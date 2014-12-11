Снег, 2013

Фильм «Снег» итальянского режиссёра Стефано Инчерти, за плечами у которого такие фильмы, как «Жители Везувия» и «Жизнь, как она есть», а также номинация на «Золотого льва», был выпущен ещё в 2013 году, однако в широкий прокат выходит лишь в 2016-м. До этого картина показывалась в рамках нескольких фестивалей итальянского кино в России. Главные роли в нём исполнили Роберто де Франческо («Лишний человек», «Ребекка») и Эстер Элиша («Стражи порядка»).

Фильм «Снег» – это невероятное приключение, случившееся на севере Италии. Мужчина по имени Донато путешествует в одиночку, однако цель его пути остаётся не ясной. Вдруг он встречает девушку, которую зовут Нора. Она оказалась в затруднительном положении после того, как её водитель уехал, оставив её замерзать. Тогда они решают продолжить путь вместе, постепенно узнавая друг друга и сближаясь, несмотря на то, что являются полными противоположностями.