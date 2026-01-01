Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1 января 1974
И все-таки я верю...
, Михаил Ромм, Элем Климов, Марлен Хуциев, СССР
Как львенок и черепаха пели песню
, Инесса Ковалевская, СССР
Остановите Потапова!
, Вадим Абдрашитов, СССР
Мешок яблок
, Витольд Бордзиловский, СССР
Цапля и журавль
, Юрий Норштейн, СССР
Молодильные яблоки
, Иван Аксенчук, СССР
Бронзовая птица
, Николай Калинин, СССР
Дарю тебе звезду
, Федор Хитрук, СССР
14 января 1974
А вы любили когда-нибудь?
, Игорь Усов, СССР
И тогда я сказал – нет…
, Павел Арсенов, СССР
25 января 1974
Плетеный человек
, Робин Харди, Великобритания
4 февраля 1974
О тех, кого помню и люблю
, Анатолий Вехотко, Наталья Трощенко, СССР
6 февраля 1974
Зардоз
, Джон Бурмен, Великобритания
8 февраля 1974
Карусельный лев
, Владимир Данилевич, СССР
11 марта 1974
Старые стены
, Виктор Трегубович, СССР
14 марта 1974
Выкуп
, Каспар Вреде, Великобритания
18 марта 1974
Невероятные приключения итальянцев в России
, Эльдар Рязанов, СССР
27 марта 1974
Великий Гэтсби
, Джек Клейтон, США
Конрак
, Мартин Ритт, США
31 марта 1974
Шугарлендский экспресс
, Стивен Спилберг, США
3 апреля 1974
Ночной Портье
, Лилиана Кавани, Италия / США
8 апреля 1974
Лютый
, Толомуш Океев, СССР
14 апреля 1974
Любя Молли
, Сидни Люмет, США
15 апреля 1974
Молчание доктора Ивенса
, Будимир Метальников, СССР
1 мая 1974
Лорды Флэтбуша
, Мартин Дэвидсон, Стивен Верона, США
13 мая 1974
Футбольные звезды
, Борис Дежкин, СССР
Исполнение желаний
, Светлана Дружинина, СССР
22 мая 1974
Громила и попрыгунчик
, Майкл Чимино, США
1 июня 1974
Приключения в городе, которого нет
, Леонид Нечаев, СССР
Марина
, Борис Ивченко, СССР
Иван да Марья
, Борис Рыцарев, СССР
6 июня 1974
Жребий
, Игорь Вознесенский, СССР
Чудо с косичками
, Виктор Титов, СССР
Соломенная шляпка
, Леонид Квинихидзе, СССР
Валькины паруса
, Николай Жуков, СССР
10 июня 1974
Каждый день доктора Калинниковой
, Виктор Титов, СССР
20 июня 1974
Китайский квартал
, Роман Полански, США
26 июня 1974
Все ради Пита
, Питер Йетс, США
28 июня 1974
Ш.П.И.О.Н.Ы.
, Ирвин Кершнер, США
20 июля 1974
Джек в Стране Чудес
, Гисабуро Сугии, США / Япония
8 августа 1974
Граница округа Мэйкон
, Ричард Комптон, США
22 августа 1974
Девушка с Петровки
, Роберт Эллис Миллер, США
16 сентября 1974
Открытая книга
, Владимир Фетин, СССР
19 сентября 1974
Осень
, Андрей Смирнов, СССР
23 сентября 1974
Москва-Кассиопея
, Ричард Викторов, СССР
1 октября 1974
Техасская резня бензопилой
, Тоуб Хупер, США
12 октября 1974
Женщина не в себе
, Джон Кассаветис, США
21 октября 1974
Весенние перевертыши
, Григорий Аронов, СССР
25 октября 1974
Под каменным небом
, Кнут Андерсен, Игорь Масленников, СССР / Норвегия
Человек клана
, Теренс Янг, США
28 октября 1974
Свой парень
, Павел Любимов, СССР
1 ноября 1974
Призрак рая
, Брайан Де Пальма, США
5 ноября 1974
Помни имя свое
, Сергей Колосов, СССР / Польша
Происшествие
, Борис Дуров, СССР
11 ноября 1974
Свой среди чужих, чужой среди своих
, Никита Михалков, СССР
21 ноября 1974
Убийство в Восточном экспрессе
, Сидни Люмет, Великобритания
12 декабря 1974
Крестный отец 2
, Фрэнсис Форд Коппола, США
14 декабря 1974
Человек с золотым пистолетом
, Гай Хэмилтон, Великобритания
16 декабря 1974
Северный вариант
, Ольгерд Воронцов, СССР
Вздымающийся ад
, Джон Гиллермин, США
Кыш и Двапортфеля
, Эдуард Гаврилов, СССР
Ни пуха, ни пера
, Виктор Иванов, СССР
18 декабря 1974
Степной волк
, Фред Хайнс, США / Великобритания / Италия / Франция / Швейцария
20 декабря 1974
Золотое путешествие Синдбада
, Гордон Хесслер, США / Великобритания
23 декабря 1974
Соленый пес
, Николай Кошелев, СССР
25 декабря 1974
Великий укротитель
, Георгий Овчаренко, СССР
28 декабря 1974
Якудза
, Сидни Поллак, США / Япония
30 декабря 1974
Горя бояться - счастья не видать
, Виктор Туров, СССР
Лев Гурыч Синичкин
, Александр Белинский, СССР
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