Крид: Наследие Рокки, 2015

Легендарный боксер Рокки Бальбоа постарел, ушел из спорта и живет самой обычной жизнью. Судьба бросает ему новый вызов, когда к бывшему чемпиону приходит сын Аполло Крида, его первого серьезного соперника, ставшего впоследствии лучшим другом. Крид-младший решил пойти по стопам отца и стать боксером. Он просит Рокки стать его наставником и помочь добраться до чемпионского титула.
В центре внимания внук Аполло Крида — первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, в последствие ставшего лучшим другом героя. Молодой человек не испытывает никакой страсти к боксу, впрочем, и его семья не желает видеть парня в ипостаси бойца. Тем не менее, дедушкин талант в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него в итоге становится постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий возвращаться к старым делам. Даже в качестве тренера.