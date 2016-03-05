Кастро, 2016

Название «Кастро» получил занятый бездомными людьми дом в Риме, убежище для отверженных, дом для многих — и в то же время ничей. На протяжении десяти с лишним лет он был единственной надеждой в жизни множества семей. Еще вчера с его наличием мирились, но сегодня его уже нет. Съемки, длившиеся больше года, открывают нам повседневную жизнь общины, живущей в совершенно необычных условиях. Кастро, некое подобие Вавилонской башни, рассказывает о себе сам — языком с тысячью акцентов, но с одним и тем же повествованием: о попранных правах и несбывшихся надеждах.