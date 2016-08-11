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Диггеры Диггеры
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Диггеры, 2016

2016 / Россия
4.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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С каждым годом на экраны выходит всё больше хорроров от отечественных постановщиков. Бюджет новой картины об ужасах подземного мира «Диггеры» составил 52 миллиона рублей. Режиссёром и сценаристом выступил Тихон Корнев, который снял одну из новелл киноальманаха «Мамы».Главные роли сыграли молодые и начинающие актёры, среди которых Роман Евдокимов (сериал «Снайпер: Любовь под прицелом»), Анна Васильева («Геймеры»), Алёна Савастова («Дружина»), а также уже успевшие показать себя Андрей Лёвин («Батальонъ») и Евгений Коряковский («Есенин», «Мафия: Игра на выживание»).

Для жителей всего мира метро стало незаменимым средством передвижения. Ничего не подозревающие жители Москвы каждый день спускаются в подземку, чтобы добраться до учёбы и работы, а после вернуться домой. Однако те, кто сел на последний поезд, не всегда поднимаются наверх по эскалатору. Многие пассажиры бесследно исчезают, и никакой информации о них невозможно обнаружить. Однажды друзья и близкие пропавших организовывают группу спасения. Для этого они спускаются в самую глубь, где их ждёт кое-что неприятное и способное моментально лишить жизни.

- Съёмки фильма «Диггеры» изначально планировалось провести в московском метро, однако они были перенесены в Санкт-Петербург. Съёмочная группа спускалась туда после закрытия и приступала к работе на путях и в тоннелях. Режиссёр картины признался, что иногда у них даже пропадали актёры

- Продюсеры картины Андрей Радько и Екатерина Гордецкая в преддверии выхода «Диггеров» получили награду «Капля» за самый ожидаемый хоррор года

- На съёмках не использовался хромакей, все декорации являются настоящими. Они создавались из реквизита, найденного в бомбоубежищах, заброшенных зданиях и заводах

- Сценаристами картины вместе с её режиссёром Тихоном Корневым выступили Алексей Караулов и Евгений Колядинцев. Они же втроём написали сценарий к мистической картине «Вурдалаки», которая также выйдет на экраны в 2016 году

 - В одно время со съёмками «Диггеров» Тихон Корнев также принимал участие в создании фильма «Экипаж» и сериала «Гоголь»

Ночное метро. Несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не понимающих пассажиров. Официальные власти засекречивают информацию о бесследно исчезнувших людях. Через несколько дней, на поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит вспомнить все жуткие городские легенды, которыми окутано московское подземелье.... И узнать, что реальность может быть намного страшнее…

4.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 августа 2016
Премьера в мире 11 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тихон Корнев
Тихон Корнев
В ролях
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Анна Васильева
Анна Васильева
Алена Савастова
Алена Савастова
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Диггеры 2 постера
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Диггеры
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Если говорить о русских фильмах ужасов, то вспоминается немного подобных киношедевров: «Юленька» (2008, реж. Александр Стриженов), «Пиковая дама: Черный обряд» (2015, реж. Святослав Подгаевский). Но рейтинг у обоих фильмов неприлично низкий. Чуть лучше дело обстоит при сотрудничестве, скажем, с США: фильм «Тайна перевала Дятлова» («The Dyatlov pass incident», 2013, реж. Ренни Харлин) имеет более высокий рейтинг, но не имеет того…
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spartak.853 17 августа 2016, 11:26
Бюджет 52 млн ???? Вы вообще о чем???
Я готов взяться за сьемки шедевра Диггеры-2.
Бюджет 250 тыс рублей :
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