Маргарита, 2015

Действие фильма разворачивается во Франции начала XX века. Маргарита Дюмон, светская львица и обладательница внушительного состояния, обожает музыку. В своем роскошном имении женщина организовывает вечера, во время которых она и сама не прочь исполнить несколько оперных арий. Друзья и близкие миллионерши боятся открыть ей глаза - ведь на самом деле у Маргариты нет ни намека на музыкальное дарование. Купаясь в лживых комплиментах, женщина решает попробовать свои силы в настоящем оперном театре…
Париж 20-х годов. Каждый год любители музыки собираются в замке Маргариты Дюмон. Никто почти ничего не знает об этой женщине за исключением того, что она богата и что в ее жизни одна страсть: музыка. Маргарита поет. Она поет искренне, но очень фальшиво. Ей никто никогда не говорил о том, что её пение ужасно. Муж, родственники и друзья поддерживают Маргариту и она продолжает жить в иллюзии. Все осложняется в тот день, когда Маргарита, окончательно уверовав в свой талант певицы, решает выступить в Опере…