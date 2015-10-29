В лучах солнца, 2016

В российский прокат выходит на редкость провокационный документальный фильм «В лучах солнца» от культового отечественного документалиста Виталия Манского («Смерть поэта», «Наша Родина»). В течение нескольких месяцев он жил в столице Северной Кореи городе Пхеньяне. Хотя его имя и значится в качестве автора сценария, на самом деле фильм снимался в строгом соответствии с заказом Правительства КНДР, чтобы показать государственный режим в самом выгодном свете. Однако никто, кроме съёмочной группы, не знал, что режиссёр использовал две видеокарты, одну из которых он ежедневно сдавал на проверку, а вторую всё это время хранил у себя. Именно так он смог перестроить сюжет картины необходимым образом.

В результате его годового исследования быта северокорейских граждан на свет родилась документальная картина «В лучах солнца», главной героиней которого стала школьница Зин Ми. Зрителей ждёт знакомство с её семьёй и школьными товарищами. Но вместо того, чтобы увидеть образцовое кино, на которое расчитывало руководство страны, мы увидим ситуацию совсем другими глазами, чему поспособствовала авторская манера съёмки.