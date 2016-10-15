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Революция: Новое искусство для нового мира Революция: Новое искусство для нового мира
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Revolution: New Art for a New World

Революция: Новое искусство для нового мира, 2016

2016 / Великобритания / Россия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Фильм Марги Кинмонс «Революция – новое искусство для нового мира» исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, – всё это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 год с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи – до и после.

Через детальный рассказ о коллекциях крупнейших российских музеев, о вкладе в искусство современных художников и кураторов музее и через личные свидетельства потомков знаменитых художников фильм оживляет русских авангардистов. Фильм повествует о судьбе Шагала, Кандинского, Малевича и других пионеров авангарда, которые расцвели на ниве утопической идеи создания нового искусства для нового мира, и были уничтожены властью после пятнадцати коротких лет взлета.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 октября 2016
Премьера в мире 15 октября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Марги Кинмонс
В ролях
Дэйзи Беван
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Революция: Новое искусство для нового мира 2 постера
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29 июня 2017 18:36
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