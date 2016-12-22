Викинг, 2016

Режиссёром фильма «Викинг» стал обладатель «Золотого медведя» Андрей Кравчук («Итальянец», «Адмиралъ»). Продюсерами выступили небезызвестные Константин Эрнст («КВН», «Диверсант») и Анатолий Максимов («Есенин», «Турецкий гамбит»). Уже в декабре 2016 года российские зрители окунуться в промозглую атмосферу Средневековья, где перед ними в средневековых образах предстанут: Данила Козловский, Светлана Ходченкова и другие известные актёры.
Фильм «Викинг» перенесёт вас на тысячу лет назад, когда на Руси царили суровые нравы и правили великие князья. У власти находится Ярополк Святославович, который по случайному стечению обстоятельств лишил жизни своего брата Олега. После этого младший из братьев, Владимир, бежит из Новгорода, чтобы скрыться. Однако необходимость отомстить преследует его на каждом шагу и однажды он возвращается домой, чтобы свергнуть Ярополка и стать крестителем всея Руси.
- Картина выходит в прокат в двух возрастных рейтингах 12+ и 18+
- Бюджет картины «Викинг» составил 1 250 000 000 рублей, из них 300 миллионов были предоставлены компанией Columbia Pictures на возвратных условиях
- Съёмки фильма проходили в Крыму (Тайганское водохранилище, Бахчисарай, мыс Фиолент, Гинуэзская крепость, Школьное)
- Во время съёмок был создан целый киногород. Все декорации были построены вручную и стали самыми масштабными в истории российского кино
- Для массовки было привлечено 500 крымских граждан. В фильме они появятся в ролях жителей Киева, новгородских, киевских, полоцких дружинников, печенегов, викингов и византийцев
- Фильм был задуман ещё в 2009 году, однако активная работа над ним началась позже из-за постоянно возникавших трудностей. Данила Козловский присоединился к проекту в 2012 году
- Виктор Вержбицкий, Максим Матвеев, Сергей Безруков, Сергей Пускепалис и другие актёры пробовались на роль, которая в итоге досталась Даниле Козловскому
- В основу фильма легли события, описанные в «Повести временных лет»
- На роль Александры Бортич рассматривалась Екатерина Вилкова
- После съёмок в Крыму открылся тематический кино-парк «Викинг»
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…