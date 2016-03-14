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Фриц Ланг
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Fritz Lang

Фриц Ланг, 2016

2016 / Германия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Фриц Ланг — немецкий кинорежиссёр, с 1934 года живший и работавший в США. Один из величайших представителей немецкого экспрессионизма, Ланг снял самый крупнобюджетный фильм в истории немого кино и предвосхитил эстетику американского нуара. Фриц Ланг известен также историями о преступных психиатрах-гипнотизёрах Калигари и Мабузе. Его считали гением, эгоцентричным сексуальным маньяком и садистом. Насилие и любовь — темы, которые не отпускали Фрица Ланга до конца его дней. В Вене, сыном жестокого отца, под гнетом которого страдала горячо любимая мама-еврейка. Солдатом в Галиции, где он пережил ужасы Первой мировой войны. И, наконец, в Берлине молодым режиссером, обвиняющимся в убийстве собственной жены. Фриц Ланг исследует “зло” во всех нас и в себе. А полнометражный игровой фильм Гордиана Маугга исследует жизнь и творчество Ланга.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 марта 2016
Премьера в мире 14 марта 2016
Возраст 16+
Режиссер
Гордиан Маугг
В ролях
Хайно Ферх
Томас Тиме
Самуэль Финци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фриц Ланг 1 постер
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