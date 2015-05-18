Громче, чем бомбы, 2015

Спустя три года после гибели военного фотографа Изабель в автокатастрофе трое ее близких мужчин – муж Джин и сыновья Джона и Конрад – все еще пытаются пережить и принять семейную трагедию. Воспоминания о жене и матери непрестанно откликаются в их настоящем: Джин страдает угрызениями совести и никак не может начать новые отношения, Джона испытывает трудности с супружеством и отцовством, а Конрад бесконечно одинок.
Сюжет фильма расскажет о мужчине и двух его сыновьях, которые пытаются справиться со смертью матери и жены через три года после того, как она умерла.