Преступник, 2016

Код, блокирующий запуск боевых ракет, взломан таинственным хакером. Отыскать злоумышленника поручают Биллу Поупу, агенту ЦРУ, но миссия срывается, а сотрудник погибает, не успев сообщить сведения о хакере начальству. Чтобы добыть информацию, ЦРУ планирует сложный эксперимент: память агента Поупа переносят в мозг Джерико – опасного преступника, маньяка, неспособного испытывать человеческие эмоции. После операции, которую считают недачной, Джерико совершает побег из тюрьмы и постепенно становится другим человеком – разум Билла овладевает его сознанием…
В последней отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба генетики осуществляют невероятную операцию по вживлению воспоминаний и умений погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного в надежде, что тот завершит его прерванную миссию.