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Гектар: Байанайдаах сир Гектар: Байанайдаах сир
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Гектар: Байанайдаах сир, 2016

2016 / Россия
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Ариан перебрался в город из деревни так давно, что уже позабыл сельскую жизнь. Но ностальгия по родным краям терзает главного героя, и однажды он отправляется в древние охотничьи угодья, принадлежащие дедушке, прихватив с собой друга, Тимура. Над дикими землями нависает угроза со стороны меркантильных бизнесменов и цивилизованного мира, но персонажи еще не знают об этом. В ходе событий они внезапно оказываются с лесной чащей один на один и понимают, что они здесь – чужаки, окруженные неприятелями. Теперь им нужно спастись, и помощь приходит с неожиданной стороны…

  • Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о «президентском гектаре». Он расположен в Якутии и давно является предметом жарких споров на высочайших уровнях.
  • Для Игоря Говорова, создателя фильма, это дебютная работа в качестве режиссера. До этого он работал только актером в театре.
  • Прокопий Иванов, предпочитающий прозвище Проня и исполнивший главную роль, трудится в этом же театре администратором.
  • Итоговый бюджет киноленты составил около 300 тысяч рублей. Зарплаты актерам, операторам и другим участникам проекта выдавали из того, что получилось собрать в прокате.

Ариан так давно живет в городе, что уже отвык от деревенского уклада жизни. Но тоска по родным местам берет свое. Наш герой вместе со своим лучшим другом Тимуром едет в лес на охоту. Они приезжают в глухое, дикое место - древние охотничьи угодья, принадлежащие дедушке Ариана. Над этой землей нависла угроза - современный мир со своими меркантильными ценностями добрался и до этого леса. Но друзья пока ничего об этом не знают и отлично проводят время. И тут происходити несчастье. Ариан с Тимуром остаются один на один с лесом, в котором, как оказалось, они совсем чужие. Наши герои оказываются в гуще событий, окруженные врагами и неожиданными друзьями. Смогут ли они защитить наследие дедушки и спасти свои исконные земли от чужих, жадных рук?

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 января 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 12+
Режиссер
Игорь Говоров
В ролях
Прокопий Иванов
Гаврил Менкяров
Дмитрий Шадрин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гектар: Байанайдаах сир 1 постер
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Гектар: Байанайдаах сир
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1 декабря 2016 18:51
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