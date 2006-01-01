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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2006
Неверность
, Евгений Звездаков, Россия
Двойная фамилия
, Станислав Митин, Россия
Дневной дозор
, Тимур Бекмамбетов, Россия
Кушать подано!
, Максим Паперник, Украина
Путина
, Валерий Огородников, Россия
5 января 2006
Лорд Вор
, Рихард Клаус, Люксембург / Великобритания / Германия
10 января 2006
Испанский вояж Степаныча
, Максим Воронков, Россия
12 января 2006
Пила 2
, Даррен Линн Боусман, США
Рыцари неба
, Жерар Пирес, Франция
Гордость и предубеждение
, Джо Райт, Франция / Великобритания
13 января 2006
Экстремальные гонки
, Вэй Кенг Лау, Си Фай Мак, Китай / Гонконг
18 января 2006
Бандитки
, Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, Франция / Мексика / США
19 января 2006
Цена измены
, Микаэль Хофстрем, США
Ледяной урожай
, Харольд Рэмис, США
Морпехи
, Сэм Мендес, Германия / США
Положись на друзей
, Николь Холофсенер, США
Несущая смерть
, Джереми Хэфт, США
Мемуары гейши
, Роб Маршалл, США
20 января 2006
Матч пойнт
, Вуди Аллен, Великобритания / США / Люксембург
21 января 2006
Ястреб умирает
, Джулиан Голдбергер, США
23 января 2006
Полу-Нельсон
, Райан Флек, США
24 января 2006
Самоубийцы: История любви
, Горан Дукич, США / Великобритания
Неудобная правда
, Дэвис Гуггенхайм, США
25 января 2006
Премия Дарвина
, Финн Тейлор, США
26 января 2006
Спуск
, Нил Маршалл, США
Оптом дешевле 2
, Адам Шэнкман, США
Туман
, Руперт Уэйнрайт, США
Бэмби 2
, Брайан Пиментал, США
Труп невесты
, Тим Бертон, Майк Джонсон, США
Поцелуй навылет
, Шейн Блэк, США
27 января 2006
Я всего лишь хотел жить
, Миммо Калопрести, Швейцария / Италия
Чамскраббер
, Арье Позин, США / Германия
28 января 2006
Поездка в Зигзиглэнд
, Николь Балливьян, США / Палестина
2 февраля 2006
Другой мир II: Эволюция
, Лен Уайзман, США
Длинный уикэнд
, Пэт Холден, США / Канада / Великобритания
Алиби
, Мэтт Чековски, Курт Мэттила, Нидерланды / США
Оружейный барон
, Эндрю Никкол, США
Сволочи
, Александр Атанесян, Россия
Требуется няня
, Лариса Садилова, Россия
Казанова
, Лассе Халльстрем, США
9 февраля 2006
Дом Большой мамочки 2
, Джон Уайтселл, США
Заяц над бездной
, Тигран Кеосаян, Россия
Ходят слухи...
