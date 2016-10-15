Революция: Новое искусство для нового мира, 2016

Фильм Марги Кинмонс «Революция – новое искусство для нового мира» исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, – всё это было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства. Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 год с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи – до и после.



Через детальный рассказ о коллекциях крупнейших российских музеев, о вкладе в искусство современных художников и кураторов музее и через личные свидетельства потомков знаменитых художников фильм оживляет русских авангардистов. Фильм повествует о судьбе Шагала, Кандинского, Малевича и других пионеров авангарда, которые расцвели на ниве утопической идеи создания нового искусства для нового мира, и были уничтожены властью после пятнадцати коротких лет взлета.