«Аватар: Пламя и пепел»: Рецензия Киноафиши

Третья часть «Аватара» с подзаголовком «Пламя и пепел» продолжает уверенное шествие по миру. Складывается ощущение, что только Джеймс Кэмерон и его наʼви способны при любых обстоятельствах мотивировать самую что ни на есть широкую аудиторию пойти в кино. Правда, у франшизы не все так гладко, как может показаться на первый взгляд.

Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и его семья после трагических событий в «Пути воды» пытаются решить ряд болезненных вопросов. После смерти старшего сына Джейка и Нейтири (Зои Салдана) — Нетейама, герои отправляются в далекое путешествие, чтобы устроить Паука (Джек Чемпион) в более подходящем для него месте. Все идет наперекосяк, когда агрессивное племя наʼви под предводительством безумной Варанг (Уна Чаплин) нападает на воздушный кортеж и разделяет семью. Тем временем выживший клон Куоритча (Стивен Лэнг) по-прежнему наступает на пятки Джейка, лелея надежду взять его в плен и предать правосудию за измену. Но теперь грань добра и зла на Пандоре размывается как никогда — кровожадные наʼви, положительные люди и изменившийся Куоритч. И итогом всего, конечно же, станет масштабная битва.

У фильма есть очевидная проблема — с точки зрения сюжета он не предлагает зрителям ничего нового. После первых минут и вовсе ощущается вайб сериала, как будто это очередная серия дорогущего шоу, просто теперь на большом экране. С места в карьер у героев появляется новый квест, который обязательно нужно решить как можно скорее. В этом квесте они сталкиваются с новым антагонистом, куда более свирепым, чем предыдущие. И даже тот самый антагонист, Куоритч, теперь уже не выглядит таким уж плохим парнем. Да и вообще, в этом плане угроза наʼви и самому Джейку почти все время выглядит неубедительно и слишком натянуто. Особенно это ощущается в ключевые моменты столкновений, когда кажется, что теперь выхода нет. Джеймс Кэмерон практически на 90% копирует самого себя из предыдущей части — да, они снимались одновременно как одна большая история, но вряд ли это можно считать серьезным аргументом. Единственный весомый сдвиг — это эволюция Паука, которого модернизировала Эйва. Теперь он тот самый макгаффин, которого не хватало франшизе. Безусловно, это интересная задумка, как и озлобленная Варанг, хоть и не принесшая сюжету в глобальном смысле ничего нового. Размытая граница плохих и хороших — явное преимущество, которому не хватает движения в сторону новых сценарных вызовов. С Куоритчем можно было покончить еще в сиквеле, а не переливать из пустого в порожнее — и все-таки он один из лучших персонажей. Или, например, чудеса, на которые способна Эйва и морские обитатели Пандоры, — все это мы уже видели, да и не раз.

Пусть история в триквеле и не предлагает много нового, зато визуально фильм выглядит просто великолепно. В 2009 году Джеймс Кэмерон был впереди планеты всей лет на 10, изменив индустрию своим подходом, теперь и в 2025-м ситуация повторяется. Без революции с 3D, зато «Аватар» намного опережает конкурентов, которые с каждым годом делают спецэффекты все хуже и хуже. С оговоркой, конечно. За внушительный хронометраж в три часа глаза привыкают ко всей красоте, которую много лет создавала огромная команда. Необъятная прекрасная Пандора, подводная фауна, пустыри оркоподобных наʼви, человеческая киберколония — посмотреть есть на что.

Персонажи изменились — вот главный плюс помимо визуала, несмотря на однобокость всей истории. Джейк Салли больше не морпех-исследователь, а отец, на плечи которого возложена еще и участь Торука Макто. Нейтири равносильно мужу сражается за семью и свободу Пандоры, а также находит себе достойного противника в лице Варанг. Дети наʼви также проходят свой путь: Ло’ак — от невезучего младшего сына до главного союзника морских существ, а Кири (Сигурни Уивер) берет на себя роль мессии Эйвы, делая из Паука новый гибрид. Кто порадовал, так это Куоритч, необязательный для продолжения персонаж, но перетянувший харизмой одеяло на свою сторону. Арка его героя местами банальна, но пробудившиеся отеческие чувства, юмор и интерес к огненному племени наʼви, близкому ему по духу, — это достойное решение.

И напрашивается очевидный вопрос — что дальше? Кэмерону определенно нужно взять перерыв, чтобы написать достойный сценарий запланированных продолжений. Это без малого целых пять частей. Пока что история выглядит исчерпывающей, а сам Кэмерон скорее не выгоревшим, но на грани этого. Над сиквелами уже работала огромная команда сценаристов: Рик Джаффе, Аманда Сильвер, Джош Фридман и Шейн Салерно. Чтобы удивить зрителей, возможно, понадобится придумать что-то за рамки вон выходящее, а на это понадобятся годы. Вряд ли кто-то удивится, если «Пламя и пепел» окажется финалом истории. Кэмерон уже немолод, поэтому вряд ли у него есть еще 15 лет, чтобы тщательно проработать новую часть. В любом случае «Аватары» уже вошли в историю как самая кассовая трилогия, а что будет дальше, покажет только время и финансовые возможности студии. Уж больно дорого стоит Пандора.