, Роб Райнер, США / Австралия
Князь Владимир
, Юрий Кулаков, Россия
Водная жизнь
, Уэс Андерсон, США
11 заповедей
, Франсуа Десанья, Томас Соррьо, Франция
Страна приливов
, Терри Гиллиам, Канада / Великобритания
10 февраля 2006
Гластонбери
, Джульен Темпл, США / Великобритания
11 февраля 2006
Эйфория
, Иван Вырыпаев, Россия
Распутник
, Лоуренс Данмор, Великобритания
14 февраля 2006
Искусство красиво расставаться
, Мишель Девиль, Франция
Дорога на Гуантанамо
, Мат Уайткросс, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
16 февраля 2006
Переступить черту
, Джеймс Мэнголд, США / Германия
Преданный садовник
, Фернанду Мейреллиш, Великобритания / Германия
Бладрейн
, Уве Болл, США / Германия
Мюнхен: Возмездие
, Стивен Спилберг, США
Большая любовь
, Дмитрий Фикс, Россия
Матадор
, Ричард Шепард, США
Мальчик на троих
, Николаус Гуссен, США
Большая белая обуза
, Марк Майлод, Германия / Канада / Новая Зеландия / США
Признайте меня виновным
, Сидни Люмет, США / Германия
17 февраля 2006
Белый плен
, Фрэнк Маршалл, США
19 февраля 2006
Моя счастливая семья
, Екатерина Харламова, Россия
21 февраля 2006
Принц и я: Королевская свадьба
, Кэтрин Киран, США
23 февраля 2006
Секретное оружие
, Виталий Воробьев, Россия
Хостел
, Элай Рот, Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
Быть Стэнли Кубриком
, Брайан У. Кук, Великобритания / Франция
Сириана
, Стивен Гейган, США
Скрытый клинок
, Ёдзи Ямада, Япония
Полумгла
, Артем Антонов, Россия
Миф
, Стэнли Тун, Китай
2 марта 2006
Темные силы
, Джон Фосетт, США
Тигр и снег
, Роберто Бениньи, Франция
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
, Дин Паризо, США
Знаки любви
, Владимир Мирзоев, Россия
Правдивая история красной шапки
, Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич, США
Час Пик
, Олег Фесенко, Россия
7 марта 2006
Ангел А
, Люк Бессон, Франция
Седьмой день
, Каха Кикабидзе, Россия
8 марта 2006
Азирис Нуна
, Олег Компасов
Любовь и прочие неприятности
, Том Дей, США
9 марта 2006
Костяника. Время лета
, Дмитрий Федоров, Россия
Просто друзья
, Роджер Камбл, Германия / США / Канада
Чайка
, Маргарита Терехова, Россия
Доброй ночи и удачи
, Джордж Клуни, США / Япония / Франция / Великобритания
12 марта 2006
Потерянные
, Джон Креган, США
13 марта 2006
Ржунимагу
, Джо Сванберг, США
14 марта 2006
Странник
, Сергей Карандашов, Россия
15 марта 2006
Никто не знает про секс
, Алексей Гордеев, Россия
16 марта 2006
Противостояние
, Виталий Воробьев, Россия
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
, Илья Максимов, Россия
Горбатая гора
, Энг Ли, США
Беги без оглядки
, Уэйн Крамер, Германия / США
Розовая Пантера
, Шон Леви, США
20 марта 2006
Попали!
, Джэйк Уэст, Великобритания
23 марта 2006
Моя ужасная няня
, Кирк Джонс, США / Великобритания / Франция
Пункт назначения 3
, Джеймс Вонг, Германия / США
Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц
, Франциска Бух, Германия
Твои, мои и наши
, Раджа Госнелл, США
Киносвидание
, Джейсон Фридберг, Аарон Селтцер, США
24 марта 2006
Цыпочки
, Азия Ардженто, США / Великобритания / Франция / Япония
26 марта 2006
Жесть
, Денис Нейманд, Россия
