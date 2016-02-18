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Постер фильма День выборов 2
Постер фильма День выборов 2
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы День выборов 2

День выборов 2

Den vyborov 2 18+
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Факты

О фильме

Прошло восемь лет после того, как сотрудники «Как бы радио» сделали губернатором Игоря Цаплина, бывшего массажиста. Теперь Игорь баллотируется уже в третий раз, но перед ним возникает серьезное препятствие. Новый мост через Волгу обрушивается, и столичные чиновники задумываются – не пора ли выбрать другого кандидата. Поволжским бизнесменам смена власти вовсе не на руку, и они обращаются к бывшему коллективу радиостанции за помощью. Ситуация осложняется отказом Цаплина от участия в любых политических играх.

  • Съемки велись в центре Астрахани и на ее набережных, в том числе, в исторических постройках.
  • В массовке участвовали городские жители и местные студенты.
  • По словам Леонида Бараца, «Квартет И» не ставил перед собой задачу донести до зрителя какую-то глубокую мысль. Основная цель съемочной группы состояла в создании легкой комедии, без отсылок к современным реалиям.
  • Первый «День выборов» 2007 года снимал Олег Фомин. Вторую часть режиссировал Александр Баршак, известный по проектам «Сказка. Есть» и «Двенадцать месяцев».
  • Камиль рассказал в интервью, что вторая часть не планировалась, как и сиквел «О чем говорят мужчины», но первый фильм был таким успешным, что квартет сразу занялся сценарием продолжения.

О чем говорят мужчины? Ну конечно, о женщинах! А в перерывах – о выборах.

Ведь те и другие - честные, открытые и непредсказуемые. Но ровно до тех пор, пока ваш рейтинг не упал.

И тогда на помощь приходят они! Безупречные костюмы, море креатива и тонна обаяния…

День выборов 2 - трейлер
День выборов 2  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 февраля 2016
Дата выхода
18 февраля 2016 Россия UPI 16+
18 февраля 2016 Беларусь
18 февраля 2016 Казахстан
18 февраля 2016 Украина
Сборы в мире $4 921 573
Другие названия
Den vyborov 2, Dan izbora 2, Election Day 2, Rinkimų diena 2, Valimispäev 2, Vēlēšanu diena 2, День выборов 2, Изборен ден 2
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Василий Уткин
Василий Уткин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 22 голоса
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2872 В жанре «комедия»  762 В фильмах России  396
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День выборов 2

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Наша рецензия

Губернатор на качелях   Он любит кефир и кроссворды... И детские карусельки: как прикольно они скрипят под могучим торсов в 200 кило! А вот дела губернаторские местный Царь-Батюшка по фамилии Цаплин (Василий Уткин) любит гораздо меньше. Точнее, не любит совсем. Особенно, когда дела эти никак не желают делаться без него. Ну, или когда результат трудов тяжких, мягко говоря, странноват: мост через Волгу строили? – строили. Построили? – о да! А он – зараза такая! –…
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