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Великолепная семерка Великолепная семерка
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The Magnificent Seven

Великолепная семерка, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр «Падения Олимпа» и «Великого уравнителя» Антуан Фукуа снимает свой новый фильм «Великолепная семёрка». Актёрский состав не может не впечатлить: Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода», Итан Хоук («Отрочество», «Синистер»), Винсент Д'Онфорио («Цельнометаллическая оболочка»), Мэтт Бомер, известный по сериалу «Белый воротничок» и звезда «Хардкора» Хейли Беннетт.

Сюжет фильма «Великолепная семёрка» перенесёт зрителей в небольшое поселение на Диком Западе. Его жителей терроризирует жестокий бандит, которому никто не в состоянии дать отпор. Тогда местные мужчины решают нанять для его изгнания специально подготовленных людей, у которых есть оружие. Ими становятся семеро самых настоящих искусных воинов. Им кажется, что они справились с задачей, однако бандит оказался хитрее. И теперь эта ситуация приобрела личные мотивы.

- Картина «Великолепная семёрка» является своеобразным переосмыслением одноимённой ленты 1960 года, которая в свою очередь представляет собой американскую версию культовой работы Акиры Куросавы «Семь самураев»

- Итан Хоук и Дензел Вашингтон играли вместе в фильме Антуана Фукуа «Тренировочный день»

- В ленте предстанут совершенно новые персонажи, а не герои фильма 1960 года

- Дензел Вашингтон и Крис Пратт впервые играют в вестерне

- В фильме мог сыграть Джейсон Момоа, однако выбыл из-за главной роли в «Аквамене»

Фильм расскажет о группе ковбоев, встававших на защиту угнетаемой бандитами деревни.

7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 14 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Крис Пратт
Крис Пратт
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великолепная семерка 5 постеров
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Великолепная семерка
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um007 16 октября 2016, 21:16
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Оксана Константинова 25 сентября 2016, 22:44
Отличный фильм! Давно на экране не было хорошего вестерна! Получила большое удовольствие! Рекомендую!!!
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