29 марта 2006
Серко
, Жоель Фарж, Россия / Франция
30 марта 2006
Основной инстинкт 2: Жажда риска
, Майкл Кейтон-Джонс, Германия / Великобритания / США / Испания
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
, Карлос Салдана, США
День без мексиканца
, Серхио Арау, США / Мексика / Испания
Оргазм в Огайо
, Билли Кент, США
Граф Монтенегро
, Марина Мигунова, Россия
31 марта 2006
Слизняк
, Джеймс Ганн, США / Канада
3 апреля 2006
Иля + Маруся
, Владимир Непевный, Россия
Антитела
, Кристиан Альварт, Германия
5 апреля 2006
Свидетель на свадьбе
, Стефан Шварц, Великобритания / Венгрия / Германия / США
6 апреля 2006
Два билета в рай
, Д.Б. Суини, США
Мое сердце биться перестало
, Жак Одиар, Франция
Огненная стена
, Ричард Лонкрэйн, США
Охота на пиранью
, Андрей Кавун, Россия
11 апреля 2006
Неоспоримый 2
, Айзек Флорентайн, США
12 апреля 2006
Путешествие на Луну 3D
, Марк Кауэн, США
13 апреля 2006
Не пойман - не вор
, Спайк Ли, США
Очень страшное кино 4
, Дэвид Цукер, США
Тристан и Изольда
, Кевин Рейнольдс, Германия / Великобритания / США / Чехия
Белая графиня
, Джеймс Айвори, Великобритания / США / Германия / Китай
Счастливое число Слевина
, Пол МакГиган, Германия / США
20 апреля 2006
Ультрафиолет
, Курт Уиммер, США
Завтрак на Плутоне
, Нил Джордан, Великобритания / Ирландия
Питер FM
, Оксана Бычкова, Россия
«V» значит Вендетта
, Джеймс МакТиг, США / Великобритания / Германия
Маленькие беглецы
, Хуан-Карлос Кремата Мальберти, Куба
Предложение
, Джон Хиллкоут, Австралия
16 кварталов
, Ричард Доннер, США / Германия
21 апреля 2006
Элегия жизни. Ростропович. Вишневская
, Александр Сокуров, Россия
25 апреля 2006
Наемники
, Дон Э. ФонтЛеРой, США / ЮАР
26 апреля 2006
Кармен из Каеличе
, Марк Дорнфорд-Мэй, ЮАР
27 апреля 2006
Мария
, Абель Феррара, Италия / Франция / США
Когда звонит незнакомец
, Саймон Уэст, США
Миссис Хендерсон представляет
, Стивен Фрирз, Великобритания
Большое путешествие
, Стив "Спэз" Уильямс, Канада / США
Аквамарин
, Элизабет Аллен, США / Австралия
28 апреля 2006
Потерянный рейс
, Пол Гринграсс, США / Великобритания / Франция
Дурдом на колесах
, Барри Зонненфельд, Великобритания / Германия / США
Псих
, Андрей Житинкин, Россия
Путешествие на край ночи
, Эрик Изон, Германия / США / Бразилия
Телевизор
, Джейк Кэздан, США
30 апреля 2006
Одинокие сердца
, Тодд Робинсон, США
2 мая 2006
Танцовщица
, Джим Уилсон, США
4 мая 2006
Вдох - выдох
, Иван Дыховичный, Россия
Шайтан
, Ким Шапирон, Франция
Миссия: Невыполнима 3
, Джей Джей Абрамс, Германия / США
5 мая 2006
До первого снега
, Марк Фергюс, Германия / США
8 мая 2006
Сайлент Хилл
, Кристоф Ган, Канада / Франция
11 мая 2006
Продюсеры
, Сьюзан Строман, США
Забойный футбол
, Шерри Хорман, Германия
Фактотум
, Бент Хамер, Норвегия / США
Минотавр
, Джонатан Инглиш, Германия / Великобритания / Франция / Испания
Остаться в живых
, Уильям Брент Белл, США
16 мая 2006
Любовь и сигареты
, Джон Туртурро, США
18 мая 2006
Лэсси
, Чарльз Старридж, США / Франция / Великобритания
Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
, Джон Хендерсон, Великобритания / Германия
19 мая 2006
Сыграно
