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1 января 2006
Неверность
, Евгений Звездаков, Россия
Двойная фамилия
, Станислав Митин, Россия
Кушать подано!
, Максим Паперник, Украина
Дневной дозор
, Тимур Бекмамбетов, Россия
Путина
, Валерий Огородников, Россия
5 января 2006
Лорд Вор
, Рихард Клаус, Люксембург / Великобритания / Германия
10 января 2006
Испанский вояж Степаныча
, Максим Воронков, Россия
12 января 2006
Гордость и предубеждение
, Джо Райт, Франция / Великобритания
Рыцари неба
, Жерар Пирес, Франция
Пила 2
, Даррен Линн Боусман, США
13 января 2006
Экстремальные гонки
, Сиу Фай Мак, Эндрю Лау, Китай / Гонконг
18 января 2006
Бандитки
, Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, Франция / Мексика / США
19 января 2006
Положись на друзей
, Николь Холофсенер, США
Цена измены
, Микаэль Хофстрем, США
Мемуары гейши
, Роб Маршалл, США
Морпехи
, Сэм Мендес, Германия / США
Ледяной урожай
, Харольд Рэмис, США
Несущая смерть
, Джереми Хэфт, США
20 января 2006
Матч пойнт
, Вуди Аллен, Великобритания / США / Люксембург
21 января 2006
Ястреб умирает
, Джулиан Голдбергер, США
23 января 2006
Полу-Нельсон
, Райан Флек, США
24 января 2006
Неудобная правда
, Дэвис Гуггенхайм, США
Самоубийцы: История любви
, Горан Дукич, США / Великобритания
25 января 2006
Премия Дарвина
, Финн Тейлор, США
26 января 2006
Оптом дешевле 2
, Адам Шэнкман, США
Поцелуй навылет
, Шейн Блэк, США
Туман
, Руперт Уэйнрайт, США
Бэмби 2
, Брайан Пиментал, США
Спуск
, Нил Маршалл, США
Труп невесты
, Тим Бертон, Майк Джонсон, США
27 января 2006
Я всего лишь хотел жить
, Миммо Калопрести, Швейцария / Италия
Чамскраббер
, Арье Позин, США / Германия
28 января 2006
Поездка в Зигзиглэнд
, Николь Балливьян, США / Палестина
2 февраля 2006
Казанова
, Лассе Халльстрем, США
Алиби
, Мэтт Чековски, Курт Мэттила, Нидерланды / США
Требуется няня
, Лариса Садилова, Россия
Другой мир II: Эволюция
, Лен Уайзман, США
Оружейный барон
, Эндрю Никкол, США
Длинный уикэнд
, Пэт Холден, США / Канада / Великобритания
Сволочи
, Александр Атанесян, Россия
9 февраля 2006
Ходят слухи...
