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Коммуна, 2016

2016 / Дания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит в Копенгагене, в 70-е гг. прошлого века. Эрик Мюллер, скромный профессор, получает огромное поместье, из которого уехал в далекой молодости. Заниматься содержанием многокомнатного здания герою не по силам, но Анна, его супруга, отговаривает его от продажи родового гнезда. Она хочет пригласить в дом жильцов и сделать из него дружное сообщество, коммуну, где царит веселье и развлечения. Поместье заполняют новые жители. Анна, поглощенная проблемами новой семьи, совсем забывает о своей…

  • Томас Винтерберг, крупнейший режиссер Дании, снял фильм по мотивам собственной пьесы. На создание сюжета его вдохновили воспоминания о коммуне, где он проживал до 19 лет.
  • Трина Дюрхольм, исполнившая главную роль в киноленте, получила награду «Серебряный медведь».
  • Комната Фреи – точная копия помещения, где жил Винтерберг.
  • Персонаж Хелен Рейнгард Нойман – зеркальное отражение Анны. Роль Эммы была написана специально для актрисы, которая является супругой режиссера.
  • Знаки на остановках для автобусов, показанные в фильме, не использовались во время, в которое происходит действие киноленты. Они появились только в конце 80-х.

В огромной вилле, расположенной в фешенебельном районе Копенгагена, Эрик и его жена Анна, воплощая давнюю мечту, создают коммуну близких по духу людей, готовых жить под одной крышей. Общие интересы, беседы, вечеринки полны эйфории и дарят ощущение подлинного единства. До тех пор, пока Эрик не приводит в дом свою новую возлюбленную…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера в мире 14 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Томас Винтерберг
Томас Винтерберг
В ролях
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Фарес Фарес
Фарес Фарес
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Джули Аньет Ванг
Ларс Ранте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коммуна 4 постера
Берлинале «Серебряный медведь» лучшей актрисе
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Коммуна
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Живём вместе, умираем по отдельности Новый фильм датчанина Томаса Винтерберга "Коммуна" расскажет о том, как супруги Анна и Эрик решили плотно заселить доставшийся им по наследству дом. В браке они уже целых 15 лет, у них есть дочь-подросток, и Анна ссылается на то, что хочет слышать в этом гигантском особняке и другие голоса, потому что её обуревает скука. Эрик соглашается на безумство жены, ведь так за жильё платить будет гораздо меньше. Поначалу в доме царит гармония,…
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20 апреля 2016 17:01
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