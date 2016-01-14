Коммуна, 2016

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Живём вместе, умираем по отдельности Новый фильм датчанина Томаса Винтерберга "Коммуна" расскажет о том, как супруги Анна и Эрик решили плотно заселить доставшийся им по наследству дом. В браке они уже целых 15 лет, у них есть дочь-подросток, и Анна ссылается на то, что хочет слышать в этом гигантском особняке и другие голоса, потому что её обуревает скука. Эрик соглашается на безумство жены, ведь так за жильё платить будет гораздо меньше. Поначалу в доме царит гармония,…