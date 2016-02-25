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The Other Side of the Door

По ту сторону двери, 2016

2016 / Индия / Великобритания
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Выходец из Великобритании Йоханнес Робертс выпустил уже немало леденящих душу картин, однако особо известными и популярными стать им так и не удалось. Режиссёр предпринимает очередную попытку превзойти себя и вновь работает в излюбленном жанре хоррора. Заручившись поддержкой Индии, Робертс выпускает на широкие экраны ленту «По ту сторону двери», которая дошла и до российских зрителей. На главные роли были взяты звёзды телевизионных экранов Сара Уэйн Кэллис и Джереми Систо.

Индия. В благополучной семейной жизни Марии и Майкла происходит трагедия: в автомобильной аварии они теряют своего сына Оливера. Узнав о существовании мистического обряда, который даст возможность в последний раз услышать сына и попрощаться с ним, Мария отправляется в древний храм. Но во время ритуала она нарушает строгий запрет и душа сына возвращается из мира мертвых в родной дом. 

  • Мэри Ламберт, режиссер “Кладбища домашних животных” 1989 года, появляется в роли бабушки Оливера. Ее можно заметить на фотографии, которую Пики бросает в пластиковый мешок для мусора.
  • Наружная часть дома, показанного в фильме, — это дом, где родился писатель Редьярд Киплинг. Мягкую игрушку-тигра в фильме зовут Хан, а книга, которую мать читает сыну — “Книга джунглей”.
  • Мирту играет актер Хавьер Ботет. Из-за врожденного заболевания, синдрома Марфана, он отличается очень высоким ростом и крайней худобой. Это не первый случай, когда его привлекают для роли фантастического персонажа в фильме ужасов. Он сыграл призрака-женщину в фильме “Репортаж”, женское привидение в “Мама”, а также горбуна в “Заклятии 2”.
  • В основе имени Мирту лежит слово “мрти”, что на санскрите означает “смерть”.

Идиллическая жизнь молодой семьи за границей трагически прерывается гибелью маленького сына. Безутешная мать узнает о существовании древнего ритуала, который позволяет на время вернуть умерших, чтобы с ними попрощаться. Девушка отправляется в заброшенный храм, где двери служат порталом между мирами живых и мертвых, но пренебрегает предупреждением не открывать эти таинственные врата. И теперь никто не знает, что станет с нашим миром после нарушения баланса жизни и смерти.

7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 февраля 2016
Премьера онлайн 25 мая 2016
Премьера в мире 25 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
В ролях
Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис
Джереми Систо
Джереми Систо
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
София Росински
Джакс Малкольм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По ту сторону двери 3 постера
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По ту сторону двери
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саундтрек фильма По ту сторону двери
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25 февраля 2016 00:00
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