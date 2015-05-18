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Громче, чем бомбы Громче, чем бомбы
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Louder Than Bombs

Громче, чем бомбы, 2015

2015 / Норвегия / Франция / Дания
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя три года после гибели военного фотографа Изабель в автокатастрофе трое ее близких мужчин – муж Джин и сыновья Джона и Конрад – все еще пытаются пережить и принять семейную трагедию. Воспоминания о жене и матери непрестанно откликаются в их настоящем: Джин страдает угрызениями совести и никак не может начать новые отношения, Джона испытывает трудности с супружеством и отцовством, а Конрад бесконечно одинок.

  • В связи с террористическим актами во Франции фильм вышел во французский прокат под названием “Черный дом”.
  • Третья игровая картина и первый фильм, снятый на английском, в карьере датского режиссера Йоакима Триера.
  • Первая норвежская картина с 1979 года, показанная в рамках конкурсной программы Международного кинофестиваля в Каннах.
  • В одной из сцен Конрад и Джона смотрят отрывок из ленты "Снова привет" (1987), в котором снялся исполнитель роли Джина Гэбриэл Бирн.
  • Съемки фильма прошли в Нью-Йорке, в том числе на Стейтен-Айленде, в школе Cold Spring Harbor, больнице Nyack Hospital и булочной The Runcible Spoon. Весь съемочный процесс занял восемь недель.
  • Игра, в которую играет Конрад, – это массовая многопользовательская онлайн-РПГ The Elder Scrolls.

Сюжет фильма расскажет о мужчине и двух его сыновьях, которые пытаются справиться со смертью матери и жены через три года после того, как она умерла.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера онлайн 29 июля 2017
Премьера в мире 18 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Йоаким Триер
Йоаким Триер
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Эми Райан
Эми Райан
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Все актеры и съемочная группа
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Громче, чем бомбы
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Больше, чем кино Третий фильм датского режиссёра Йоакима Триера был представлен на «Каннском кинофестивале» ещё в 2015 году, однако до российского проката он добирался долго и мучительно. Сценариями к будущим картинам дальний родственник другого известного постановщика предпочитает заниматься самостоятельно, что коснулось и его нового творения. Сюжет расскажет о том, как переживают трагичную гибель военного фотографа Изабель Рид её муж и двое сыновей. Прошло уже три года, но в…
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