, Роб Райнер, США / Австралия
Водная жизнь
, Уэс Андерсон, США
Дом Большой мамочки 2
, Джон Уайтселл, США
11 заповедей
, Франсуа Дезанья, Тома Соррио, Франция
Страна приливов
, Терри Гиллиам, Канада / Великобритания
Князь Владимир
, Юрий Кулаков, Россия
Заяц над бездной
, Тигран Кеосаян, Россия
10 февраля 2006
Гластонбери
, Джульен Темпл, США / Великобритания
11 февраля 2006
Эйфория
, Иван Вырыпаев, Россия
Распутник
, Лоуренс Данмор, Великобритания
14 февраля 2006
Искусство красиво расставаться
, Мишель Девиль, Франция
Дорога на Гуантанамо
, Мат Уайткросс, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
16 февраля 2006
Мальчик на троих
, Николаус Гуссен, США
Большая белая обуза
, Марк Майлод, Германия / Канада / Новая Зеландия / США
Большая любовь
, Дмитрий Фикс, Россия
Бладрейн
, Уве Болл, США / Германия
Преданный садовник
, Фернанду Мейреллиш, Великобритания / Германия
Мюнхен: Возмездие
, Стивен Спилберг, США
Переступить черту
, Джеймс Мэнголд, США / Германия
Матадор
, Ричард Шепард, США
Признайте меня виновным
, Сидни Люмет, США / Германия
17 февраля 2006
Белый плен
, Фрэнк Маршалл, США
19 февраля 2006
Моя счастливая семья
, Екатерина Харламова, Россия
21 февраля 2006
Принц и я: Королевская свадьба
, Кэтрин Киран, США
23 февраля 2006
Скрытый клинок
, Ёдзи Ямада, Япония
Хостел
, Элай Рот, Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
Миф
, Стэнли Тун, Китай
Полумгла
, Артем Антонов, Россия
Секретное оружие
, Виталий Воробьев, Россия
Сириана
, Стивен Гейган, США
Быть Стэнли Кубриком
, Брайан У. Кук, Великобритания / Франция
2 марта 2006
Правдивая история красной шапки
, Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич, США
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
, Дин Паризо, США
Тигр и снег
, Роберто Бениньи, Франция
Знаки любви
, Владимир Мирзоев, Россия
Час Пик
, Олег Фесенко, Россия
Темные силы
, Джон Фоусет, США
7 марта 2006
Ангел А
, Люк Бессон, Франция
Седьмой день
, Каха Кикабидзе, Россия
8 марта 2006
Любовь и прочие неприятности
, Том Дей, США
Азирис Нуна
, Олег Компасов, Россия
9 марта 2006
Просто друзья
, Роджер Камбл, Германия / США / Канада
Костяника. Время лета
, Дмитрий Федоров, Россия
Доброй ночи и удачи
, Джордж Клуни, США / Япония / Франция / Великобритания
Чайка
, Маргарита Терехова, Россия
12 марта 2006
Потерянные
, Джон Креган, США
13 марта 2006
Ржунимагу
, Джо Сванберг, США
14 марта 2006
Странник
, Сергей Карандашов, Россия
15 марта 2006
Никто не знает про секс
, Алексей Гордеев, Россия
16 марта 2006
Противостояние
, Виталий Воробьев, Россия
Розовая Пантера
, Шон Леви, США
Беги без оглядки
, Уэйн Крамер, Германия / США
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
, Илья Максимов, Россия
Горбатая гора
, Энг Ли, США
20 марта 2006
Попали!
, Джэйк Уэст, Великобритания
23 марта 2006
Твои, мои и наши
, Раджа Госнелл, США
Моя ужасная няня
, Кирк Джонс, США / Великобритания / Франция
Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц
, Франциска Бух, Германия
Пункт назначения 3
, Джеймс Вонг, Германия / США
Киносвидание
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
24 марта 2006
Цыпочки
