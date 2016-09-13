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Семейка на выживании
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Sabaibaru famiri

Семейка на выживании, 2016

2016 / Япония
7.2 Оцените
14 голосов
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О фильме

Что, если однажды электричество внезапно исчезнет? Холодильники и телевизоры, компьютеры и смартфоны — всё, что потребляет электроэнергию, выйдет из строя, и Токио окажется на грани разрушения? В Токио живёт самая обычная семья Судзуки. В то время как мать пытается завести разговор, отец не может оторваться от телевизора, сын ходит по дому, не снимая наушники, а дочь не выпускает из рук смартфон. Они живут вместе и одновременно порознь. Вскоре им предстоит пройти испытание: однажды утром они проснутся и обнаружат, что электричества больше нет — не только в их доме, но во всём Токио. Остановился транспорт, вышли из строя системы водоснабжения и подачи газа, не работают телефоны, по которым можно связаться с остальным миром. Проходит день, за ним второй и вскоре становится очевидно, что произошло нечто более глобальное, нежели крупная авария. Люди оказались беспомощными перед отсутствием привычных удобств. Тогда отец семейства, Ёсиюки, принимает судьбоносное решение: «Спасаемся бегством из Токио!»

7.2 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 сентября 2016
Премьера онлайн 1 июня 2017
Премьера в мире 13 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Синобу Ягути
В ролях
Вакана Аои
Норика Фудзивара
Сабуро Токито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейка на выживании 2 постера
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