Маргарита, 2015

Париж 20-х годов. Каждый год любители музыки собираются в замке Маргариты Дюмон. Никто почти ничего не знает об этой женщине за исключением того, что она богата и что в ее жизни одна страсть: музыка. Маргарита поет. Она поет искренне, но очень фальшиво. Ей никто никогда не говорил о том, что её пение ужасно. Муж, родственники и друзья поддерживают Маргариту и она продолжает жить в иллюзии. Все осложняется в тот день, когда Маргарита, окончательно уверовав в свой талант певицы, решает выступить в Опере…