По ту сторону двери, 2016

Выходец из Великобритании Йоханнес Робертс выпустил уже немало леденящих душу картин, однако особо известными и популярными стать им так и не удалось. Режиссёр предпринимает очередную попытку превзойти себя и вновь работает в излюбленном жанре хоррора. Заручившись поддержкой Индии, Робертс выпускает на широкие экраны ленту «По ту сторону двери», которая дошла и до российских зрителей. На главные роли были взяты звёзды телевизионных экранов Сара Уэйн Кэллис и Джереми Систо.

Индия. В благополучной семейной жизни Марии и Майкла происходит трагедия: в автомобильной аварии они теряют своего сына Оливера. Узнав о существовании мистического обряда, который даст возможность в последний раз услышать сына и попрощаться с ним, Мария отправляется в древний храм. Но во время ритуала она нарушает строгий запрет и душа сына возвращается из мира мертвых в родной дом.