, Шон Станек, Великобритания
Код да Винчи
, Рон Ховард, США
Нация фастфуда
, Ричард Линклейтер, Великобритания / США
20 мая 2006
Красная дорога
, Андреа Арнольд, Великобритания / Дания
Мирная жизнь
, Павел Костомаров, Антон Каттин, Россия
21 мая 2006
Сказки юга
, Ричард Келли, США / Германия
Бамако
, Абдеррахман Сиссако, Мали / США / Франция
Сны о рыбе
, Кирилл Михановский, Россия / США / Бразилия
24 мая 2006
Мария Антуанетта
, София Коппола, Япония / Франция / США
25 мая 2006
Люди Икс. Последняя битва
, Бретт Рэтнер, США
Фартовый
, Владимир Яканин, Россия
День Ночь День Ночь
, Джулия Локтев, США / Германия / Франция
Помутнение
, Ричард Линклейтер, США
26 мая 2006
Лесная братва
, Тим Джонсон, Кэри Керкпэтрик, США
1 июня 2006
Она - мужчина
, Энди Фикмен, США
Дворецкий Боб
, Гэри Синьор, Канада / Великобритания
Любовь на острове
, Рэндал Клайзер, США
Кэнди
, Нил Армфилд, Австралия
2 июня 2006
Мирный воин
, Виктор Сальва, Германия / США
4 июня 2006
Перегон
, Александр Рогожкин, Россия
Лето с Морошкой
, Ирина Чукомина, Россия
5 июня 2006
Человек безвозвратный
, Екатерина Гроховская, Россия
6 июня 2006
Червь
, Алексей Мурадов, Россия
Поцелуй бабочки
, Антон Сиверс, Россия
Омен 666
, Джон Мур, США
Возмездие
, Оливье Бона, Великобритания / Россия
Китаеза (Поцелуй бабочки)
, Антон Сиверс, Россия
Ведьма
, Олег Фесенко, Россия
Клиника
, Рудольф Фрунтов, Россия
Снежная королева
, Елена Райская, Россия
8 июня 2006
Лемминг
, Доминик Молль, Франция
Изображая жертву
, Кирилл Серебренников, Россия
Хаос
, Тони Гиглио, Канада / Великобритания / США
15 июня 2006
Развод по-американски
, Пейтон Рид, США
Тачки
, Джон Лассетер, США
Точка
, Юрий Мороз, Россия
22 июня 2006
Посейдон
, Вольфганг Петерсен, США
Не вижу зла
, Грегори Дарк, США
25 июня 2006
Наука сна
, Мишель Гондри, Франция / Италия
Франц + Полина
, Михаил Сегал, Россия / Беларусь
27 июня 2006
Последний отпуск
, Уэйн Ван, США
Красная Шапочка
, Рэндал Клайзер, США
29 июня 2006
Странные родственники
, Грег Глиенна, США / Германия
Поцелуй на удачу
, Дональд Петри, США
Тройной форсаж: Токийский дрифт
, Джастин Лин, США / Германия
Связь
, Авдотья Смирнова, Россия
Клятва
, Чэнь Кайгэ, Китай
30 июня 2006
Хроники обыкновенного безумия
, Петр Зеленка, Чехия / Германия / Словакия
1 июля 2006
В плену времени
, Вячеслав Афонин, Россия
6 июля 2006
У холмов есть глаза
, Александр Ажа, США
Возвращение
, Педро Альмодовар, Испания
Сибирочка
, Владимир Грамматиков, Россия
Сколько ты стоишь?
, Бертран Блие, Италия / Франция
13 июля 2006
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
, Гор Вербински, США
Бунтарка
, Джессика Бендинджер, Германия / США
Молчи в тряпочку
, Найэлл Джонсон, Великобритания
20 июля 2006
Дублер
, Франсис Вебер, Франция
2001 Маньяк
, Тим Салливан, США
Американская мечта
, Пол Вайц, США
Самый быстрый "Индиан"
, Роджер Дональдсон, Новая Зеландия / США / Швейцария / Япония
Призрак Красной Реки
, Кортни Соломон, Великобритания / Канада / Румыния / США
26 июля 2006
Тропа смерти
, Анатолий Сергеев, Россия
27 июля 2006
Возвращение Супермена
, Брайан Сингер, Австралия / США
28 июля 2006
Патруль
, Илья Макаров, Россия
