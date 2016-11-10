Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темные ангелы Темные ангелы
Киноафиша Фильмы Темные ангелы
Fallen

Темные ангелы, 2015

2015 / Венгрия / США
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Падшие», произведённый Венгрией и США, снял режиссёр Скотт Хикс, у которого две номинации на Оскар за картину «Блеск». В ленте снялись молодые актёры, среди которых Эддисон Тимлин («Реальные парни», «Последний час»), Лола Кёрк («Госпожа Америка»), Джереми Ирвин («Боевой конь») и многие другие. А одним из продюсеров выступила Клаудия Блюмхубер («Принцесса Монако», «Голограмма для короля»).

В центре сюжета фильма «Падшие» юная Люсинда Прайс. Недавно она потеряла любимого человека при очень странных обстоятельствах и теперь пытается залечить раны. Ко всему прочему, ей приходится отправиться в школу Sword&Cross, где учатся трудные подростки. Там она встречает загадочного и обаятельного Дэниэла, который по непонятным причинам избегает девушку. Но Люсинда уверена, что уже была когда-то знакома с ним, а потому пытается выяснить, что же тут происходит.

- Сценаристы фильма Николь Миллард и Кэтрин Прайс уже сотрудничали на съёмках картины «Правила игры» с Дуэйном Джонсоном

- В основу фильма лёг цикл книг Лорен Кейт. «Падшие» являются первой частью саги

- Изначально на главные роли в фильме рассматривались Лиам Хэмсворт и Люси Хейл

- Разработка сиквела началась ещё до выхода фильма «Падшие» в прокат 

Люсинда Прайс после загадочной смерти её молодого человека попадает в исправительную школу для трудных подростков Sword & Cross. В этом угрюмом и тёмном месте её внимание приковывает к себе Дениел, красивый и загадочный парень. Девушке постоянно кажется, что они уже когда-то были знакомы. И несмотря на то, что у Люс появляется другой поклонник, а Дениел старается избегать общения с Люсиндой, она намерена выяснить, какой секрет он хранит…

7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 ноября 2016
Премьера онлайн 8 августа 2017
Премьера в мире 10 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Скотт Хикс
Скотт Хикс
В ролях
Лола Кёрк
Лола Кёрк
Эддисон Тимлин
Эддисон Тимлин
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Академия вампиров
Академия вампиров (2014)
7.125
Постер фильма Темные ангелы 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Темные ангелы смотреть онлайн

Темные ангелы
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Академия вампиров
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Штампы в кино вещь неизбежная, но в редких случаях из них можно возвести целый замок. Пример тому – трехэтажное сооружение Скотта Хикса «Падшие». Несмотря на то, что за плечами режиссера железные крылья кинематографического опыта и признания, его новая работа получилась не то пародией на «Сумерки», не то экранизацией неудачно выбранного романа Лорен Кейт. Перед нами предстает предсказуемая мистическая драма, нещадно эксплуатирующая дары компьютерной графики и…
Читать
Пока нет отзывов Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Темные ангелы
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши