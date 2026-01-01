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Архив премьер 1974 года

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1 января 1974
И все-таки я верю..., Михаил Ромм, Элем Климов, Марлен Хуциев, СССР Как львенок и черепаха пели песню, Инесса Ковалевская, СССР Остановите Потапова!, Вадим Абдрашитов, СССР Мешок яблок, Витольд Бордзиловский, СССР Цапля и журавль, Юрий Норштейн, СССР Молодильные яблоки, Иван Аксенчук, СССР Бронзовая птица, Николай Калинин, СССР Дарю тебе звезду, Федор Хитрук, СССР
14 января 1974
А вы любили когда-нибудь?, Игорь Усов, СССР И тогда я сказал – нет…, Павел Арсенов, СССР
25 января 1974
Плетеный человек, Робин Харди, Великобритания
4 февраля 1974
О тех, кого помню и люблю, Анатолий Вехотко, Наталья Трощенко, СССР
6 февраля 1974
Зардоз, Джон Бурмен, Великобритания
8 февраля 1974
Карусельный лев, Владимир Данилевич, СССР
11 марта 1974
Старые стены, Виктор Трегубович, СССР
14 марта 1974
Выкуп, Каспар Вреде, Великобритания
18 марта 1974
Невероятные приключения итальянцев в России, Эльдар Рязанов, СССР
27 марта 1974
Великий Гэтсби, Джек Клейтон, США Конрак, Мартин Ритт, США
31 марта 1974
Шугарлендский экспресс, Стивен Спилберг, США
3 апреля 1974
Ночной Портье, Лилиана Кавани, Италия / США
8 апреля 1974
Лютый, Толомуш Океев, СССР
14 апреля 1974
Любя Молли, Сидни Люмет, США
15 апреля 1974
Молчание доктора Ивенса, Будимир Метальников, СССР
1 мая 1974
Лорды Флэтбуша, Мартин Дэвидсон, Стивен Верона, США
13 мая 1974
Футбольные звезды, Борис Дежкин, СССР Исполнение желаний, Светлана Дружинина, СССР
22 мая 1974
Громила и попрыгунчик, Майкл Чимино, США
1 июня 1974
Приключения в городе, которого нет, Леонид Нечаев, СССР Марина, Борис Ивченко, СССР Иван да Марья, Борис Рыцарев, СССР
6 июня 1974
Жребий, Игорь Вознесенский, СССР Чудо с косичками, Виктор Титов, СССР Соломенная шляпка, Леонид Квинихидзе, СССР Валькины паруса, Николай Жуков, СССР
10 июня 1974
Каждый день доктора Калинниковой, Виктор Титов, СССР
20 июня 1974
Китайский квартал, Роман Полански, США
26 июня 1974
Все ради Пита, Питер Йетс, США
28 июня 1974
Ш.П.И.О.Н.Ы., Ирвин Кершнер, США
20 июля 1974
Джек в Стране Чудес, Гисабуро Сугии, США / Япония
8 августа 1974
Граница округа Мэйкон, Ричард Комптон, США
22 августа 1974
Девушка с Петровки, Роберт Эллис Миллер, США
16 сентября 1974
Открытая книга, Владимир Фетин, СССР
19 сентября 1974
Осень, Андрей Смирнов, СССР
23 сентября 1974
Москва-Кассиопея, Ричард Викторов, СССР
1 октября 1974
Техасская резня бензопилой, Тоуб Хупер, США
12 октября 1974
Женщина не в себе, Джон Кассаветис, США
21 октября 1974
Весенние перевертыши, Григорий Аронов, СССР
25 октября 1974
Под каменным небом, Кнут Андерсен, Игорь Масленников, СССР / Норвегия Человек клана, Теренс Янг, США
28 октября 1974
Свой парень, Павел Любимов, СССР
1 ноября 1974
Призрак рая, Брайан Де Пальма, США
5 ноября 1974
Помни имя свое, Сергей Колосов, СССР / Польша Происшествие, Борис Дуров, СССР
11 ноября 1974
Свой среди чужих, чужой среди своих, Никита Михалков, СССР
21 ноября 1974
Убийство в Восточном экспрессе, Сидни Люмет, Великобритания
12 декабря 1974
Крестный отец 2, Фрэнсис Форд Коппола, США
14 декабря 1974
Человек с золотым пистолетом, Гай Хэмилтон, Великобритания
16 декабря 1974
Северный вариант, Ольгерд Воронцов, СССР Вздымающийся ад, Джон Гиллермин, США Кыш и Двапортфеля, Эдуард Гаврилов, СССР Ни пуха, ни пера, Виктор Иванов, СССР
18 декабря 1974
Степной волк, Фред Хайнс, США / Великобритания / Италия / Франция / Швейцария
20 декабря 1974
Золотое путешествие Синдбада, Гордон Хесслер, США / Великобритания
23 декабря 1974
Соленый пес, Николай Кошелев, СССР
25 декабря 1974
Великий укротитель, Георгий Овчаренко, СССР
28 декабря 1974
Якудза, Сидни Поллак, США / Япония
30 декабря 1974
Горя бояться - счастья не видать, Виктор Туров, СССР Лев Гурыч Синичкин, Александр Белинский, СССР
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