29 июля 2006
Ад
, Данис Танович, Франция / Италия / Бельгия / Япония
3 августа 2006
Полиция Майами. Отдел нравов
, Майкл Манн, Германия / США
Прожигатели жизни
, Майк Байндер, США
Шиноби
, Тен Шимояма, Япония
Клик:с пультом по жизни
, Фрэнк Корачи, США
Зодиак
, Александр Балкли, США
Волчья яма
, Грег МакЛин, Австралия
4 августа 2006
Самый страшный кошмар
, Рольф Канефски, США
Борат
, Ларри Чарльз, США / Великобритания
8 августа 2006
Последний забой
, Сергей Бобров, Россия
Зеркало Фараона
, Василий Быстров, Россия
9 августа 2006
Дом у озера
, Алехандро Агрести, США
10 августа 2006
Охранник
, Кларк Джонсон, США
Эффект бабочки 2
, Джон Р. Леонетти, США
Лохматый папа
, Брайан Роббинс, США
Хоттабыч
, Петр Точилин, Россия
Любопытный Джордж
, Мэттью О'Кэллаган, США
11 августа 2006
Спроси у пыли
, Роберт Таун, США
15 августа 2006
Гарфилд 2
, Тим Хилл, Великобритания / США
16 августа 2006
Свaдебная вечеринка
, Доминик Дерюддер, Германия / Бельгия
17 августа 2006
Пульс
, Джим Сонзеро, США
Танкер "Танго"
, Бахтиер Худойназаров, Россия
Громобой
, Джеффри Сакс, Германия / США / Великобритания
Он, я и его друзья
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
18 августа 2006
Из Лондона в Брайтон
, Пол Эндрю Уильямс, Великобритания
Реальные девчонки
, Марта Кулидж, США
Принцесса специй
, Пол Майеда Берджес, США / Великобритания
19 августа 2006
Компаньоны
, Роберт Олтмен, США
22 августа 2006
Русские деньги
, Игорь Масленников
24 августа 2006
Дом-монстр
, Гил Кинан, США
Астерикс и Викинги
, Стефан Фелдмарк, Франция / Дания
Девушка из воды
, М. Найт Шьямалан, США
Свято
, Виктор Косаковский, Россия
25 августа 2006
Преодоление
, Эриксон Кор, США
27 августа 2006
Моя любовь
, Александр Петров, Россия
28 августа 2006
Спящие
, Барри Левинсон, США
Мыло
, Пернилла Фишер Кристенсен
31 августа 2006
Моя супер-бывшая
, Айвэн Райтман, США
Голливудленд
, Аллен Култер, США
Дурная слава
, Дуглас МакГрат, США
Адреналин
, Марк Невелдайн, Брайан Тэйлор, Великобритания / США
Синдромы и столетие
, Апитчатпон Вирасетакул, Таиланд / Австрия / Франция
Невидимые дети
, Эмир Кустурица, Спайк Ли, Ридли Скотт, Джон Ву, Мехди Шариф, Катя Лунд, Джордан Скотт, Стефано Венерузо, Франция / Италия
Ненасытные
, Руслан Бальтцер, Россия
1 сентября 2006
Идиократия
, Майк Джадж, США
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
, Стивен Шейнберг, США
Яптик-Хэсе
, Эдгар Бартенев, Россия
Как вам это понравится
, Кеннет Брана, США / Великобритания
Уроки вождения
, Джереми Брок, Великобритания
2 сентября 2006
Самый жаркий штат
, Итан Хоук, США
Венера
, Роджер Мишелл, Великобритания
S.P.L. Три звезды
, Уилсон Ип, Гонконг / Макао
3 сентября 2006
Как узнать своих святых
, Дито Монтиель, США
7 сентября 2006
Свора
, Николас Мастандреа, Германия / США / ЮАР
Восставшие
, Джейсон Тодд Ипсон, США
Лесной разбойник
, Гернот Ролл, Германия
30 дней до рассвета
, Андерс Банке, Россия / Швеция
Держи ритм
, Лиз Фридлэндер, США
Суперначо
, Джаред Хесс, Германия / США
Кочевник
, Сергей Бодров, Иван Пассер, Россия / США / Казахстан
Сделка с дьяволом
, Ренни Харлин, США
8 сентября 2006
Врезалось в память!
