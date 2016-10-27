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Опасные каникулы, 2016

2016 / Россия
4.8 Оцените
10 голосов
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Главный герой фильма, мальчик по имени Сережа, предпочитает проводить время дома за компьютерными играми, поэтому без энтузиазма относится к сообщению родителей о том, что все лето ему придется провести в Крыму. В первый же день Сережа умудряется настроить против себя местных мальчишек, однако заводит новую подругу Киру. Вместе с ней они отправляются в пещеру на поиски таинственного клада… 

  • Премьера фильма прошла в Доме кино в Ульяновске, где на сеанс были собраны местные школьники. Все юные зрители проявили большое понимание картины и получили от фильма большое удовольствие и даже устроили ему овацию.
  • В картине задействованы такие крупные для его бюджета актеры, как Сергей Никоненко, Нина Маслова и Галина Польских. С некоторыми из них Беляева работала не впервые, поэтому новое сотрудничество было чрезвычайно плодотворным.
  • Главные герои фильма, юные актеры, не имели совершенно никакого съемочного опыта, что периодически создавало некоторые трудности на площадке. К счастью, на съемках всегда присутствовали актеры старшего поколения, которые могли направить детей.
  • Галина Польских в последние годы очень редко снимается в кино. Чтобы убедить ее согласиться на роль, создатели привлекли ее постоянного партнера, продюсера Екатерину Маскину. Кроме того, актрисе очень понравился сценарий будущего фильма.

Сережа — типичный городской мальчишка. Так же, как и его сверстники, он проводит свои летние каникулы, играя в компьютерные игры. Однажды он вместе с родителями приезжает на все лето в Крым. Здесь его ждут завораживающая природа, новые друзья, головокружительные приключения с далеко не детскими испытаниями и опасностями!

4.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 27 октября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Ольга Беляева
В ролях
Евдокия Колесникова
Константин Крюков
Константин Крюков
Ирина Скобцева
Ирина Скобцева
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Иван Колесников
Иван Колесников
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Опасные каникулы
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