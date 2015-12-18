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Сезон Охоты: Байки из леса Сезон Охоты: Байки из леса
Киноафиша Фильмы Сезон Охоты: Байки из леса
Open Season: Scared Silly

Сезон Охоты: Байки из леса, 2016

2016 / США
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами уже четвёртая часть, продолжающая приключения весёлых животных. После не особо успешного проката третьего «Сезона охоты», казалось бы, что его героям уже не суждено вернуться на экраны. Прошло 5 лет, и всё-таки проект состоялся. Режиссёром мультфильма «Сезон охоты: Байки из леса» стал Дэвид Фейсс, работавший до этого в основном на телевидении и на коротких метрах. Поэтому можно считать, что это его первое творение для широкого проката. Персонажей в этот раз снова озвучили другие актёры, и такая практика используется уже не первый раз.

Главные герои пережили вместе уже множество удивительных приключений, но прежде чем отправиться на заслуженный отдых, им предстоит стать частью ещё одного. Буг испытывает страх перед всем вокруг. Его верные друзья олень Эллиот и такса Сосиска решают отучить медведя бояться окружающего мира. К тому же это может вызвать большие трудности на каникулах. Тогда они отправляются в большой поход в Тёмный лес, где по легенде обитает страшный оборотень. Удастся ли бедному мишке побороть свои страхи?

Фильм начинается с того, что Эллиот рассказывает у ночного костра страшную историю о воющем Рото-Злобо-Оборотне, который живет в национальном лесном заповеднике Тимберлайн. Одомашненный медведь Буг напуган этой историей и решает смыться со своего ежегодного летнего похода, пока он не будет уверен, что оборотень покинул лес. Эллиот и их лесные друзья объединяются, чтобы напугать Буга и тем самым вернуть ему решительность и храбрость, подобающие медведю-гризли, а также раскрыть загадку таинственного Рото-Злобо-Оборотня… 

  • Мультфильм не относится к сюжетному канону серии, что объясняет, почему Охотник Шоу и его банда из первой части все еще живы, а многие персонажи из второй и третьей части в сюжете не упоминаются.
  • В отличие от предыдущих фильмов франшизы, которые снимались всего по 2 года, этот фильм прошел через 5 лет производственного ада, прежде чем студия смогла приступить к его созданию.
  • Сбоку от хижины охотников можно на короткое время увидеть нарисованные фотографии Джима Керри, Лорна Грина и Уильяма Шатнера.
  • Во время открывающих титров к мультфильму раздается знаменитый Крик Вильгельма.
  • Персонажи Эда и Эдны вдохновлены Тексом и Эдной Бойл из телесериала 1976 года «Второй город».

Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сговариваются отучить медведя Буга бояться всего на свете. Услышав у ночного костра байку про Свирепого Волка-Оборотня, могучий гризли совсем потерял покой и стал вести себя как трусливая мышь. Из-за этого у компании срываются классные каникулы. Чтобы «спугнуть» напрасные медвежьи страхи, Эллиот и Сосиска снаряжают экспедицию в Тёмный Лес, открывая на его самого загадочного обитателя… свой сезон охоты. Но все прошлые приключения меркнут по сравнению с тем, что ждёт лесную команду в этот раз. Головокружительные погони, уморительные шутки и крутые сюжетные повороты — в первой мульт-комедии лета.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 июня 2016
Премьера онлайн 10 марта 2016
Премьера в мире 18 декабря 2015
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвид Фейсс
Дэвид Фейсс
В ролях
Уилльям Таунсенд
Мелисса Штурм
Гари Чок
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сезон Охоты: Байки из леса 3 постера
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А победила дружба В прокате – четвертая часть анимационной истории «Сезон охоты», и на сей раз лесные обитатели будут бороться с очень грозным противником – своими собственными страхами. Кадр из фильма «Сезон охоты: байки из леса» С тех пор, как охоту в лесу официально запретили, прошло уже какое-то время, и знакомые нам медведь Буг, олень Эллиот и такса по имени мистер Сосиска мирно живут в окружении природы и других зверей. Однако спокойное…
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1 июня 2016 14:02
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