Диггеры, 2016

С каждым годом на экраны выходит всё больше хорроров от отечественных постановщиков. Бюджет новой картины об ужасах подземного мира «Диггеры» составил 52 миллиона рублей. Режиссёром и сценаристом выступил Тихон Корнев, который снял одну из новелл киноальманаха «Мамы».Главные роли сыграли молодые и начинающие актёры, среди которых Роман Евдокимов (сериал «Снайпер: Любовь под прицелом»), Анна Васильева («Геймеры»), Алёна Савастова («Дружина»), а также уже успевшие показать себя Андрей Лёвин («Батальонъ») и Евгений Коряковский («Есенин», «Мафия: Игра на выживание»).
Для жителей всего мира метро стало незаменимым средством передвижения. Ничего не подозревающие жители Москвы каждый день спускаются в подземку, чтобы добраться до учёбы и работы, а после вернуться домой. Однако те, кто сел на последний поезд, не всегда поднимаются наверх по эскалатору. Многие пассажиры бесследно исчезают, и никакой информации о них невозможно обнаружить. Однажды друзья и близкие пропавших организовывают группу спасения. Для этого они спускаются в самую глубь, где их ждёт кое-что неприятное и способное моментально лишить жизни.
- Съёмки фильма «Диггеры» изначально планировалось провести в московском метро, однако они были перенесены в Санкт-Петербург. Съёмочная группа спускалась туда после закрытия и приступала к работе на путях и в тоннелях. Режиссёр картины признался, что иногда у них даже пропадали актёры
- Продюсеры картины Андрей Радько и Екатерина Гордецкая в преддверии выхода «Диггеров» получили награду «Капля» за самый ожидаемый хоррор года
- На съёмках не использовался хромакей, все декорации являются настоящими. Они создавались из реквизита, найденного в бомбоубежищах, заброшенных зданиях и заводах
- Сценаристами картины вместе с её режиссёром Тихоном Корневым выступили Алексей Караулов и Евгений Колядинцев. Они же втроём написали сценарий к мистической картине «Вурдалаки», которая также выйдет на экраны в 2016 году
- В одно время со съёмками «Диггеров» Тихон Корнев также принимал участие в создании фильма «Экипаж» и сериала «Гоголь»
Ночное метро. Несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не понимающих пассажиров. Официальные власти засекречивают информацию о бесследно исчезнувших людях. Через несколько дней, на поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит вспомнить все жуткие городские легенды, которыми окутано московское подземелье.... И узнать, что реальность может быть намного страшнее…
Нетривиальный и своеобразный фильм, удачно развивающий идеи Гоголя и Стругацких, а также … Читать дальше…
Я готов взяться за сьемки шедевра Диггеры-2.
Бюджет 250 тыс рублей :
1) Зарплата актеров - 100 тыс рублей. (… Читать дальше…