, Азия Ардженто, США / Великобритания / Франция / Япония
26 марта 2006
Жесть
, Денис Нейманд, Россия
29 марта 2006
Серко
, Жоель Фарж, Россия / Франция
30 марта 2006
Оргазм в Огайо
, Билли Кент, США
Основной инстинкт 2: Жажда риска
, Майкл Кейтон-Джонс, Германия / Великобритания / США / Испания
Граф Монтенегро
, Марина Мигунова, Россия
День без мексиканца
, Серхио Арау, США / Мексика / Испания
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
, Карлос Салдана, США
31 марта 2006
Слизняк
, Джеймс Ганн, США / Канада
3 апреля 2006
Антитела
, Кристиан Альварт, Германия
Иля + Маруся
, Владимир Непевный, Россия
5 апреля 2006
Свидетель на свадьбе
, Стефан Шварц, Великобритания / Венгрия / Германия / США
6 апреля 2006
Охота на пиранью
, Андрей Кавун, Россия
Мое сердце биться перестало
, Жак Одиар, Франция
Огненная стена
, Ричард Лонкрэйн, США
Два билета в рай
, Д.Б. Суини, США
11 апреля 2006
Неоспоримый 2
, Айзек Флорентайн, США
12 апреля 2006
Путешествие на Луну 3D
, Марк Кауэн, США
13 апреля 2006
Не пойман - не вор
, Спайк Ли, США
Тристан и Изольда
, Кевин Рейнольдс, Германия / Великобритания / США / Чехия
Очень страшное кино 4
, Дэвид Цукер, США
Счастливое число Слевина
, Пол МакГиган, Германия / США
Белая графиня
, Джеймс Айвори, Великобритания / США / Германия / Китай
20 апреля 2006
16 кварталов
, Ричард Доннер, США / Германия
Маленькие беглецы
, Хуан-Карлос Кремата Мальберти, Куба
Ультрафиолет
, Курт Уиммер, США
«V» значит Вендетта
, Джеймс МакТиг, США / Великобритания / Германия
Завтрак на Плутоне
, Нил Джордан, Великобритания / Ирландия
Предложение
, Джон Хиллкоут, Австралия
21 апреля 2006
Элегия жизни. Ростропович. Вишневская
, Александр Сокуров, Россия
25 апреля 2006
Наемники
, Дон Э. ФонтЛеРой, США / ЮАР
26 апреля 2006
Кармен из Каеличе
, Марк Дорнфорд-Мэй, ЮАР
27 апреля 2006
Миссис Хендерсон представляет
, Стивен Фрирз, Великобритания
Когда звонит незнакомец
, Саймон Уэст, США
Большое путешествие
, Стив "Спэз" Уильямс, Канада / США
Мария
, Абель Феррара, Италия / Франция / США
Аквамарин
, Элизабет Аллен, США / Австралия
28 апреля 2006
Дурдом на колесах
, Барри Зонненфельд, Великобритания / Германия / США
Путешествие на край ночи
, Эрик Изон, Германия / США / Бразилия
Потерянный рейс
, Пол Гринграсс, США / Великобритания / Франция
Телевизор
, Джейк Кэздан, США
Псих
, Андрей Житинкин, Россия
30 апреля 2006
Одинокие сердца
, Тодд Робинсон, США
2 мая 2006
Танцовщица
, Джим Уилсон, США
4 мая 2006
Миссия: Невыполнима 3
, Джей Джей Абрамс, Германия / США
Вдох - выдох
, Иван Дыховичный, Россия
Шайтан
, Ким Шапирон, Франция
5 мая 2006
До первого снега
, Марк Фергюс, Германия / США
8 мая 2006
Сайлент Хилл
, Кристоф Ган, Канада / Франция
11 мая 2006
Остаться в живых
, Уильям Брент Белл, США
Продюсеры
, Сьюзан Строуман, США
Минотавр
, Джонатан Инглиш, Германия / Великобритания / Франция / Испания
Фактотум
, Бент Хамер, Норвегия / США
Забойный футбол
, Шерри Хорман, Германия
16 мая 2006
Любовь и сигареты
, Джон Туртурро, США
18 мая 2006
Лэсси
, Чарльз Стёрридж, США / Франция / Великобритания
Динозавр Ми-Ши: хозяин озера
, Джон Хендерсон, Великобритания / Германия
19 мая 2006
Код да Винчи
