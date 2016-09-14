Великолепная семерка, 2016

Режиссёр «Падения Олимпа» и «Великого уравнителя» Антуан Фукуа снимает свой новый фильм «Великолепная семёрка». Актёрский состав не может не впечатлить: Крис Пратт («Стражи Галактики», «Мир Юрского периода», Итан Хоук («Отрочество», «Синистер»), Винсент Д'Онфорио («Цельнометаллическая оболочка»), Мэтт Бомер, известный по сериалу «Белый воротничок» и звезда «Хардкора» Хейли Беннетт.

Сюжет фильма «Великолепная семёрка» перенесёт зрителей в небольшое поселение на Диком Западе. Его жителей терроризирует жестокий бандит, которому никто не в состоянии дать отпор. Тогда местные мужчины решают нанять для его изгнания специально подготовленных людей, у которых есть оружие. Ими становятся семеро самых настоящих искусных воинов. Им кажется, что они справились с задачей, однако бандит оказался хитрее. И теперь эта ситуация приобрела личные мотивы.