, Гай Мэддин, Канада / США
9 сентября 2006
Белла
, Алехандро Гомес Монтеверде, США / Мексика
Победитель
, Колин Брэйди, Кристофер Рив, Дэн Сэнт Пьер, США / Канада
Спасительный рассвет
, Вернер Херцог, США
Все парни любят Мэнди Лейн
, Джонатан Левин, США
10 сентября 2006
Вся королевская рать
, Стивен Зэйллян, Германия / США
11 сентября 2006
Бонневиль
, Кристофер Н. Роули, США
12 сентября 2006
Пей до дна
, Эрик МакАртур, США
Это Англия
, Шэйн Медоуз, Великобритания
13 сентября 2006
Водопад ангела
, Дэвид Фон Энкен, США
Сделано на Ямайке
, Жером Лаперрусаз, Франция / США
Попасть в десятку
, Том Вон, Великобритания / США
Взлом и проникновение
, Энтони Мингелла, Великобритания / США
14 сентября 2006
Парфюмер: история одного убийцы
, Том Тыквер, Германия / Франция / Испания / США
Не время для орехов
, Крис Рено, США
Шалун
, Кинен Айвори Уайанс, США
Доверься мужчине
, Барт Фрейндлих, США
Нас приняли!
, Стив Пинк, США
Плетеный человек
, Нил ЛаБут, США / Германия / Канада
Такешиз
, Такеши Китано, Япония
16 сентября 2006
Никаких других желаний
, Роза Орынбасарова, Россия
Удивительная легкость
, Майкл Аптед, Великобритания / США
21 сентября 2006
Нанкинский пейзаж
, Валерий Рубинчик, Россия
Живой
, Александр Велединский, Россия
Башни-Близнецы
, Оливер Стоун, США
Ощущение видения
, Аарон Дж. Видерспан, США
Гавань
, Фрэнк И. Флауэрс, США / Великобритания / Германия / Испания
22 сентября 2006
Тайная жизнь слов
, Изабель Койшет, Испания
Кинофестиваль
, Василий Пичул, Россия
23 сентября 2006
Петя и волк
, Сьюзи Темплтон, Великобритания / Мексика / Польша / Норвегия
24 сентября 2006
Джейн Эйр
, Сюзанна Уайт, Великобритания
26 сентября 2006
Чокнутый
, Том ДиЧилло, США
27 сентября 2006
Черная орхидея
, Брайан Де Пальма, США
28 сентября 2006
Сдвиг
, Анна Кельчевская, Россия
Прощальный поцелуй
, Тони Голдуин, США
Клерки 2
, Кевин Смит
Жулики
, Мария Маханько, Россия
Рикер
, Дэйв Пэйн, США
Спасатель
, Эндрю Дэвис, США
30 сентября 2006
Новичок
, Мюррэй Робинсон, США
2 октября 2006
Любители истории
, Николас Хайтнер, Великобритания
5 октября 2006
Гроза муравьев
, Джон Э. Дэвис, США
Дьявол носит Prada
, Дэвид Фрэнкел, США
Вокальные параллели
, Рустам Хамдамов
Настоящий Дед Мороз
, Виталий Воробьев, Наталья Макарова, Россия
Почти взрослая
, Юзаф Али Хан, Великобритания
Отступники
, Мартин Скорсезе, США
В последний раз
, Майкл Калео, США
Возвращение Зума
, Питер Хьюитт
7 октября 2006
Тринадцать
, Гела Баблуани, Франция / Грузия
9 октября 2006
Человек года
, Барри Левинсон, США
Контракт
, Брюс Бересфорд, США / Германия
Уход в черное
, Оливер Паркер, Великобритания / Сербия / Италия
10 октября 2006
Вернуть Веру
, Вера Яковенко, Украина
12 октября 2006
Дикость
, М. Дж. Бассетт
Дрейф
, Ханс Хорн, Германия
Меченосец
, Филипп Янковский, Россия
Леденец
, Дэвид Слэйд, США
Потерянный город
, Энди Гарсия
Придурки (Чудаки 2)
, Джефф Треймейн
13 октября 2006
Лифт
, Всеволод Плотник, Россия
Сестры
, Дуглас Бак, США
15 октября 2006
Фермер - астронавт
, Майкл Полиш, США
18 октября 2006
Иллюзионист
, Нил Бергер, США / Чехия
19 октября 2006
Рикки Бобби: король дороги
, Адам МакКей, США
Проклятие 2
, Такаши Шимицу, США
Блюз опадающих листьев
, Александр Михайлов, Россия
Флика
, Майкл Майер, США / Великобритания
Кирпич
, Райан Джонсон, США
Дитя человеческое
, Альфонсо Куарон, Великобритания / США
20 октября 2006
На острой грани
, Райан Мерфи, США
Кошки-мышки
, Сюзанна Грант, США
21 октября 2006
Расплата: Режиссерская версия
, Брайан Хелгеленд, США
26 октября 2006
Д.О.А.