, Рон Ховард, США
Сыграно
, Шон Станек, Великобритания
Нация фастфуда
, Ричард Линклейтер, Великобритания / США
20 мая 2006
Красная дорога
, Андреа Арнольд, Великобритания / Дания
Мирная жизнь
, Павел Костомаров, Антуан Каттен, Россия
21 мая 2006
Бамако
, Абдеррахман Сиссако, Мали / США / Франция
Сны о рыбе
, Кирилл Михановский, Россия / США / Бразилия
Сказки юга
, Ричард Келли, США / Германия
24 мая 2006
Мария Антуанетта
, София Коппола, Япония / Франция / США
25 мая 2006
День Ночь День Ночь
, Джулия Локтев, США / Германия / Франция
Люди Икс. Последняя битва
, Бретт Рэтнер, США
Фартовый
, Владимир Яканин, Россия
Помутнение
, Ричард Линклейтер, США
26 мая 2006
Лесная братва
, Тим Джонсон, Кэри Киркпатрик, США
1 июня 2006
Кэнди
, Нил Армфилд, Австралия
Любовь на острове
, Рэндал Клайзер, США
Дворецкий Боб
, Гэри Синьор, Канада / Великобритания
Она - мужчина
, Энди Фикмен, США
2 июня 2006
Мирный воин
, Виктор Сальва, Германия / США
4 июня 2006
Лето с Морошкой
, Ирина Чукомина, Россия
Перегон
, Александр Рогожкин, Россия
5 июня 2006
Человек безвозвратный
, Екатерина Задорина, Россия
6 июня 2006
Женские слезы
, Галина Кувивчак-Сахно, Украина
Ведьма
, Олег Фесенко, Россия
Поцелуй бабочки
, Антон Сиверс, Россия
Снежная королева
, Елена Райская, Россия
Омен 666
, Джон Мур, США
Червь
, Алексей Мурадов, Россия
Возмездие
, Оливье Бона, Великобритания / Россия
Клиника
, Рудольф Фрунтов, Россия
Странное Рождество
, Максим Паперник, Украина
8 июня 2006
Хаос
, Тони Гиглио, Канада / Великобритания / США
Лемминг
, Доминик Молль, Франция
Изображая жертву
, Кирилл Серебренников, Россия
15 июня 2006
Развод по-американски
, Пейтон Рид, США
Тачки
, Джон Лассетер, США
Точка
, Юрий Мороз, Россия
22 июня 2006
Посейдон
, Вольфганг Петерсен, США
Не вижу зла
, Грегори Дарк, США
25 июня 2006
Наука сна
, Мишель Гондри, Франция / Италия
Франц + Полина
, Михаил Сегал, Россия / Беларусь
27 июня 2006
Красная Шапочка
, Рэндал Клайзер, США
Последний отпуск
, Уэйн Ван, США
29 июня 2006
Тройной форсаж: Токийский дрифт
, Джастин Лин, США / Германия
Клятва
, Чэнь Кайгэ, Китай
Поцелуй на удачу
, Дональд Петри, США
Связь
, Авдотья Смирнова, Россия
Странные родственники
, Грег Глиенна, США / Германия
30 июня 2006
Хроники обыкновенного безумия
, Петр Зеленка, Чехия / Германия / Словакия
1 июля 2006
В плену времени
, Вячеслав Афонин, Россия
6 июля 2006
Сибирочка
, Владимир Грамматиков, Россия
Возвращение
, Педро Альмодовар, Испания
У холмов есть глаза
, Александр Ажа, США
Сколько ты стоишь?
, Бертран Блие, Италия / Франция
13 июля 2006
Молчи в тряпочку
, Найэлл Джонсон, Великобритания
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
, Гор Вербински, США
Бунтарка
, Джессика Бендинджер, Германия / США
20 июля 2006
Призрак Красной Реки
, Кортни Соломон, Великобритания / Канада / Румыния / США
2001 Маньяк
, Тим Салливан, США
Дублер
, Франсис Вебер, Франция
Самый быстрый "Индиан"
, Роджер Дональдсон, Новая Зеландия / США / Швейцария / Япония
Американская мечта
, Пол Вайц, США
26 июля 2006
Тропа смерти
, Анатолий Сергеев, Россия
27 июля 2006
Возвращение Супермена
, Брайан Сингер, Австралия / США
28 июля 2006
Патруль
