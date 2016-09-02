Чудо на Гудзоне, 2016

Кто, как не Клинт Иствуд, способен снять историю о настоящем героизме? Великий актёр и режиссёр, несмотря на преклонный возраст (в 2016 ему стукнет аж 86 лет!), продолжает стремительно выпускать фильмы в прокат. Его прошлая лента «Снайпер» пришлась по вкусу зрителям и критикам, что, вероятно, ждёт и его новый фильм «Чудо на Гудзоне». Главную роль сыграл один из самых узнаваемых актёров последних десятилетий Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Зелёная миля», «Изгой»). Его напарника воплотил на экране Аарон Экхарт («Падение Олимпа», «Тёмный рыцарь»), а роль экранной жены исполнила Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»).

В основу сюжета «Чуда на Гудзоне» легла автобиографическая книга «Высочайший долг: Мои поиски действительно важного». Её автором и главным героем является пилот Челси Салленберг, а помогал в написании Джеффри Заслов. Адаптировал текст к экрану сценарист Тодд Комарники («Идеальный незнакомец»). В центре сюжета события, последовавшие после 15 января 2009 года, когда пилот по прозвищу Салли вынужденно посадил самолёт на Гудзоне без всяких человеческих потерь. Он совершил настоящий подвиг, однако зачастую такие случаи вызывают общественный резонанс. Челси придётся принять определённые последствия, которые отразятся на его дальнейшей карьере.