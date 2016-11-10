Темные ангелы, 2015

Фильм «Падшие», произведённый Венгрией и США, снял режиссёр Скотт Хикс, у которого две номинации на Оскар за картину «Блеск». В ленте снялись молодые актёры, среди которых Эддисон Тимлин («Реальные парни», «Последний час»), Лола Кёрк («Госпожа Америка»), Джереми Ирвин («Боевой конь») и многие другие. А одним из продюсеров выступила Клаудия Блюмхубер («Принцесса Монако», «Голограмма для короля»).

В центре сюжета фильма «Падшие» юная Люсинда Прайс. Недавно она потеряла любимого человека при очень странных обстоятельствах и теперь пытается залечить раны. Ко всему прочему, ей приходится отправиться в школу Sword&Cross, где учатся трудные подростки. Там она встречает загадочного и обаятельного Дэниэла, который по непонятным причинам избегает девушку. Но Люсинда уверена, что уже была когда-то знакома с ним, а потому пытается выяснить, что же тут происходит.