, Илья Макаров, Россия
29 июля 2006
Ад
, Данис Танович, Франция / Италия / Бельгия / Япония
3 августа 2006
Шиноби
, Тэн Симояма, Япония
Клик:с пультом по жизни
, Фрэнк Корачи, США
Зодиак
, Александр Балкли, США
Полиция Майами. Отдел нравов
, Майкл Манн, Германия / США
Волчья яма
, Грег МакЛин, Австралия
Прожигатели жизни
, Майк Байндер, США
4 августа 2006
Борат
, Ларри Чарльз, США / Великобритания
Самый страшный кошмар
, Рольф Канефски, США
8 августа 2006
Зеркало Фараона
, Василий Быстров, Россия
Последний забой
, Сергей Бобров, Россия
9 августа 2006
Дом у озера
, Алехандро Агрести, США
10 августа 2006
Охранник
, Кларк Джонсон, США
Любопытный Джордж
, Мэтью О’Коллаган, США
Лохматый папа
, Брайан Роббинс, США
Эффект бабочки 2
, Джон Р. Леонетти, США
Хоттабыч
, Петр Точилин, Россия
11 августа 2006
Спроси у пыли
, Роберт Таун, США
15 августа 2006
Гарфилд 2
, Тим Хилл, Великобритания / США
16 августа 2006
Свaдебная вечеринка
, Доминик Дерюддер, Германия / Бельгия
17 августа 2006
Танкер "Танго"
, Бахтиер Худойназаров, Россия
Громобой
, Джеффри Сакс, Германия / США / Великобритания
Он, я и его друзья
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
Пульс
, Джим Сонзеро, США
18 августа 2006
Реальные девчонки
, Марта Кулидж, США
Из Лондона в Брайтон
, Пол Эндрю Уильямс, Великобритания
Принцесса специй
, Пол Майеда Берджес, США / Великобритания
19 августа 2006
Компаньоны
, Роберт Олтмен, США
22 августа 2006
Русские деньги
, Игорь Масленников, Россия
24 августа 2006
Свято
, Виктор Косаковский, Россия
Дом-монстр
, Гил Кинан, США
Астерикс и Викинги
, Стефан Фелдмарк, Франция / Дания
Девушка из воды
, М. Найт Шьямалан, США
25 августа 2006
Преодоление
, Эриксон Кор, США
27 августа 2006
Моя любовь
, Александр Петров, Россия
28 августа 2006
Спящие
, Барри Левинсон, США
Мыло
, Пернилла Фишер Кристенсен, Дания
31 августа 2006
Моя супер-бывшая
, Айвэн Райтман, США
Голливудленд
, Аллен Култер, США
Дурная слава
, Дуглас МакГрат, США
Ненасытные
, Руслан Бальтцер, Россия
Адреналин
, Марк Невелдайн, Брайан Тейлор, Великобритания / США
Синдромы и столетие
, Апитчатпон Вирасетакул, Таиланд / Австрия / Франция
Невидимые дети
, Эмир Кустурица, Спайк Ли, Ридли Скотт, Джон Ву, Мехди Шариф, Катя Лунд, Джордан Скотт, Стефано Венерузо, Франция / Италия
1 сентября 2006
Как вам это понравится
, Кеннет Брана, США / Великобритания
Яптик-Хэсе
, Эдгар Бартенев, Россия
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
, Стивен Шейнберг, США
Идиократия
, Майк Джадж, США
Уроки вождения
, Джереми Брок, Великобритания
2 сентября 2006
Самый жаркий штат
, Итан Хоук, США
S.P.L. Три звезды
, Уилсон Ип, Гонконг / Макао
Венера
, Роджер Мишелл, Великобритания
3 сентября 2006
Как узнать своих святых
, Дито Монтиель, США
7 сентября 2006
Кочевник
, Сергей Бодров, Иван Пассер, Россия / США / Казахстан
Лесной разбойник
, Гернот Ролл, Германия
Свора
, Николас Мастандреа, Германия / США / ЮАР
30 дней до рассвета
, Андерс Банке, Россия / Швеция
Восставшие
, Джейсон Тодд Ипсон, США
Держи ритм
, Лиз Фридлэндер, США
Суперначо
, Джаред Хесс, Германия / США
Сделка с дьяволом
, Ренни Харлин, США
8 сентября 2006
Врезалось в память!
