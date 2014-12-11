Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снег Снег
Киноафиша Фильмы Снег
Neve

Снег, 2013

2013 / Италия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Снег» итальянского режиссёра Стефано Инчерти, за плечами у которого такие фильмы, как «Жители Везувия» и «Жизнь, как она есть», а также номинация на «Золотого льва», был выпущен ещё в 2013 году, однако в широкий прокат выходит лишь в 2016-м. До этого картина показывалась в рамках нескольких фестивалей итальянского кино в России. Главные роли в нём исполнили Роберто де Франческо («Лишний человек», «Ребекка») и Эстер Элиша («Стражи порядка»).

Фильм «Снег» – это невероятное приключение, случившееся на севере Италии. Мужчина по имени Донато путешествует в одиночку, однако цель его пути остаётся не ясной. Вдруг он встречает девушку, которую зовут Нора. Она оказалась в затруднительном положении после того, как её водитель уехал, оставив её замерзать. Тогда они решают продолжить путь вместе, постепенно узнавая друг друга и сближаясь, несмотря на то, что являются полными противоположностями.

- Стефано Инчерти является режиссёром, сценаристом и продюсером фильма «Снег»

- Фильм был номинирован на следующие фестивали: Trento Film Festival и Courmayeur Noir in Festival

Донато едет по заснеженной горной дороге в зеленом "универсале". Вдруг он видит, как из роскошного авто выталкивают женщину. Водитель автомобиля Гаэтано выкрикивает в ее адрес проклятья и уезжает. Донато останавливается, чтобы помочь пострадавшей, однако скоро уже не знает, как от нее избавиться: женщина решает остаться с ним, опасаясь мести Гаэтано, которого она, по-видимому, обокрала. Жизни двух людей, прежде и не предполагавших о существовании друг друга, случайно переплетутся благодаря этому судьбоносному приключению.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 11 декабря 2014
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Стефано Инчерти
Стефано Инчерти
В ролях
Роберто де Франческо
Роберто де Франческо
Эстер Элиша
Эстер Элиша
Массимилиано Галло
Массимилиано Галло
Антонелла Аттили
Антонелла Аттили
Анджела Пагано
Анджела Пагано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Снег 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Снег смотреть онлайн

Снег
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Проезжая по горной заснеженной Италии, Донато становится свидетелем того, как из машины прямо на дорогу выталкивают девушку. Герой решает выручить симпатичную незнакомку, подвозит ее и позже начинает понимать, что та впуталась в какую-то криминальную историю, и за ней, скорее всего, охотятся. Но и у самого Донато тоже есть не одна тайна. Так начинается новая картина итальянца Стефано Инчерти “Снег”, снятая в жанре роуд-муви. Кадр из фильма “Снег” Впрочем,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В «Чайке» пройдут показы лучших итальянских фильмов последних лет Кино-досуговый центр «Чайка» представляет вашему вниманию фестиваль «Лето. Италия. Кино». С 9 по 13 июля зрители Санкт-Петербурга смогут посмотреть лучшие современные
Написать
5 июля 2016 16:19
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши