Диггеры, 2016

- Съёмки фильма «Диггеры» изначально планировалось провести в московском метро, однако они были перенесены в Санкт-Петербург. Съёмочная группа спускалась туда после закрытия и приступала к работе на путях и в тоннелях. Режиссёр картины признался, что иногда у них даже пропадали актёры

- Продюсеры картины Андрей Радько и Екатерина Гордецкая в преддверии выхода «Диггеров» получили награду «Капля» за самый ожидаемый хоррор года

- На съёмках не использовался хромакей, все декорации являются настоящими. Они создавались из реквизита, найденного в бомбоубежищах, заброшенных зданиях и заводах

- Сценаристами картины вместе с её режиссёром Тихоном Корневым выступили Алексей Караулов и Евгений Колядинцев. Они же втроём написали сценарий к мистической картине «Вурдалаки», которая также выйдет на экраны в 2016 году

- В одно время со съёмками «Диггеров» Тихон Корнев также принимал участие в создании фильма «Экипаж» и сериала «Гоголь»