Великолепная семерка, 2016

Режиссёр «Падения Олимпа» и «Великого уравнителя» Антуан Фукуа снимает свой новый фильм «Великолепная семёрка». Актёрский состав не может не впечатлить: Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода», Итан Хоук («Отрочество», «Синистер»), Винсент Д'Онфорио («Цельнометаллическая оболочка»), Мэтт Бомер, известный по сериалу «Белый воротничок» и звезда «Хардкора» Хейли Беннетт.
Сюжет фильма «Великолепная семёрка» перенесёт зрителей в небольшое поселение на Диком Западе. Его жителей терроризирует жестокий бандит, которому никто не в состоянии дать отпор. Тогда местные мужчины решают нанять для его изгнания специально подготовленных людей, у которых есть оружие. Ими становятся семеро самых настоящих искусных воинов. Им кажется, что они справились с задачей, однако бандит оказался хитрее. И теперь эта ситуация приобрела личные мотивы.
- Картина «Великолепная семёрка» является своеобразным переосмыслением одноимённой ленты 1960 года, которая в свою очередь представляет собой американскую версию культовой работы Акиры Куросавы «Семь самураев»
- Итан Хоук и Дензел Вашингтон играли вместе в фильме Антуана Фукуа «Тренировочный день»
- В ленте предстанут совершенно новые персонажи, а не герои фильма 1960 года
- Дензел Вашингтон и Крис Пратт впервые играют в вестерне
- В фильме мог сыграть Джейсон Момоа, однако выбыл из-за главной роли в «Аквамене»
Фильм расскажет о группе ковбоев, встававших на защиту угнетаемой бандитами деревни.