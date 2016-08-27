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Маша и медведь. День кино 2016
Маша и медведь. День кино 2016, 2016
2016 / Россия
5.5
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Жанр:
анимация
детский
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5.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность
51 минута
Год выпуска
2016
Премьера в России
27 августа 2016
Премьера в мире
27 августа 2016
Возраст
0+
Прокатчик
МВК
Режиссер
Владислав Байрамгулов
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Появилось расписание показов на август в кинотеатре «Иртыш»
Омский кинотеатр «Иртыш» объявил расписание на август (с 1 по 30): - «Маша и Медведь. День Кино 2016», анимация (0+), 50 мин. Сеансы: 10.00 и12.10 (60 рублей),
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14 августа 2017 16:12
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