, Гай Мэддин, Канада / США
9 сентября 2006
Победитель
, Колин Брэйди, Кристофер Рив, Дэниэль Ст. Пьер, США / Канада
Спасительный рассвет
, Вернер Херцог, США
Все парни любят Мэнди Лейн
, Джонатан Левин, США
Белла
, Алехандро Гомес Монтеверде, США / Мексика
10 сентября 2006
Вся королевская рать
, Стивен Зэйллян, Германия / США
11 сентября 2006
Бонневиль
, Кристофер Н. Роули, США
12 сентября 2006
Это Англия
, Шэйн Медоуз, Великобритания
Пей до дна
, Эрик МакАртур, США
13 сентября 2006
Попасть в десятку
, Том Вон, Великобритания / США
Водопад ангела
, Дэвид Фон Энкен, США
Сделано на Ямайке
, Жером Лаперрусаз, Франция / США
Взлом и проникновение
, Энтони Мингелла, Великобритания / США
14 сентября 2006
Такешиз
, Такеши Китано, Япония
Не время для орехов
, Крис Рено, США
Доверься мужчине
, Барт Фрейндлих, США
Плетеный человек
, Нил ЛаБут, США / Германия / Канада
Парфюмер: история одного убийцы
, Том Тыквер, Германия / Франция / Испания / США
Шалун
, Кинен Айвори Уайанс, США
Нас приняли!
, Стив Пинк, США
16 сентября 2006
Никаких других желаний
, Роза Орынбасарова, Россия
Удивительная легкость
, Майкл Аптед, Великобритания / США
21 сентября 2006
Гавань
, Фрэнк И. Флауэрс, США / Великобритания / Германия / Испания
Нанкинский пейзаж
, Валерий Рубинчик, Россия
Башни-Близнецы
, Оливер Стоун, США
Ощущение видения
, Аарон Дж. Видерспан, США
Живой
, Александр Велединский, Россия
22 сентября 2006
Тайная жизнь слов
, Изабель Койшет, Испания
Кинофестиваль
, Василий Пичул, Россия
23 сентября 2006
Петя и волк
, Сьюзи Темплтон, Великобритания / Мексика / Польша / Норвегия
24 сентября 2006
Джейн Эйр
, Сюзанна Уайт, Великобритания
26 сентября 2006
Чокнутый
, Том Ди Чилло, США
27 сентября 2006
Черная орхидея
, Брайан Де Пальма, США
28 сентября 2006
Жулики
, Мария Маханько, Россия
Прощальный поцелуй
, Тони Голдуин, США
Сдвиг
, Анна Кельчевская, Россия
Рикер
, Дэйв Пэйн, США
Клерки 2
, Кевин Смит, США
Спасатель
, Эндрю Дэвис, США
30 сентября 2006
Новичок
, Мюррэй Робинсон, США
2 октября 2006
Любители истории
, Николас Хайтнер, Великобритания
5 октября 2006
Дьявол носит Prada
, Дэвид Фрэнкел, США
Почти взрослая
, Юзаф Али Хан, Великобритания
Отступники
, Мартин Скорсезе, США
Вокальные параллели
, Рустам Хамдамов, Казахстан
Гроза муравьев
, Джон Э. Дэвис, США
В последний раз
, Майкл Калео, США
Возвращение Зума
, Питер Хьюитт, США
Настоящий Дед Мороз
, Виталий Воробьев, Наталия Макарова, Россия
7 октября 2006
Тринадцать
, Георге Баблуани, Франция / Грузия
9 октября 2006
Человек года
, Барри Левинсон, США
Контракт
, Брюс Бересфорд, США / Германия
Уход в черное
, Оливер Паркер, Великобритания / Сербия / Италия
10 октября 2006
Вернуть Веру
, Вера Яковенко, Украина
12 октября 2006
Придурки (Чудаки 2)
, Джефф Треймейн, США
Леденец
, Дэвид Слэйд, США
Дрейф
, Ханс Хорн, Германия
Меченосец
, Филипп Янковский, Россия
Дикость
, М. Дж. Бассетт, Великобритания
Потерянный город
, Энди Гарсия, США
13 октября 2006
Сестры
, Дуглас Бак, США
Лифт
, Всеволод Плоткин, Россия
15 октября 2006
Фермер - астронавт
, Майкл Полиш, США
18 октября 2006
Иллюзионист
, Нил Бергер, США / Чехия
19 октября 2006
Блюз опадающих листьев
, Александр Михайлов, Россия
Флика
, Майкл Майер, США / Великобритания
День денег
, Алексей Рудаков, Россия
Рикки Бобби: король дороги
, Адам МакКей, США
Кирпич
, Райан Джонсон, США
Проклятие 2
, Такаши Шимицу, США
Дитя человеческое
, Альфонсо Куарон, Великобритания / США
20 октября 2006
На острой грани
, Райан Мерфи, США
Кошки-мышки
, Сюзанна Грант, США
21 октября 2006
Расплата: Режиссерская версия
, Брайан Хелгеленд, США
26 октября 2006
Дыши!