, Кори Юэн, США / Германия / Великобритания
Выбор судьбы
, Лайам Линч, США / Германия
Эскадрилья "Лафайет"
, Тони Билл, США / Франция
Сезон охоты
, Роджер Аллерс, Джилл Калтон, Энтони Стакки, США
Девять Семь Семь
, Николай Хомерики, Россия
Дыши!
, Сергей Потапов, Россия
Свидание моей мечты
, Грег Кулидж, США
Жестокие люди
, Гриффин Данн, США / Канада
28 октября 2006
Несколько дней в сентябре
, Сантьяго Амигорена, Италия / Франция / Португалия
Переписывая Бетховена
, Агнешка Холланд, США / Германия / Венгрия
29 октября 2006
Дневники зомби
, Майкл Бартлетт, Кевин Гейтс, Великобритания
30 октября 2006
Граффити
, Игорь Апасян, Россия
31 октября 2006
Преследователь Тоби Джагга
, Крис Дурлахер, Великобритания
1 ноября 2006
Шестьдесят шесть
, Пол Вейланд, Великобритания
2 ноября 2006
Санта Клаус 3
, Майкл Лембек, США
Сенсация
, Вуди Аллен, США / Великобритания
Обратный отсчет
, Вадим Шмелев, Россия
Огни городской окраины
, Аки Каурисмяки, Финляндия / Германия / Франция
Змеиный полет
, Дэвид Р. Эллис, Канада / США / Германия
Смывайся!
, Дэвид Бауэрс, Сэм Фэлл, США / Великобритания
Сдохни, Джон Такер!!!
, Бетти Томас, США / Канада
7 ноября 2006
Парк Советского периода
, Юлий Гусман, Россия
8 ноября 2006
Собиратели теней
, Мария Кравченко, Россия
9 ноября 2006
Бесстрашный
, Ронни Ю, Китай / Гонконг / США
Хороший год
, Ридли Скотт, США
Марфа и ее щенки
, Юрий Морозов, Россия
Бесстрашный
, Питер Уир, США
Свободное плавание
, Борис Хлебников, Россия
Агент 117
, Мишель Хазанавичус, Франция
Здесь курят
, Джейсон Райтман, США
12 ноября 2006
Хороший немец
, Стивен Содерберг, США
Холст
, Люк Эберл, США
16 ноября 2006
Казино Рояль
, Мартин Кэмпбелл, США / Германия / Великобритания / Чехия
Freeвольная жизнь
, Пол Динелло, США
Пила 3
, Даррен Линн Боусман, США
17 ноября 2006
В тюрьму!
