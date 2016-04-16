Счастливый фильм, 2016

Нью-йоркский графический дизайнер Стефан Загмайстер живет в городе своей мечты и работает с такими людьми как The Rolling Stones, Дэвид Бирн, Стивен Тайлер и Jay-Z. С бизнесом проблем нет, творческие силы не иссякают, однако ему кажется, что жизнь этим не ограничивается. Загмайстер бесстрашно начинает проект по изменению собственной личности, пытаясь выяснить, какие факторы делают счастливым человека, живущего в мегаполисе. По совету психолога, которому он доверяет, Загмайстер экспериментирует с тремя разными подходами: медитацией, терапией и наркотиками. «Счастливый фильм» документирует его поиски и честно показывает все, что Стефан встречает на своем пути: радость, экстаз, разбитое сердце, перемены, любовь и смерть. Загмайстер дополняет все это множеством графиков, чертежей и пословиц, которые отражают его любопытство и любовь к приключениям, а также демонстрируют талант дизайнера. «Счастливый фильм» не обещает сделать вас счастливым, но путешествие Загмайстера точно поможет прийти к осмыслению того, как можно добиться этого самостоятельно.