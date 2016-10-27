Опасные каникулы, 2016

Главный герой фильма, мальчик по имени Сережа, предпочитает проводить время дома за компьютерными играми, поэтому без энтузиазма относится к сообщению родителей о том, что все лето ему придется провести в Крыму. В первый же день Сережа умудряется настроить против себя местных мальчишек, однако заводит новую подругу Киру. Вместе с ней они отправляются в пещеру на поиски таинственного клада…