1 января 2026
Джестер 2
, Колин Кравчук, США
Отец, мать, сестра, брат
, Джим Джармуш, США
За Палыча 2!
, Максим Боев, Россия
Вчера, сегодня, завтра
, Витторио Де Сика, Франция / Италия
Чебурашка 2
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Простоквашино
, Сарик Андреасян, Россия
Буратино
, Игорь Волошин, Россия
Пункт назначения: Новый аттракцион
, Дуглас Димонда, Адам Дубин, США
Оно. Первое пришествие
, Дэниэл Дж. Филлипс, Австралия
Безумное свидание
, Паоло Дженовезе, Италия
8 января 2026
Горничная
, Пол Фиг, США
Синистер. Первое проклятие
, Уилл Кэнон, США
Добрый доктор
, Никита Грамматиков, Россия
История дельфина: Каникулы на Багамах
, Робин Натьё, США
Гринч. Ужасающий новый год
, Стивен Ламорт, США
15 января 2026
Аватар: Пламя и пепел
, Джеймс Кэмерон, США
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
, Дерек Драймон, США
Марти Великолепный
, Джошуа Сэфди, США
Океан чудес
, Тиан Сяо Пенг, Китай
Завербованный
, Андрей Пантелеев, Россия
Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе
, Джан Марко Пеццоли, Италия
Уиджа. Шёпоты мёртвых
, Roni Benaid, Филиппины
Убойная суббота
, Люк Гринфилд, США / Канада
Грехи Запада
, Ned Crowley, США / Австралия
22 января 2026
Кинопроба
, Такаси Миике, Южная Корея / Япония
Флибубу
, Дженс Мюллер, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша
Левша
, Владимир Беседин, Россия
Школа Бабы-Яги
, Дмитрий Дакович, Россия
Блокадные судьбы
, Константин Бирюков, Ирина Евтеева, Андрей Бахурин, Михаил Сафронов, В. Васильев , Мария Дубровина, Александра Агринская, Россия
Высоцкий. Неизвестные страницы…
, Анатолий Бальчев, Россия
Яйцо ангела
, Мамору Осии, Япония
Возвращение в Сайлент Хилл
, Кристоф Ган, США
Сезон охоты
, RJ Collins, США
Без лица
, Ён Сан-хо, Южная Корея
Твин Пикс: сквозь огонь
, Дэвид Линч, США
Воскрешение
, Би Гань, Китай / Франция / США
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
, Ниа ДаКоста, США
29 января 2026
Отпуск по семейным обстоятельствам
, Эммануэль Пулен-Арно, Франция
Гренландия 2: Миграция
, Рик Роман Во, Великобритания / США
Чарли чудо-пёс
, Ши Уэйгман, Канада
Комментируй это
, Юлия Трофимова, Россия
Броненосец «Потемкин»
, Сергей Эйзенштейн, СССР
Папа может
, Дмитрий Суворов, Россия
Золотой дубль
, Мгер Мкртчян, Россия
Заклятие. Обряд реинкарнации
, Джулия Макс, США / Канада
Казнить нельзя помиловать
, Тимур Бекмамбетов, США
Шоссе в никуда
, Дэвид Линч, США / Франция
День рождения Сидни Люмета
, Рауль Гейдаров, Россия
30 января 2026
Ганди говорит
, Кишор Пандуранг Белекар, Индия
5 февраля 2026
Игра со смертью
, Карлос Гоития, Аргентина / Новая Зеландия
Отражения № 3
, Кристиан Петцольд, Германия
Рыбка унывака. Подводное приключение
, Рикард Куссо, Рио Хэррингтон, Австралия / США
Несвятая Валентина
, Андрей Пантелеев, Россия
Здесь был Юра
, Сергей Малкин, Россия
Тайна адмирала Ушакова
, Дмитрий Коробкин, Россия
Кит-убийца
, Джо-Энн Бречин, Австралия / США
Дело №137
, Доминик Молль, Франция
На помощь!
, Сэм Рэйми, США
Свист
, Корин Харди, США
Голова-ластик
, Дэвид Линч, США
Апокалипсис сегодня
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Убежище
, Рик Роман Во, США
Равиоли Оли
, Андрей Никифоров, Россия
Невероятные приключения в стране чудес
, Йонас Бергхалл, Ханнес Вартиайнен , Финляндия / Норвегия / Бельгия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
, Руслан Акун, Кыргызстан / Россия
12 февраля 2026
Уволить Жору
, Марюс Вайсберг, Россия
Улыбка. Зарождение зла
, Бейм Вонг, Индонезия
Белдхэм. Проклятие ведьмы
, Энджела Галнер, США
Верни меня из мёртвых
, Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала, Италия
Сказка о царе Салтане
, Сарик Андреасян, Россия
Унция жизни
, Елена Елагина, Россия
Виновата любовь
, Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо, Канада / США
Первая
, Аня Харичева, Россия
Другие
, Алехандро Аменабар, Испания / Франция / США
Пароль от сердца
, Роберто Липари, Италия
Stray Kids: The dominATE Experience
, Пол Дагдейл, Южная Корея / США
Счастлив, когда ты нет
, Игорь Марченко, Россия
13 февраля 2026
О’Ромео
, Вишал Бхардвадж, Индия
14 февраля 2026
Грозовой перевал
, Эмиральд Феннел, США
19 февраля 2026
Король и Шут. Навсегда
, Рустам Мосафир, Россия
Ограбление в Лос-Анджелесе
, Барт Лэйтон, США
Красавица
, Антон Богданов, Россия
Дополнительное время
, Руслан Бальтцер, Россия
Кто-то должен умереть
, Евгений Григорьев, Россия
Любовный апокалипсис
, Энн Эмон, Канада
Астрал. Амулет зла
, Chris Broadbent, Enzo Tedeschi, Австралия
Гуантанамера
, Сергей Мокрицкий, Россия / Куба
Легенды
, Гийом Ивернель, Франция
6+6=2
, Александр Кисель, Россия
Супер Мишка
, Чжуан Сяо , Китай
Простая история
, Дэвид Линч, Франция / Великобритания / США
Молчаливый друг
, Ильдико Эньеди, Китай / Франция / Германия / Венгрия
GOAT: Мечтай по крупному
, Тайри Диллихей, Адам Розетт , США
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
