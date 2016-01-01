Гектар: Байанайдаах сир, 2016

Ариан так давно живет в городе, что уже отвык от деревенского уклада жизни. Но тоска по родным местам берет свое. Наш герой вместе со своим лучшим другом Тимуром едет в лес на охоту. Они приезжают в глухое, дикое место - древние охотничьи угодья, принадлежащие дедушке Ариана. Над этой землей нависла угроза - современный мир со своими меркантильными ценностями добрался и до этого леса. Но друзья пока ничего об этом не знают и отлично проводят время. И тут происходити несчастье. Ариан с Тимуром остаются один на один с лесом, в котором, как оказалось, они совсем чужие. Наши герои оказываются в гуще событий, окруженные врагами и неожиданными друзьями. Смогут ли они защитить наследие дедушки и спасти свои исконные земли от чужих, жадных рук?