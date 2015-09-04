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Маргарита Маргарита
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Marguerite

Маргарита, 2015

2015 / Франция / Чехия / Бельгия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Действие фильма разворачивается во Франции начала XX века. Маргарита Дюмон, светская львица и обладательница внушительного состояния, обожает музыку. В своем роскошном имении женщина организовывает вечера, во время которых она и сама не прочь исполнить несколько оперных арий. Друзья и близкие миллионерши боятся открыть ей глаза - ведь на самом деле у Маргариты нет ни намека на музыкальное дарование. Купаясь в лживых комплиментах, женщина решает попробовать свои силы в настоящем оперном театре…

  • Имя главной героини - намек на американскую комедийную актрису Маргарет Дюмон (настоящее имя - Дэйзи Джульетт Бейкер). В 1910-х годах она вышла замуж за миллионера Джона Моллера-младшего и практически нигде не снималась. Известность Маргарет принесли совместные работы с братьями Маркс - звездами немого кино. 
  • У главной героини есть прототип - американская пианистка и певица Флоренс Фостер Дженкинс. Она не обладала вокальными данными, однако любила выступать в кругу друзей. В 2016 году в свет вышла картина “Примадонна”, где роль Флоренс исполнила Мерил Стрип.  
  • Съемки фильма проходили в Чехии. 
  • Фильм получил высокие оценки критиков и завоевал несколько престижных премий - “Сезар” и Nazareno Taddei 72-го Венецианского фестиваля. 
  • Во Франции картину посмотрели более 1 миллиона зрителей.

Париж 20-х годов. Каждый год любители музыки собираются в замке Маргариты Дюмон. Никто почти ничего не знает об этой женщине за исключением того, что она богата и что в ее жизни одна страсть: музыка. Маргарита поет. Она поет искренне, но очень фальшиво. Ей никто никогда не говорил о том, что её пение ужасно. Муж, родственники и друзья поддерживают Маргариту и она продолжает жить в иллюзии. Все осложняется в тот день, когда Маргарита, окончательно уверовав в свой талант певицы, решает выступить в Опере…

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 19 мая 2016
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ксавье Джанноли
Ксавье Джанноли
В ролях
Катрин Фро
Катрин Фро
Андре Маркон
Андре Маркон
Мишель Фо
Мишель Фо
Криста Тере
Криста Тере
Сильвен Дьюэд
Сильвен Дьюэд
Все актеры и съемочная группа
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Маргарита
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Нет ни голоса, ни слуха, зато пою громко и с душой  «Так арии Моцарта не исполнял ещё никто» – раздаётся в голове во время пения Маргариты (Катрин Фро). Но если вы скажете об этом ей, то она воспримет подобную критику как комплимент. Господь наделил эту женщину большим состоянием, однако обделил даже малейшей крупицей таланта, да ещё и лишил понимания этого факта. А все вокруг лишь тихонько посмеиваются, и никто, даже собственный муж, не в силах…
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