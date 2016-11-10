Темные ангелы, 2015

Фильм «Падшие», произведённый Венгрией и США, снял режиссёр Скотт Хикс, у которого две номинации на Оскар за картину «Блеск». В ленте снялись молодые актёры, среди которых Эддисон Тимлин («Реальные парни», «Последний час»), Лола Кёрк («Госпожа Америка»), Джереми Ирвин («Боевой конь») и многие другие. А одним из продюсеров выступила Клаудия Блюмхубер («Принцесса Монако», «Голограмма для короля»).
В центре сюжета фильма «Падшие» юная Люсинда Прайс. Недавно она потеряла любимого человека при очень странных обстоятельствах и теперь пытается залечить раны. Ко всему прочему, ей приходится отправиться в школу Sword&Cross, где учатся трудные подростки. Там она встречает загадочного и обаятельного Дэниэла, который по непонятным причинам избегает девушку. Но Люсинда уверена, что уже была когда-то знакома с ним, а потому пытается выяснить, что же тут происходит.
- Сценаристы фильма Николь Миллард и Кэтрин Прайс уже сотрудничали на съёмках картины «Правила игры» с Дуэйном Джонсоном
- В основу фильма лёг цикл книг Лорен Кейт. «Падшие» являются первой частью саги
- Изначально на главные роли в фильме рассматривались Лиам Хэмсворт и Люси Хейл
- Разработка сиквела началась ещё до выхода фильма «Падшие» в прокат
Люсинда Прайс после загадочной смерти её молодого человека попадает в исправительную школу для трудных подростков Sword & Cross. В этом угрюмом и тёмном месте её внимание приковывает к себе Дениел, красивый и загадочный парень. Девушке постоянно кажется, что они уже когда-то были знакомы. И несмотря на то, что у Люс появляется другой поклонник, а Дениел старается избегать общения с Люсиндой, она намерена выяснить, какой секрет он хранит…