, Сергей Потапов, Россия
Выбор судьбы
, Лайам Линч, США / Германия
Эскадрилья "Лафайет"
, Тони Билл, США / Франция
Свидание моей мечты
, Грег Кулидж, США
Сезон охоты
, Роджер Аллерс, Джилл Калтон, Энтони Стакки, США
Жестокие люди
, Гриффин Данн, США / Канада
Девять Семь Семь
, Николай Хомерики, Россия
Д.О.А.
, Кори Юэн, США / Германия / Великобритания
28 октября 2006
Несколько дней в сентябре
, Сантьяго Амигорена, Италия / Франция / Португалия
Переписывая Бетховена
, Агнешка Холланд, США / Германия / Венгрия
29 октября 2006
Дневники зомби
, Майкл Бартлетт, Кевин Гейтс, Великобритания
30 октября 2006
Граффити
, Игорь Апасян, Россия
31 октября 2006
Преследователь Тоби Джагга
, Крис Дурлахер, Великобритания
1 ноября 2006
Шестьдесят шесть
, Пол Вейланд, Великобритания
2 ноября 2006
Огни городской окраины
, Аки Каурисмяки, Финляндия / Германия / Франция
Змеиный полет
, Дэвид Р. Эллис, Канада / США / Германия
Обратный отсчет
, Вадим Шмелев, Россия
Санта Клаус 3
, Майкл Лембек, США
Сенсация
, Вуди Аллен, США / Великобритания
Сдохни, Джон Такер!!!
, Бетти Томас, США / Канада
Смывайся!
, Дэвид Бауэрс, Сэм Фэлл, США / Великобритания
7 ноября 2006
Парк Советского периода
, Юлий Гусман, Россия
8 ноября 2006
Собиратели теней
, Мария Кравченко, Россия
9 ноября 2006
Бесстрашный
, Ронни Ю, Китай / Гонконг / США
Здесь курят
, Джейсон Райтман, США
Агент 117
, Мишель Хазанавичус, Франция
Свободное плавание
, Борис Хлебников, Россия
Бесстрашный
, Питер Уир, США
Хороший год
, Ридли Скотт, США
Марфа и ее щенки
, Юрий Морозов, Россия
12 ноября 2006
Хороший немец
, Стивен Содерберг, США
Холст
, Люк Эберл, США
16 ноября 2006
Казино Рояль
, Мартин Кэмпбелл, США / Германия / Великобритания / Чехия
Freeвольная жизнь
, Пол Динелло, США
Пила 3
, Даррен Линн Боусман, США
17 ноября 2006
В тюрьму!
