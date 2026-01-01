Оповещения от Киноафиши
1 января 2026
Джестер 2, Колин Кравчук, США Отец, мать, сестра, брат, Джим Джармуш, США За Палыча 2!, Максим Боев, Россия Вчера, сегодня, завтра, Витторио Де Сика, Франция / Италия Чебурашка 2, Дмитрий Дьяченко, Россия Простоквашино, Сарик Андреасян, Россия Буратино, Игорь Волошин, Россия Пункт назначения: Новый аттракцион, Дуглас Димонда, Адам Дубин, США Оно. Первое пришествие, Дэниэл Дж. Филлипс, Австралия Безумное свидание, Паоло Дженовезе, Италия
8 января 2026
Горничная, Пол Фиг, США Синистер. Первое проклятие, Уилл Кэнон, США Добрый доктор, Никита Грамматиков, Россия История дельфина: Каникулы на Багамах, Робин Натьё, США Гринч. Ужасающий новый год, Стивен Ламорт, США
15 января 2026
Аватар: Пламя и пепел, Джеймс Кэмерон, США Губка Боб: В поисках квадратных штанов, Дерек Драймон, США Марти Великолепный, Джошуа Сэфди, США Океан чудес, Тиан Сяо Пенг, Китай Завербованный, Андрей Пантелеев, Россия Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе, Джан Марко Пеццоли, Италия Уиджа. Шёпоты мёртвых, Roni Benaid, Филиппины Убойная суббота, Люк Гринфилд, США / Канада Грехи Запада, Ned Crowley, США / Австралия
22 января 2026
Кинопроба, Такаси Миике, Южная Корея / Япония Флибубу, Дженс Мюллер, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша Левша, Владимир Беседин, Россия Школа Бабы-Яги, Дмитрий Дакович, Россия Блокадные судьбы, Константин Бирюков, Ирина Евтеева, Андрей Бахурин, Михаил Сафронов, В. Васильев , Мария Дубровина, Александра Агринская, Россия Высоцкий. Неизвестные страницы…, Анатолий Бальчев, Россия Яйцо ангела, Мамору Осии, Япония Возвращение в Сайлент Хилл, Кристоф Ган, США Сезон охоты, RJ Collins, США Без лица, Ён Сан-хо, Южная Корея Твин Пикс: сквозь огонь, Дэвид Линч, США Воскрешение, Би Гань, Китай / Франция / США 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, Ниа ДаКоста, США
29 января 2026
Отпуск по семейным обстоятельствам, Эммануэль Пулен-Арно, Франция Гренландия 2: Миграция, Рик Роман Во, Великобритания / США Чарли чудо-пёс, Ши Уэйгман, Канада Комментируй это, Юлия Трофимова, Россия Броненосец «Потемкин», Сергей Эйзенштейн, СССР Папа может, Дмитрий Суворов, Россия Золотой дубль, Мгер Мкртчян, Россия Заклятие. Обряд реинкарнации, Джулия Макс, США / Канада Казнить нельзя помиловать, Тимур Бекмамбетов, США Шоссе в никуда, Дэвид Линч, США / Франция День рождения Сидни Люмета, Рауль Гейдаров, Россия
30 января 2026
Ганди говорит, Кишор Пандуранг Белекар, Индия
5 февраля 2026
Игра со смертью, Карлос Гоития, Аргентина / Новая Зеландия Отражения № 3, Кристиан Петцольд, Германия Рыбка унывака. Подводное приключение, Рикард Куссо, Рио Хэррингтон, Австралия / США Несвятая Валентина, Андрей Пантелеев, Россия Здесь был Юра, Сергей Малкин, Россия Тайна адмирала Ушакова, Дмитрий Коробкин, Россия Кит-убийца, Джо-Энн Бречин, Австралия / США Дело №137, Доминик Молль, Франция На помощь! , Сэм Рэйми, США Свист, Корин Харди, США Голова-ластик, Дэвид Линч, США Апокалипсис сегодня, Фрэнсис Форд Коппола, США Убежище, Рик Роман Во, США Равиоли Оли, Андрей Никифоров, Россия Невероятные приключения в стране чудес, Йонас Бергхалл, Ханнес Вартиайнен , Финляндия / Норвегия / Бельгия Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, Руслан Акун, Кыргызстан / Россия
12 февраля 2026
Уволить Жору, Марюс Вайсберг, Россия Улыбка. Зарождение зла, Бейм Вонг, Индонезия Белдхэм. Проклятие ведьмы, Энджела Галнер, США Верни меня из мёртвых, Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала, Италия Сказка о царе Салтане, Сарик Андреасян, Россия Унция жизни, Елена Елагина, Россия Виновата любовь, Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо, Канада / США Первая, Аня Харичева, Россия Другие, Алехандро Аменабар, Испания / Франция / США Пароль от сердца, Роберто Липари, Италия Stray Kids: The dominATE Experience, Пол Дагдейл, Южная Корея / США Счастлив, когда ты нет, Игорь Марченко, Россия
13 февраля 2026
О’Ромео, Вишал Бхардвадж, Индия
14 февраля 2026
Грозовой перевал, Эмиральд Феннел, США
19 февраля 2026
Король и Шут. Навсегда, Рустам Мосафир, Россия Ограбление в Лос-Анджелесе, Барт Лэйтон, США Красавица, Антон Богданов, Россия Дополнительное время, Руслан Бальтцер, Россия Кто-то должен умереть, Евгений Григорьев, Россия Любовный апокалипсис, Энн Эмон, Канада Астрал. Амулет зла, Chris Broadbent, Enzo Tedeschi, Австралия Гуантанамера, Сергей Мокрицкий, Россия / Куба Легенды, Гийом Ивернель, Франция 6+6=2, Александр Кисель, Россия Супер Мишка, Чжуан Сяо , Китай Простая история, Дэвид Линч, Франция / Великобритания / США Молчаливый друг, Ильдико Эньеди, Китай / Франция / Германия / Венгрия GOAT: Мечтай по крупному, Тайри Диллихей, Адам Розетт , США
