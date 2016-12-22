Викинг, 2016

- Картина выходит в прокат в двух возрастных рейтингах 12+ и 18+

- Бюджет картины «Викинг» составил 1 250 000 000 рублей, из них 300 миллионов были предоставлены компанией Columbia Pictures на возвратных условиях

- Съёмки фильма проходили в Крыму (Тайганское водохранилище, Бахчисарай, мыс Фиолент, Гинуэзская крепость, Школьное)

- Во время съёмок был создан целый киногород. Все декорации были построены вручную и стали самыми масштабными в истории российского кино

- Для массовки было привлечено 500 крымских граждан. В фильме они появятся в ролях жителей Киева, новгородских, киевских, полоцких дружинников, печенегов, викингов и византийцев

- Фильм был задуман ещё в 2009 году, однако активная работа над ним началась позже из-за постоянно возникавших трудностей. Данила Козловский присоединился к проекту в 2012 году

- Виктор Вержбицкий, Максим Матвеев, Сергей Безруков, Сергей Пускепалис и другие актёры пробовались на роль, которая в итоге досталась Даниле Козловскому

- В основу фильма легли события, описанные в «Повести временных лет»

- На роль Александры Бортич рассматривалась Екатерина Вилкова

- После съёмок в Крыму открылся тематический кино-парк «Викинг»