, Боб Оденкерк, США
18 ноября 2006
Опасный сеанс
, Марк Л. Смит, США
19 ноября 2006
Неуместный человек
, Йенс Лиен, Норвегия / Исландия
Гамильтоны
, Митчелл Алтьери, Фил Флорес, США
23 ноября 2006
Остров
, Павел Лунгин, Россия
Дикари
, Виктор Шамиров, Россия
Сады осенью
, Отар Иоселиани, Франция
Балканский мальчик
, Светозар Ристовски, Македония
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
, Джон Уайтселл, США
Не зарекайся
, Эрик Сиваньян, Франция
Рога и копыта
, Стив Одекерк, Германия / США
Флэш.ка
, Георгий Шенгелая, Россия
24 ноября 2006
Божественное рождение
, Кэтрин Хардвик, США
28 ноября 2006
Анни Лейбовиц: жизнь через объектив фотоаппарата
, Барбара Лейбовиц, США
30 ноября 2006
Школа негодяев
, Тодд Филлипс, США
Аврора
, Оксана Байрак, Россия / Украина
Лабиринт Фавна
, Гильермо дель Торо, Мексика / Испания / США
Вы не оставите меня
, Алла Сурикова, Россия
Техасская резня бензопилой: Начало
, Джонатан Либесман, США
1 декабря 2006
Пушкин. Последняя дуэль
, Наталья Бондарчук, Россия
3 декабря 2006
Тайна волка
, Раймо О Ниеми, Финляндия / Швеция / Великобритания
7 декабря 2006
Отпуск по обмену
, Нэнси Мейерс, США
Шаг вперед
, Энн Флетчер, США
Месть
, Азиф Кападиа, США
Шпионские страсти
, Франция
Туристас
, Джон Стокуэлл, США
9 декабря 2006
Стон черной змеи
, Крэйг Брюэр, США
11 декабря 2006
Свадьба на Рождество
, Михаэль Цинберг, США
12 декабря 2006
Мы - одна команда
, МакДжи, США
14 декабря 2006
Париж, я люблю тебя
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Уэс Крэйвен, Альфонсо Куарон, Жерар Депардье, Том Тыквер, Александр Пэйн, Гуриндер Чадха, Кристофер Дойл, Фредерик Обертен, Эмманюэль Бенбии, Изабель Койшет, Ричард ЛаГравенезе, Винчензо Натали, Брюно Подалиде, Даниэла Томас, Нобухиро Сува, Гас Ван Сент, Уолтер Саллес, Оливье Ассайас, Оливер Шмитц, Сильвен Шомэ, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
Дежа вю
, Тони Скотт, США
Эрагон
, Стефан Фэнгмайер, США
Лузер
, Александр Абдулов, Владимир Фатьянов, Россия
Маленькая мисс Счастье
, Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, США
Апокалипсис
, Мэл Гибсон, США
Просто хочешь ты знать
, Олег Флянгольц, Россия
Переполох в общаге 2: Семестр на море
, Дэвид Хилленбранд, Скотт Хилленбранд, США
16 декабря 2006
Гадкие лебеди
, Константин Лопушанский, Россия / Франция
20 декабря 2006
Четыре таксиста и собака 2
, Федор Попов, Россия
Ветер, который качает вереск
, Кен Лоуч, Германия / Италия / Испания / Франция / Ирландия / США
21 декабря 2006
Делай ноги
, Джордж Миллер, Австралия / США
Андерсен. Жизнь без любви
, Эльдар Рязанов, Россия
28 декабря 2006
Многоточие
, Евгения Симонова, Игорь Миркурбанов, Сергей Дрейден, Евгений Цыганов, Инга Оболдина, Николай Чиндяйкин, Чулпан Хаматова, Генриетта Егорова, Россия
ЖаRа
, Резо Гигинеишвили, Россия
Волкодав
, Николай Лебедев, Россия
Принцесса
, Андрес Моргенталлер, Германия / Дания
Секс и больше ничего
, Кристина Года, Венгрия
Жара
, Резо Гигинеишвили, Россия
Жара
, Резо Гигинеишвили, Россия
Паутина Шарлотты
, Гари Виник, США
Волкодав из рода Серых Псов
, Николай Лебедев, Россия
Гадкий утенок и я
, Карстен Килерич, Майкал Хегнер, Франция / Германия / Ирландия / Великобритания / Дания
Ночь в музее
, Шон Леви, США
29 декабря 2006
Я соблазнила Энди Уорхола
, Джордж Хикенлупер, США
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