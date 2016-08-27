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Маша и медведь. День кино 2016 Маша и медведь. День кино 2016
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Маша и медведь. День кино 2016, 2016

2016 / Россия
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 августа 2016
Премьера в мире 27 августа 2016
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Режиссер
Владислав Байрамгулов
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Маша и медведь. День кино 2016 1 постер
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Появилось расписание показов на август в кинотеатре «Иртыш» Омский кинотеатр «Иртыш» объявил расписание на август (с 1 по 30): - «Маша и Медведь. День Кино 2016», анимация (0+), 50 мин. Сеансы: 10.00 и12.10 (60 рублей),
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14 августа 2017 16:12
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