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Чудо на Гудзоне Чудо на Гудзоне
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Sully

Чудо на Гудзоне, 2016

2016 / США
8.0 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кто, как не Клинт Иствуд, способен снять историю о настоящем героизме? Великий актёр и режиссёр, несмотря на преклонный возраст (в 2016 ему стукнет аж 86 лет!), продолжает стремительно выпускать фильмы в прокат. Его прошлая лента «Снайпер» пришлась по вкусу зрителям и критикам, что, вероятно, ждёт и его новый фильм «Чудо на Гудзоне». Главную роль сыграл один из самых узнаваемых актёров последних десятилетий Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Зелёная миля», «Изгой»). Его напарника воплотил на экране Аарон Экхарт («Падение Олимпа», «Тёмный рыцарь»), а роль экранной жены исполнила Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»).

В основу сюжета «Чуда на Гудзоне» легла автобиографическая книга «Высочайший долг: Мои поиски действительно важного». Её автором и главным героем является пилот Челси Салленберг, а помогал в написании Джеффри Заслов. Адаптировал текст к экрану сценарист Тодд Комарники («Идеальный незнакомец»). В центре сюжета события, последовавшие после 15 января 2009 года, когда пилот по прозвищу Салли вынужденно посадил самолёт на Гудзоне без всяких человеческих потерь. Он совершил настоящий подвиг, однако зачастую такие случаи вызывают общественный резонанс. Челси придётся принять определённые последствия, которые отразятся на его дальнейшей карьере.

- Изначально фильм назывался «Салли», в честь главного героя

- Оператор картины Том Стерн работал с Клинтом Иствудом на более чем десяти проектах. Среди них: «Малышка на миллион», «Гран Торино», «Снайпер» и другие.

- Фильм «Чудо на Гудзоне» является первым совместным проектом Клинта Иствуда и Тома Хэнкса

- Картина практически полностью снята на IMAX камеры

- Лора Линни уже в третий раз играет у Клинта Иствуда, до этого были «Таинственная река» и «Абсолютная власть». Также актриса уже снималась вместе с Аароном Экхартом в фильме «Фрейзер»

Произошедшее 15 января 2009 года назовут «Чудом на Гудзоне». В тот день капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета A320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не пострадал. Но, несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере капитана Салли.

8.0 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера онлайн 15 февраля 2020
Премьера в мире 2 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Лора Линни
Лора Линни
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Отем Ризер
Отем Ризер
Джерри Феррара
Джерри Феррара
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудо на Гудзоне 4 постера
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Чудо на Гудзоне смотреть онлайн

Чудо на Гудзоне
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smirnov_igor 9 сентября 2016, 21:10
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_ 9 сентября 2016, 17:13
Этот инцидент был показан в док сериале "Расследование авиакатастроф". Очень напряженная история! Смотреть очень интересно. Рекомендую всем!
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