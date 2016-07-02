Коллектор, 2016

Фильм «Коллектор» является дебютом на большом экране для Алексея Красовского, который до этого снял короткометражку «Задержи дыхание» и работал над сериалом «Откровения». Ему повезло с продюсерами, в числе которых Георгий Шабанов («Страна чудес») и Эдуард Илоян («Кухня», «Как я стал русским»). Главную роль в картине исполнил один из самых известных российских актёров Константин Хабенский («Географ глобус пропил», «Ночной дозор»). Также в ленте сыграли Евгений Стычкин («День выборов»), Ксения Буравская («Хиромант») и звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнёв.
Главный герой, как вы уже догадались, работает коллектором. Но есть в его методах то, что выделяет его среди прочих. Вместо физической силы, он использует психологические приёмы, которые быстро заставляют должников выплатить нужную сумму. Однажды в сеть попадает скандальное видео, и в это же время в квартире Артура раздаётся звонок той, кто его выложил. Героя подставили, и у него мало времени, чтобы раскрыть обман, ведь он стал заложником в своей собственной квартире.
Артур — настоящий профессионал своего дела. Он работает коллектором и занимается возвратом долгов со злостных неплательщиков. Обычные уговоры в его деле не приносят желаемого результата: должники врут, притворяются больными, скрываются или угрожают в ответ. Поэтому Артур подходит к своей работе творчески: прежде чем звонить очередному должнику, он узнает всю его подноготную, а затем, блестяще манипулируя, обрабатывает собеседника и добивается успеха. В результате у людей, которые еще минуту назад умирали от рака внезапно находятся сотни тысяч и даже миллионы рублей.
Но однажды Артур сам оказывается в роли жертвы. В конце очередного рабочего дня Артуру начинают поступать звонки от неизвестной женщины. Изначально доброжелательный, ее тон сменяется на угрожающий. Артур выясняет, что это жена одного из должников, который якобы покончил с собой после того, как Артур загнал его в угол. Женщина жаждет отомстить и поэтому выложила в интернет видео, на котором Артур выставлен в самом неприглядном свете. Плохо смонтированной записи оказывается достаточно, чтобы спровоцировать скандал. Жизнь коллектора моментально начинает разрушаться...
Фильм снимался в хронологическом порядке преимущественно в ночное время и был завершен всего за 7 смен. Съемки 74 минутного фильма заняли 84 часа.
Консультантом фильма выступил директор реального коллекторского бюро Павел Михмель. Он помог внести необходимые изменения в сценарий и предоставил реквизит — 200 килограммов документов. Все бумаги, фигурирующие в кадре, подлинные либо скопированы с настоящих.
Съемки проходили в бизнес-центре на улице Гашека в Москве.
Можно заметить, что по мере развития сюжета в картине становится всё меньше искусственных источников света.
Фильм завоевал две награды кинофестиваля “Кинотавр” 2016 года: за лучшую мужскую роль и за лучшую операторскую работу. На кинофестивале в чешском городе Карловы Вары фильм получил специальный приз “Fedeora” от федерации кинокритиков Европы и Средиземноморья. Режиссер Алексей Красовский получил кинопремию “Ника” в номинации “Открытие года”.
Режиссер Алексей Красовский придумал идею фильма в больнице во время прохождения гастроскопии. В процессе исследования врачу, который делал эту процедуру, пришлось отвлечься на телефонный звонок и Красовский подумал, что это звонит его кредитор, чтобы таким образом продлить его неприятные ощущения и заставить вернуть долг. Придя домой Красовский начал развивать эту идею и за несколько дней написал сценарий.
Хабенский рассказывал, что возможность сняться в фильме, в котором он был бы единственным актером в кадре, показалась ему интересным творческим вызовом.
Актеры массовки, сыгравшие недовольную толпу под окнами офиса главного героя были найдены через социальную сеть “Facebook”.
Чтобы помочь Константину Хабенскому представить образ остальных персонажей на съемочной площадке присутствовала актриса Ксения Буравская, которая озвучивала реплики всех героев, кроме охранника. В финальной версии фильма ее голосом говорит только Наталья. Остальные актеры озвучили свои роли уже в студии.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Алексея Красовского.
Дебютный полнометражный фильм оператора Дениса Фирстова.
Первый монофильм (то есть фильм с одним актером в кадре) в истории российского кинематографа.
Репетиции с Константином Хабенским длились всего один день.
По признанию Константина Хабенского, он не консультировался с коллекторами для подготовки к роли, и ему никогда не приходилось с ними сталкиваться в реальной жизни.
Артур - мастер своего дела. Работая только с крупными должниками, он находит всю их подноготную и эффективно использует против них. Он никогда не прибегает к банальным методам, его конек - психологическая атака. Артур умеет виртуозно перевоплощаться, сбивать с толку, выводить из равновесия, и так допекать своих клиентов, что они готовы вернуть все, только бы никогда больше не слышать его голос. Но однажды Артур сам становится мишенью: в сети появляется скандальное видео с его участием, и от него мгновенно отворачиваются друзья и коллеги. Под угрозой оказывается не только его репутация, но и жизнь... Теперь у коллектора есть всего одна ночь чтобы найти того, кто загнал его в угол.
После просмотра становится ясно за что он получил приз на «Кинотавре… Читать дальше…
давно не было фильмов таких интересных с участием ОДНОГО актёра. и весь фильм внимание зрителя… Читать дальше…