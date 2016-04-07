Преступник, 2016

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Память напрокат Работа в ЦРУ – что может быть круче? Перестрелки, погони, спасение мира, опять же. Романтично, ага. Однако есть один недостаток – суперагентов век не долог: рано или поздно их убивают. Что, собственно, и случилось с Биллом Поупом (Райан Рейнольдс). Причем случилось на редкость не вовремя: едва он раздобыл пропавший было код доступа ко всем военным программам США, как нехорошие люди скоренько отправили Поупа в мир иной. Вместе со всей его бесценной…