Коммуна, 2016

Действие происходит в Копенгагене, в 70-е гг. прошлого века. Эрик Мюллер, скромный профессор, получает огромное поместье, из которого уехал в далекой молодости. Заниматься содержанием многокомнатного здания герою не по силам, но Анна, его супруга, отговаривает его от продажи родового гнезда. Она хочет пригласить в дом жильцов и сделать из него дружное сообщество, коммуну, где царит веселье и развлечения. Поместье заполняют новые жители. Анна, поглощенная проблемами новой семьи, совсем забывает о своей…
В огромной вилле, расположенной в фешенебельном районе Копенгагена, Эрик и его жена Анна, воплощая давнюю мечту, создают коммуну близких по духу людей, готовых жить под одной крышей. Общие интересы, беседы, вечеринки полны эйфории и дарят ощущение подлинного единства. До тех пор, пока Эрик не приводит в дом свою новую возлюбленную…