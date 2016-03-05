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Кастро
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Castro

Кастро, 2016

2016 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Название «Кастро» получил занятый бездомными людьми дом в Риме, убежище для отверженных, дом для многих — и в то же время ничей. На протяжении десяти с лишним лет он был единственной надеждой в жизни множества семей. Еще вчера с его наличием мирились, но сегодня его уже нет. Съемки, длившиеся больше года, открывают нам повседневную жизнь общины, живущей в совершенно необычных условиях. Кастро, некое подобие Вавилонской башни, рассказывает о себе сам — языком с тысячью акцентов, но с одним и тем же повествованием: о попранных правах и несбывшихся надеждах.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 марта 2016
Премьера в мире 5 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Паоло Чивати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кастро 1 постер
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