, Боб Оденкерк, США
18 ноября 2006
Опасный сеанс
, Марк Л. Смит, США
19 ноября 2006
Неуместный человек
, Йенс Лиен, Норвегия / Исландия
Гамильтоны
, Митчелл Алтьери, Фил Флорес, США
23 ноября 2006
Балканский мальчик
, Светозар Ристовски, Македония
Дикари
, Виктор Шамиров, Россия
Сады осенью
, Отар Иоселиани, Франция
Флэш.ка
, Георгий Шенгелая, Россия
Рога и копыта
, Стив Одекерк, Германия / США
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
, Джон Уайтселл, США
Не зарекайся
, Эрик Сиваньян, Франция
24 ноября 2006
Божественное рождение
, Кэтрин Хардвик, США
28 ноября 2006
Анни Лейбовиц: жизнь через объектив фотоаппарата
, Барбара Лейбовиц, США
30 ноября 2006
Школа негодяев
, Тодд Филлипс, США
Лабиринт Фавна
, Гильермо дель Торо, Мексика / Испания / США
Аврора
, Оксана Байрак, Россия / Украина
Вы не оставите меня
, Алла Сурикова, Россия
Техасская резня бензопилой: Начало
, Джонатан Либесман, США
1 декабря 2006
Пушкин. Последняя дуэль
, Наталья Бондарчук, Россия
3 декабря 2006
Тайна волка
, Раймо О Ниеми, Финляндия / Швеция / Великобритания
7 декабря 2006
Месть
, Азиф Кападиа, США
Шпионские страсти
, Франция
Шаг вперед
, Энн Флетчер, США
Туристас
, Джон Стокуэлл, США
Отпуск по обмену
, Нэнси Мейерс, США
9 декабря 2006
Стон черной змеи
, Крэйг Брюэр, США
10 декабря 2006
Невеста
, Эльер Ишмухамедов, Россия
11 декабря 2006
Свадьба на Рождество
, Майкл Цинберг, США
12 декабря 2006
Мы - одна команда
, МакДжи, США
14 декабря 2006
Дежа вю
, Тони Скотт, США
Переполох в общаге 2: Семестр на море
, Дэвид Хилленбранд, Скотт Хилленбранд, США
Апокалипсис
, Мэл Гибсон, США
Париж, я люблю тебя
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Уэс Крэйвен, Альфонсо Куарон, Жерар Депардье, Том Тыквер, Александр Пэйн, Гуриндер Чадха, Кристофер Дойл, Фредерик Обертен, Эмманюэль Бенбии, Изабель Койшет, Ричард ЛаГравенезе, Даниэла Томас, Нобухиро Сува, Гас Ван Сент, Уолтер Саллес, Оливье Ассайас, Оливер Шмитц, Брюно Подалидес, Сильвэн Шомэ, Винченцо Натали, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
Маленькая мисс Счастье
, Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис, США
Лузер
, Александр Абдулов, Владимир Фатьянов, Россия
Эрагон
, Стефан Фэнгмайер, США
Просто хочешь ты знать
, Олег Флянгольц, Россия
16 декабря 2006
Гадкие лебеди
, Константин Лопушанский, Россия / Франция
20 декабря 2006
Четыре таксиста и собака 2
, Федор Попов, Россия
Ветер, который качает вереск
, Кен Лоуч, Германия / Италия / Испания / Франция / Ирландия / США
21 декабря 2006
Делай ноги
, Джордж Миллер, Австралия / США
Андерсен. Жизнь без любви
, Эльдар Рязанов, Россия
28 декабря 2006
Жара
, Резо Гигинеишвили, Россия
Принцесса
, Андрес Моргенталлер, Германия / Дания
Гадкий утенок и я
, Карстен Килерих, Майкл Хэгнер, Франция / Германия / Ирландия / Великобритания / Дания
Паутина Шарлотты
, Гари Виник, США
Многоточие
, Евгения Симонова, Игорь Миркурбанов, Сергей Дрейден, Евгений Цыганов, Инга Оболдина, Николай Чиндяйкин, Чулпан Хаматова, Генриетта Егорова, Россия
Жара
, Резо Гигинеишвили, Россия
Секс и больше ничего
, Кристина Года, Венгрия
Волкодав из рода Серых Псов
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Ночь в музее
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