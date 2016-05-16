Волк и овца, 2016

В сельских районах Афганистана люди верят в истории, которые они придумывают и рассказывают друг другу, объясняя загадочные для них тайны мира. Несмотря на то, что вокруг нет ни одного взрослого, эти ребята знают правила жизни назубок: главное из них – мальчики и девочки не должны играть вместе. Ребята тренируются со своими рогатками, чтобы потом сражаться с волками, если те нападут на стадо. Девочки тайком покуривают сушёные стебли пшеницы и играют в свадьбу, мечтая поскорее выскочить замуж. Девочка Садика забирает овец и коз каждое утро и приводит обратно животных их владельцу каждый вечер. Она мечтает заполучить рогатку и научиться владеть ею, как мальчишки, чтобы поражать волков. 11-летний Кудрат становится темой деревенских сплетен после того, как его мать вступила снова вышла замуж – за старика с двумя женами. Теперь он предпочитает бродить в одиночку в самых недоступных частях гор. Именно здесь Кудрат встречает Садику, и они становятся друзьями, пока мать мальчика не оказывается вынуждена отослать его прочь.