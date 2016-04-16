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The Happy Film

Счастливый фильм, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

Нью-йоркский графический дизайнер Стефан Загмайстер живет в городе своей мечты и работает с такими людьми как The Rolling Stones, Дэвид Бирн, Стивен Тайлер и Jay-Z. С бизнесом проблем нет, творческие силы не иссякают, однако ему кажется, что жизнь этим не ограничивается. Загмайстер бесстрашно начинает проект по изменению собственной личности, пытаясь выяснить, какие факторы делают счастливым человека, живущего в мегаполисе. По совету психолога, которому он доверяет, Загмайстер экспериментирует с тремя разными подходами: медитацией, терапией и наркотиками. «Счастливый фильм» документирует его поиски и честно показывает все, что Стефан встречает на своем пути: радость, экстаз, разбитое сердце, перемены, любовь и смерть. Загмайстер дополняет все это множеством графиков, чертежей и пословиц, которые отражают его любопытство и любовь к приключениям, а также демонстрируют талант дизайнера. «Счастливый фильм» не обещает сделать вас счастливым, но путешествие Загмайстера точно поможет прийти к осмыслению того, как можно добиться этого самостоятельно.

7.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 апреля 2016
Премьера в мире 16 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Стефан Загмайстер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливый фильм 1 постер
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