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В лучах солнца В лучах солнца
Киноафиша Фильмы В лучах солнца

В лучах солнца, 2016

2016 / Россия / Чехия / Германия / КНДР
8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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В российский прокат выходит на редкость провокационный документальный фильм «В лучах солнца» от культового отечественного документалиста Виталия Манского («Смерть поэта», «Наша Родина»). В течение нескольких месяцев он жил в столице Северной Кореи городе Пхеньяне. Хотя его имя и значится в качестве автора сценария, на самом деле фильм снимался в строгом соответствии с заказом Правительства КНДР, чтобы показать государственный режим в самом выгодном свете. Однако никто, кроме съёмочной группы, не знал, что режиссёр использовал две видеокарты, одну из которых он ежедневно сдавал на проверку, а вторую всё это время хранил у себя. Именно так он смог перестроить сюжет картины необходимым образом.

В результате его годового исследования быта северокорейских граждан на свет родилась документальная картина «В лучах солнца», главной героиней которого стала школьница Зин Ми. Зрителей ждёт знакомство с её семьёй и школьными товарищами. Но вместо того, чтобы увидеть образцовое кино, на которое расчитывало руководство страны, мы увидим ситуацию совсем другими глазами, чему поспособствовала авторская манера съёмки. 

- Во вступительных титрах фильма «В лучах солнца» говорится о том, что картина снята по навязанному представителями северокорейской стороны сценарию

- Бюджет ленты составил 390 тысяч евро

- Режиссёр фильма Виталий Манский эмигрировал в Латвию незадолго до съёмок фильма

- После того, как ленту «В лучах солнца» стали показывать на международных фестивалях, северокорейская сторона обратилась в МИД и Минкульт России с жалобой на нарушение договора, так как окончательная версия должна была быть утверждена в КНДР. Манский ответил на это тем, что из-за недопуска его в страну для съёмки финала он считает претензии необоснованными

Документальный фильм о жизни восьмилетней школьницы Зин Ми в Пхеньяне, столице КНДР, снятый российским режиссером по сценарию, написанному северокорейскими товарищами.

8.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 29 октября 2015
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Виталий Манский
Виталий Манский
В ролях
Ли Джин-ми
Ю-ён
Хе-ён
О-гён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В лучах солнца 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В прокат выходит, пожалуй, один из самых важных документальных фильмов этого года – «В лучах солнца» Виталия Манского. Тот факт, что его покажут в России, не может не радовать, ведь долгое время его прокатная судьба на Родине постановщика оставалась под вопросом из-за жалоб северокорейской стороны. Однако картину уже успели посмотреть зрители десятков фестивалей по всему миру, и залы во время показов были заполнены под завязку. Чем же был вызван такой ажиотаж, читайте в…
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Олег 28 октября 2016, 17:19
Северная Корея является самой свободной и демократической страной мира, а северокорейский народ - самым свободным, самодостаточным … Читать дальше…
nl_2010_ 27 октября 2016, 02:37
Это фильм не только о настоящем Северной Корее, но и фильм о недалеком будущем Российской Федерации. Неслучайно всего 20 кинотеатров по всей стране решились показать этот фильм.
Отзывы Написать
11 голосов
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