Расплата, 2016

- Второй фильм Гэвина О'Коннора, выходящий в отечественный прокат в 2016 году. Первым был «Джейн берёт ружьё»

- Съёмки завершились весной 2015 года, а зрители должны были увидеть картину в январе 2016-го, однако релиз был перенесён компанией Warner Bros. на октябрь

- Мать Анны Кендрик также работает бухгалтером, поэтому она прочитала сценарий и помогла дочери вникнуть во всю суть профессии

- В 2011 году сценарий к фильму «Расплата» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев

- Фильм «Расплата» является вторым совместным проектом Анны Кендрик и Дж.К. Симмонса. Первым был «Мне бы в небо»

- В первый прокатный уикенд в Америке фильм собрал 24 миллиона при бюджете в 44

- Изначально в фильме должен был сняться Мэл Гибсон, а режиссёрами проекта стать братья Коэны

- В картине снялись сразу двое обладателей «Оскара» (Бен Аффлек и Дж.К. Симмонс), также на премию были номинированы Анна Кендрик и Джон Литгоу

- В трейлере фильма «Расплата» звучит песня Everything in its Right Place группы Radiohead, которая также является саундтреком к ленте «Ванильное небо» с участием Тома Круза

- Исполнитель главной роли в фильме «Расплата» Бен Аффлек играл персонажа комиксов по имени Сорвиголова в одноимённой картине. Его партнёр по съёмочной площадке Джон Бернтал снимался в сериале Netflix о Сорвиголове в роли Карателя