25 марта 2016 года состоялось уникальное событие — знаменитая британская группа The Rolling Stones приехала на Кубу, чтобы сыграть первый рок-концерт на «острове Свободы». Тысячи людей собрались, чтобы послушать бессмертные хиты «Jumpin' Jack Flash», «It’s Only Rock-n-Roll», «Paint It Black», «Honky Tonk Women, Start Me Up», «You Can’t Always Get What You Want», «Gimme Shelter», «Brown Sugar», «Satisfaction» и новые песни. Режиссером фильма стал известный автор концертных фильмов Пол Дагдейл, снявший известные ленты, посвященные Adele и группе Coldplay. А название фильма позаимствовано из прекрасной песни Чака Берри. Концерт проходил в конце большого латиноамериканского терне группы 2016 года, где на неувядающих Мика Джаггера, Кита Ричардса, Чарли Уоттса и Ронни Вуда пришло посмотреть более миллиона фанатов. Мик Джаггер: «Концерт на Кубе получился потрясающим, целое море людей, они были везде, насколько хватало взгляда. Можно было почувствовать энергию, исходящую от людей. И это оказалось главным для меня!» Кит Ричардс: «Мы наконец-то увидели Кубу и сыграли настоящий рок. Было и солнце, и луна, и звезды, и… The Rolling Stones. Эту ночь в Гаване я запомню надолго». Британские рокеры устроили невероятное шоу для миллиона поклонников, которые собрались в столице Кубы Гаване. Пресса отметила, что концерт стал поворотным моментом для всего государства, открыв новые возможности для медиа и всех кубинских фанатов рок-музыки. Мик Джаггер поприветствовал толпу словами: «Наконец-то время изменились, Куба, мы счастливы быть здесь», и шутливо представил группу «Революционер Ронни Вуд, Чарли Че Уоттс, Камрад Кит Ричардс». Сами кубинцы так оценивают концерт: «Я никогда и представить не мог, что я увижу свою любимую группу у себя на Родине. Сбылась моя мечта! И это только начало! Мы знаем, насколько важен приезд именно The Rolling Stones на Кубу». The Rolling Stones — знаменитая британская рок-группа (название переводится, как «вольные странники» или «перекати-поле». Более 50 лет они играют настоящий рок-н-ролл и соперничают по популярности с легендарными The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой «чистеньким» The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic), сумели сохранить этот статус по сей день. Музыкальный стиль The Rolling Stones, формировавшийся под влиянием Роберта Джонсона, Бадди Холли, Элвиса Пресли, Чака Берри, Бо Диддли и Мадди Уотерса, с течением времени обретал индивидуальные черты; авторский дуэт Джаггер-Ричардс получил в конечном итоге всемирное признание. Группа выпустила в Великобритании двадцать два студийных и восемь концертных альбомов (в США, соответственно, — 24 и 9). Двадцать один сингл входил в первую десятку UK Singles Chart, 8 из них поднимались на вершину хит-парада; соответствующие показатели The Rolling Stones в Billboard Hot 100 — 28 и 8 Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США; по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.