Джой, 2015

Счастливая жизнь, которую обещали Джой в детстве, оказалась совсем не такой безоблачной: став взрослой женщиной, она обнаруживает себя разведенной, с двумя детьми и в окружении огромного количества разнообразных проблем. Надежда на изменения в лучшую сторону появляется неожиданно: пытаясь упростить себе процесс домашней уборки, Джой придумывает механизм швабры, которую не нужно выжимать руками. Ее изобретение может стать незаменимым для миллионов простых домохозяек, но чтобы достучаться до них, придется покорить мир большого бизнеса.
«Джой» - это волнующая история четырех поколений семьи. В центре сюжета – девушка Джой, превращающаяся в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой. Предательство и измена, потеря невинности и шрамы любви открывают дорогу в эмоциональную комедию о том, как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое предприятие неумолимо сталкивается с миром коммерции. Союзники и противники меняются местами как внутри, так и вне семьи, и только внутренние переживания и неистовое воображение Джой помогают ей пройти через поджидающие ее жизненные бури.
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