Коллектор, 2016

Фильм «Коллектор» является дебютом на большом экране для Алексея Красовского, который до этого снял короткометражку «Задержи дыхание» и работал над сериалом «Откровения». Ему повезло с продюсерами, в числе которых Георгий Шабанов («Страна чудес») и Эдуард Илоян («Кухня», «Как я стал русским»). Главную роль в картине исполнил один из самых известных российских актёров Константин Хабенский («Географ глобус пропил», «Ночной дозор»). Также в ленте сыграли Евгений Стычкин («День выборов»), Ксения Буравская («Хиромант») и звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнёв.

Главный герой, как вы уже догадались, работает коллектором. Но есть в его методах то, что выделяет его среди прочих. Вместо физической силы, он использует психологические приёмы, которые быстро заставляют должников выплатить нужную сумму. Однажды в сеть попадает скандальное видео, и в это же время в квартире Артура раздаётся звонок той, кто его выложил. Героя подставили, и у него мало времени, чтобы раскрыть обман, ведь он стал заложником в своей собственной квартире.

Артур — настоящий профессионал своего дела. Он работает коллектором и занимается возвратом долгов со злостных неплательщиков. Обычные уговоры в его деле не приносят желаемого результата: должники врут, притворяются больными, скрываются или угрожают в ответ. Поэтому Артур подходит к своей работе творчески: прежде чем звонить очередному должнику, он узнает всю его подноготную, а затем, блестяще манипулируя, обрабатывает собеседника и добивается успеха. В результате у людей, которые еще минуту назад умирали от рака внезапно находятся сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Но однажды Артур сам оказывается в роли жертвы. В конце очередного рабочего дня Артуру начинают поступать звонки от неизвестной женщины. Изначально доброжелательный, ее тон сменяется на угрожающий. Артур выясняет, что это жена одного из должников, который якобы покончил с собой после того, как Артур загнал его в угол. Женщина жаждет отомстить и поэтому выложила в интернет видео, на котором Артур выставлен в самом неприглядном свете. Плохо смонтированной записи оказывается достаточно, чтобы спровоцировать скандал. Жизнь коллектора моментально начинает разрушаться...