эшби, США Царь Давид, Брюс Бересфорд, США
3 апреля 1985
Залив Аламо, Луи Маль, США
6 апреля 1985
Фотография на память, Рубен Мурадян, СССР
8 апреля 1985
Борис I, Борислав Шаралиев, Болгария Грейс Куигли, Энтони Харви, США
12 апреля 1985
Кошачий глаз, Льюис Тиг, США Волна преступности, Сэм Рэйми, США
22 апреля 1985
Волчок, Наталья Орлова, СССР
23 апреля 1985
Огуречная лошадка, Лев Мильчин, СССР
24 апреля 1985
Живая радуга, Наталья Бондарчук, СССР Танцы кукол, Инесса Ковалевская, СССР Пропал Петя-петушок, Владимир Арбеков, СССР
29 апреля 1985
Законный брак, Альберт С. Мкртчян, СССР
3 мая 1985
Частный курорт, Джордж Бауэрс, США
6 мая 1985
Ва-банк-2, или Ответный удар, Юлиуш Махульский, Польша
10 мая 1985
Хронос, Рон Фрике, Канада / США
13 мая 1985
Имя ему Смерть, Клинт Иствуд, США Поцелуй женщины-паука, Эктор Бабенко, США / Бразилия
15 мая 1985
Идеально, Джеймс Бриджес, США
18 мая 1985
Каждый охотник желает знать..., Михаил Ильенко, СССР
20 мая 1985
Миллионы Брюстера, Уолтер Хилл, США
22 мая 1985
Рэмбо 2, Джордж П. Косматос, США Вид на убийство, Джон Глен, Великобритания / США
1 июня 1985
Осторожно — Василек!, Эдуард Гаврилов, СССР
3 июня 1985
Агония, Элем Климов, СССР
4 июня 1985
Голубая стрела, Майя Бузинова, СССР
6 июня 1985
Корабль пришельцев, Сергей Никоненко, СССР Самая обаятельная и привлекательная, Геральд Бежанов, СССР Выйти замуж за капитана, Виталий Мельников, СССР Лиха беда начало, Владимир Лаптев, СССР Слушать в отсеках, Николай Засеев-Руденко, СССР Зимний вечер в Гаграх, Карен Шахназаров, СССР Прощание славянки, Евгений Васильев, СССР Детство Бемби, Наталья Бондарчук, СССР
9 июня 1985
Кукушка в темном лесу, Антонин Москалик, Польша / Чехословакия
15 июня 1985
Покровитель, Джеймс Гликенхаус, США / Гонконг
21 июня 1985
Кокон, Рон Ховард, США Возвращение в страну Оз, Вальтер Мёрч, Великобритания / США
28 июня 1985
Огни святого Эльма, Джоэл Шумахер, США
29 июня 1985
Безумный Макс 3: Под куполом грома, Джордж Миллер, Джордж Огилве, США / Австралия
3 июля 1985
Рыжая Соня, Ричард Флайшер, США / Нидерланды День мертвецов, Джордж А. Ромеро, США
6 июля 1985
Завещание Холкрофта, Джон Франкенхаймер, Великобритания
12 июля 1985
Первооткрыватели, Джо Данте, США
19 июля 1985
Человек в красном ботинке, Стэн Драготи, США
26 июля 1985
Большое приключение Пи-Ви, Тим Бертон, США Тайная прогулка, Валерий Михайловский, СССР
1 августа 1985
Опасно для жизни!, Леонид Гайдай, СССР
2 августа 1985
Ночь страха, Том Холланд, США Ничтожество, Николас Роуг, Великобритания Ох уж эта наука!, Джон Хьюз, США
6 августа 1985
Про кота..., Станислав Чекин, СССР
7 августа 1985
Флетч, Майкл Ритчи, США
9 августа 1985
Дим Сум: легкое биение сердца, Уэйн Ван, США
16 августа 1985
Американские молнии, Джон Бэдэм, США Волонтеры, Николас Мейер, США
23 августа 1985
Волчонок, Род Дэниэл, США Уж лучше умереть, Сэвидж Стив Холланд, США Детектив, Жан-Люк Годар, Франция / Швейцария
26 августа 1985
Внимание! Всем постам..., Игорь Вознесенский, СССР
28 августа 1985
Легенда, Ридли Скотт, США / Великобритания
5 сентября 1985
И на камнях растут деревья, Кнут Андерсен, Станислав Ростоцкий, СССР / Норвегия
7 сентября 1985
Про Сидорова Вову, Эдуард Назаров, СССР Слонёнок заболел, Иван Уфимцев, СССР
9 сентября 1985
Солнце в кармане, Эдуард Гаврилов, СССР
10 сентября 1985
Беспокойное сердце, Фред Скеписи, США / Великобритания
13 сентября 1985
После работы, Мартин Скорсезе, США
27 сентября 1985
Кодовое имя "Изумруд", Джонатан Сэнгер, США
29 сентября 1985
Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса, Джо Чэппелл, США
4 октября 1985
Коммандос, Марк Л. Лестер, США Зет и два нуля, Питер Гринуэй, Великобритания / Нидерланды
11 октября 1985
Сладкие грезы, Карел Рейш, США
21 октября 1985
Зимняя вишня, Игорь Масленников, СССР
1 ноября 1985
Не ходите, девки, замуж, Евгений Герасимов, СССР
15 ноября 1985
Однажды укушенный, Хауард Сторм, США Поезд-беглец, Андрей Кончаловский, США
21 ноября 1985
Рокки 4, Сильвестр Сталлоне, США
22 ноября 1985
Копи Царя Соломона, Дж. Ли Томпсон, США Белые ночи, Тэйлор Хэкфорд, США
23 ноября 1985
Одуванчик, Дзюдзо Итами, Япония
4 декабря 1985
Жемчужина Нила, Льюис Тиг, США
10 декабря 1985
Из Африки, Сидни Поллак, США
12 декабря 1985
Валентин и Валентина, Георгий Натансон, СССР Враг мой, Вольфганг Петерсен, США
13 декабря 1985
Комната с видом, Джеймс Айвори, Великобритания
16 декабря 1985
Контрудар, Владимир Шевченко, СССР Пароль знали двое, Николай Литус, СССР
22 декабря 1985
Яйцо ангела, Мамору Осии, Япония
25 декабря 1985
Революция, Хью Хадсон, Великобритания / США / Норвегия
30 декабря 1985
Снегурочку вызывали?, Валентин Морозов, СССР
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
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Булки
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Забытое чудо
Забытое чудо
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Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
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Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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