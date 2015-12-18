Сезон Охоты: Байки из леса, 2016

Перед вами уже четвёртая часть, продолжающая приключения весёлых животных. После не особо успешного проката третьего «Сезона охоты», казалось бы, что его героям уже не суждено вернуться на экраны. Прошло 5 лет, и всё-таки проект состоялся. Режиссёром мультфильма «Сезон охоты: Байки из леса» стал Дэвид Фейсс, работавший до этого в основном на телевидении и на коротких метрах. Поэтому можно считать, что это его первое творение для широкого проката. Персонажей в этот раз снова озвучили другие актёры, и такая практика используется уже не первый раз.

Главные герои пережили вместе уже множество удивительных приключений, но прежде чем отправиться на заслуженный отдых, им предстоит стать частью ещё одного. Буг испытывает страх перед всем вокруг. Его верные друзья олень Эллиот и такса Сосиска решают отучить медведя бояться окружающего мира. К тому же это может вызвать большие трудности на каникулах. Тогда они отправляются в большой поход в Тёмный лес, где по легенде обитает страшный оборотень. Удастся ли бедному мишке побороть свои страхи?

Фильм начинается с того, что Эллиот рассказывает у ночного костра страшную историю о воющем Рото-Злобо-Оборотне, который живет в национальном лесном заповеднике Тимберлайн. Одомашненный медведь Буг напуган этой историей и решает смыться со своего ежегодного летнего похода, пока он не будет уверен, что оборотень покинул лес. Эллиот и их лесные друзья объединяются, чтобы напугать Буга и тем самым вернуть ему решительность и храбрость, подобающие медведю-гризли, а также раскрыть загадку таинственного Рото-Злобо-Оборотня…