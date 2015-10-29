В поисках Бабеля, 2015

Сочинения Исаака Бабеля бросали вызов идеологии раннего Советского Союза и привели писателя к аресту и казни в 1940 году. В год 75-летия расстрела Исаака Бабеля его внук Андрей Малаев-Бабель пытается открыть истину и надеется лучше понять силу художественного метода своего деда. Андрей путешествует по Украине, России и Франции — по местам, связанным с биографией писателя. Он пытается распознать затянувшиеся временем исторические следы и услышать отголоски прозы Бабеля в отношениях современных Украины и России. С каждым шагом Андрей становится ближе к тем полным скрытого смысла и глубины историям, которые сочинял Бабель. После долгих исследований и расспросов Андрей находит материалы НКВД об арестах, пытке и казни деда. История жизни Бабеля и его вымысел, реальность и фантазия сплетаются воедино.