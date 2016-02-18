О чем говорят мужчины? Ну конечно, о женщинах! А в перерывах – о выборах.

Ведь те и другие - честные, открытые и непредсказуемые. Но ровно до тех пор, пока ваш рейтинг не упал.

И тогда на помощь приходят они! Безупречные костюмы, море креатива и тонна обаяния…