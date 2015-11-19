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Крид: Наследие Рокки Крид: Наследие Рокки
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Крид: Наследие Рокки, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Легендарный боксер Рокки Бальбоа постарел, ушел из спорта и живет самой обычной жизнью. Судьба бросает ему новый вызов, когда к бывшему чемпиону приходит сын Аполло Крида, его первого серьезного соперника, ставшего впоследствии лучшим другом. Крид-младший решил пойти по стопам отца и стать боксером. Он просит Рокки стать его наставником и помочь добраться до чемпионского титула. 

  • Во время тренировки Адонис носит футболку с надписью “Почему я хочу драться? Потому что я не умею петь и танцевать…”. Это фраза, которую Рокки сказал Адриану во время их первой встречи в фильме “Рокки”.
  • Во время подготовительного периода съемок умер старший сын Сильвестра Сталлоне Сэйдж. Сталлоне признался, что эта потеря едва не привела к срыву съемок, но режиссер Райан Куглер смог убедить его использовать работу над фильмом как способ оправиться от смерти Сэйджа.
  • Карл Уэзерс, сыгравший Аполлона Крида, решительно одобрил актерскую игру Майкла Б. Джордана. Джордану этот факт чрезвычайно польстил. 
  • Чтобы сохранить традицию франшизы “Рокки”, Сильвестр Сталлоне попросил Майкла Б. Джордана надеть знаменитые трусы с американским флагом, которые Аполло Крид носил в “Рокки”, а сам Рокки — в “Рокки 3” и “Рокки 4”.

В центре внимания внук Аполло Крида — первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, в последствие ставшего лучшим другом героя. Молодой человек не испытывает никакой страсти к боксу, впрочем, и его семья не желает видеть парня в ипостаси бойца. Тем не менее, дедушкин талант в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него в итоге становится постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий возвращаться к старым делам. Даже в качестве тренера.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 января 2016
Премьера онлайн 10 ноября 2021
Премьера в мире 19 ноября 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Райан Куглер
Райан Куглер
В ролях
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Филисия Рашад
Филисия Рашад
Андре Уорд
Все актеры и съемочная группа
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Золотой глобус Лучший актёр второго плана
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Крид: Наследие Рокки
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Termik82 27 апреля 2016, 01:16
обновления сайта разочаровывают((( И где старые отзывы к фильмам ??? Где смаилы??...
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саундтрек фильма Крид: Наследие Рокки
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
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26 мая 2021 18:54
Режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер отказался стать членом Американской киноакадемии По словам постановщика, он предпочел бы стать членом профсоюзной организации.
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