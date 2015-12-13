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Джой Джой
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Joy

Джой, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Счастливая жизнь, которую обещали Джой в детстве, оказалась совсем не такой безоблачной: став взрослой женщиной, она обнаруживает себя разведенной, с двумя детьми и в окружении огромного количества разнообразных проблем. Надежда на изменения в лучшую сторону появляется неожиданно: пытаясь упростить себе процесс домашней уборки, Джой придумывает механизм швабры, которую не нужно выжимать руками. Ее изобретение может стать незаменимым для миллионов простых домохозяек, но чтобы достучаться до них, придется покорить мир большого бизнеса. 

  • В этом фильме Джоан Риверс играет ее реальная дочь, Мелисса Риверс. Режиссер Дэвид О. Рассел попросил Мелиссу внести свои корректировки в диалоги, написанный для ее матери, особенно в той сцене, где она комментирует одежду Джой.
  • Дженнифер Лоуренс большую часть съемок носила парики и шиньоны. Играя в сцене стрижки Джой, она случайно отрезала несколько своих собственных прядей, а также накладные шиньоны. Вся стрижка была снята за один дубль.
  • В вымышленной мыльной опере, которую смотрит Терри, можно заметить таких звезд мыльных опер, как Сьюзен Луччи, Морис Бенард, Лора Райт и Донна Миллс. 
  • Красное вино, принесенное на яхту и вдохновившее на создание чудо-швабры — это Шато Мутон Ротшильд 1975, которое в 2015 году продавалось примерно по 400 долларов за бутылку. 
  • После съемок Дайан Лэдд, сыгравшая Мими, согласилась озвучить закадровый текст. 

«Джой» - это волнующая история четырех поколений семьи. В центре сюжета – девушка Джой, превращающаяся в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой. Предательство и измена, потеря невинности и шрамы любви открывают дорогу в эмоциональную комедию о том, как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое предприятие неумолимо сталкивается с миром коммерции. Союзники и противники меняются местами как внутри, так и вне семьи, и только внутренние переживания и неистовое воображение Джой помогают ей пройти через поджидающие ее жизненные бури.

7.6 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 января 2016
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид О. Расселл
Дэвид О. Расселл
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Элизабет Рем
Элизабет Рем
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джой 5 постеров
Золотой глобус Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
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Джой
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Наша рецензия
Ещё одна история Золушки Около двух десятилетий назад мечтательная мать-одиночка, вкалывающая на нескольких работах, изобрела практически волшебную на тот момент швабру, в результате чего стала одной из самых успешных женщин-изобретательниц последнего времени. Её история вдохновила Дэвида О. Расселла снять фильм, посвящённый всем представительницам прекрасного пола, которые находят в себе силы бороться за собственное счастье, не прибегая к мужскому покровительству. Хоть картина и основана на…
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slivo 9 февраля 2016, 02:07
Кино помогающее по жизни, вдохновляет, смотреть интересно, забавные герои, Дженнифер неотразима!!!!

Рекомендую!!!!!!!!!
Termik82 27 апреля 2016, 01:15
обновления сайта разочаровывают((( И где старые отзывы к фильмам ??? Где смаилы??...
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