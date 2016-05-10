Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Послание от Кинга
Постер фильма Послание от Кинга
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Послание от Кинга

Послание от Кинга

Message from the King 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После потери контакта с младшей сестрой, Джейкоб Кинг прибывает из Южной Африки в Лос-Анджелес, чтобы непременно её разыскать. В течение двадцати четырех часов он находит тревожные свидетельства того, какой же была её жизнь в этом месте — секс, наркотики и подлая уязвимость пресловутого Города Ангелов. С этого момента и начинается история того, что произойдёт в последующие семь дней…

Послание от Кинга - трейлер с закадровым переводом
Послание от Кинга  трейлер с закадровым переводом
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 4 августа 2017
Премьера в мире 10 мая 2016
Дата выхода
8 сентября 2016 Россия 16+
8 сентября 2016 Казахстан
8 сентября 2016 Украина
10 мая 2016 Франция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $315 132
Производство Backup Media, Canal+, Ciné+
Другие названия
Message from the King, King: Uma História de Vingança, King: Una historia de venganza, Kralın Mesajı, Kuninkaan viesti, Thông Điệp Từ Nhà Vua, Κινγκ: Μια ιστορία εκδίκησης, Порука од Кинга, Послание от Кинга, Послание от краля, キングのメッセージ, 金恩的訊息
Режиссер
Фабрис Дю Вельц
Фабрис Дю Вельц
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Люк Эванс
Люк Эванс
Том Фелтон
Том Фелтон
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Натали Мартинес
Натали Мартинес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Послание от Кинга
Кольт 45 5.8
Кольт 45 (2014)
Три девятки 6.9
Три девятки (2015)
Пулевое ранение 4.2
Пулевое ранение (2012)
В погоне за ветром 6.9
В погоне за ветром (2019)
21 мост 7.2
21 мост (2019)
В упор 5.7
В упор (2019)
Чужак 6.4
Чужак (2018)
Маршалл 7.3
Маршалл (2017)
Мелкие преступления 5.8
Мелкие преступления (2017)
Джеймс Браун. Путь наверх 7.1
Джеймс Браун. Путь наверх (2014)
Поклонение 6.2
Поклонение (2019)
Захоронение 5.8
Захоронение (2022)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[первые слова]
Woman [на автоответчике, плачет] Джейкоб, это Бьянка. У меня проблемы. Мне нужна твоя помощь, пожалуйста. У меня есть то, что им нужно. Джейкоб, я не знаю, что делать. Пожалуйста, позвони мне.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Послание от Кинга - трейлер с закадровым переводом
Послание от Кинга Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше