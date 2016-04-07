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Преступник Преступник
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Criminal

Преступник, 2016

2016 / Великобритания / США
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Код, блокирующий запуск боевых ракет, взломан таинственным хакером. Отыскать злоумышленника поручают Биллу Поупу, агенту ЦРУ, но миссия срывается, а сотрудник погибает, не успев сообщить сведения о хакере начальству. Чтобы добыть информацию, ЦРУ планирует сложный эксперимент: память агента Поупа переносят в мозг Джерико – опасного преступника, маньяка, неспособного испытывать человеческие эмоции. После операции, которую считают недачной, Джерико совершает побег из тюрьмы и постепенно становится другим человеком – разум Билла овладевает его сознанием…

  • Кевин Костнер, исполнивший главную роль, руководил съемками подводного эпизода вместо режиссера, когда Ариель Вромен не смог присутствовать из-за проблем с расписанием.
  • Сцена медицинской операции снималась с помощью манекена, которым заменили Рейнольдса. Эпизод снимался два дня, и нанимать актера на это время для неподвижного сидения в кресле было нецелесообразно.
  • На главную роль планировали взять Николаса Кейджа, но он отказался от участия в проекте.
  • Персонаж Элис Ив – американский агент, работающий в Лондоне. Сама актриса, наоборот, родилась в Великобритании, но переехала в США.

В последней отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба генетики осуществляют невероятную операцию по вживлению воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного в надежде, что тот завершит его прерванную миссию.

6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Ариэль Вромен
Ариэль Вромен
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Элис Ив
Элис Ив
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Преступник 15 постеров
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Преступник
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Память напрокат   Работа в ЦРУ – что может быть круче? Перестрелки, погони, спасение мира, опять же. Романтично, ага. Однако есть один недостаток – суперагентов век не долог: рано или поздно их убивают. Что, собственно, и случилось с Биллом Поупом (Райан Рейнольдс). Причем случилось на редкость не вовремя: едва он раздобыл пропавший было код доступа ко всем военным программам США, как нехорошие люди скоренько отправили Поупа в мир иной. Вместе со всей его бесценной…
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SKY 14 апреля 2016, 22:58
О, Костнер! :)
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Кевин Костнер и Райан Рейнольдс в дебютном трейлере боевика «Преступник» В ближайшем будущем мы увидим Райана Рейнольдса не только в роли Дэдпула, но и в роли агента ЦРУ: вместе с Кевином Костнером Рейнольдс снялся в боевике «Преступник», первый трейлер
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12 февраля 2016 00:00
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