Прошло восемь лет после того, как сотрудники «Как бы радио» сделали губернатором Игоря Цаплина, бывшего массажиста. Теперь Игорь баллотируется уже в третий раз, но перед ним возникает серьезное препятствие. Новый мост через Волгу обрушивается, и столичные чиновники задумываются – не пора ли выбрать другого кандидата. Поволжским бизнесменам смена власти вовсе не на руку, и они обращаются к бывшему коллективу радиостанции за помощью. Ситуация осложняется отказом Цаплина от участия в любых политических играх.
О чем говорят мужчины? Ну конечно, о женщинах! А в перерывах – о выборах.
Ведь те и другие - честные, открытые и непредсказуемые. Но ровно до тех пор, пока ваш рейтинг не упал.
И тогда на помощь приходят они! Безупречные костюмы, море креатива и тонна обаяния…
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