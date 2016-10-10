Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Расплата Расплата
Киноафиша Фильмы Расплата
The Accountant

Расплата, 2016

2016 / США
7.9 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Поистине сильный и крепкий актёрский состав собрался в новом остросюжетном триллере Гэвина О'Коннора «Расплата». Главную роль исполнил новый Бэтмен Бен Аффлек, у которого в этом году нет отбоя от новых проектов. Второстепенные роли достались таким выдающимся актёрам, как Анна Кендрик («Мне бы в небо», «Мой парень – киллер»), Джон Бернтал (Каратель из сериала «Сорвиголова», а также звезда «Ходячих мертвецов»), Дж.К. Симмонс (обладатель «Оскара» за фильм «Одержимость»), Джон Литгоу из «Восстания планеты обезьян» и другим.

Фильм «Расплата» расскажет историю бухгалтера Кристиана Вульфа, который на первый взгляд кажется сдержанным и не особо общительным. Однако у него есть и другая сторона, о которой никто не подозревает. Он работает аудитором на опасных людей и в результате становится центральным персонажем крупной криминальной аферы.

- Второй фильм Гэвина О'Коннора, выходящий в отечественный прокат в 2016 году. Первым был «Джейн берёт ружьё»

- Съёмки завершились весной 2015 года, а зрители должны были увидеть картину в январе 2016-го, однако релиз был перенесён компанией Warner Bros. на октябрь

- Мать Анны Кендрик также работает бухгалтером, поэтому она прочитала сценарий и помогла дочери вникнуть во всю суть профессии

- В 2011 году сценарий к фильму «Расплата» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев

- Фильм «Расплата» является вторым совместным проектом Анны Кендрик и Дж.К. Симмонса. Первым был «Мне бы в небо»

- В первый прокатный уикенд в Америке фильм собрал 24 миллиона при бюджете в 44

- Изначально в фильме должен был сняться Мэл Гибсон, а режиссёрами проекта стать братья Коэны

- В картине снялись сразу двое обладателей «Оскара» (Бен Аффлек и Дж.К. Симмонс), также на премию были номинированы Анна Кендрик и Джон Литгоу

- В трейлере фильма «Расплата» звучит песня Everything in its Right Place группы Radiohead, которая также является саундтреком к ленте «Ванильное небо» с участием Тома Круза

- Исполнитель главной роли в фильме «Расплата» Бен Аффлек играл персонажа комиксов по имени Сорвиголова в одноимённой картине. Его партнёр по съёмочной площадке Джон Бернтал снимался в сериале Netflix о Сорвиголове в роли Карателя

Кристиан Вульф – математический гений, которому цифры куда ближе, чем люди. Под прикрытием провинциальной бухгалтерской конторки он подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций мира. Когда ему «на хвост»  садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела  обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

7.9 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 10 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гэвин О'Коннор
Гэвин О'Коннор
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про снайперов Фильмы про снайперов
Лучшие фильмы прo мaфию Лучшие фильмы прo мaфию
Постер фильма Расплата 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расплата смотреть онлайн

Расплата
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В прокат выходит фильм «Расплата» от режиссёра «Воина» и вышедшего в этом году вестерна «Джейн берёт ружьё» – Гэвина О’Коннора. Картина пестрит знакомыми лицами, в числе которых Бен Аффлек, Дж.К. Симмонс, Анна Кендрик и Джон Бернтал, и активно собирает кассу, уже успевшую превзойти бюджет в 44 миллиона долларов. При этом оценки посмотревших «Расплату» выглядят весьма противоречиво. Можно даже сказать, что они такие же противоречивые,…
Читать
Vitale Marina 11 декабря 2016, 23:40
Странный постер фильма, этот постер не о фильме. Правильнее было опубликовать другой вариант.
Vitale Marina 11 декабря 2016, 23:43
Отличный фильм!
Отзывы Написать
55 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Расплата
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить сиквел В дальнейшем франшизу планируют расширить до трех фильмов. 
Написать
3 сентября 2021 15:44
Триллер «Расплата» с Беном Аффлеком в роли бухгалтера с ружьем может получить сиквел-сериал Историю могут переформатировать для ТВ из-за занятости сценариста.
Написать
1 марта 2020 00:00
«Расплата» с Беном Аффлеком получит сиквел Боевик «Расплата» с Беном Аффлеком в главной роли вышел в 2016 году и при 44 миллионах долларов бюджета заработал в прокате 155 миллионов, обеспечив Warner Bros. неплохую прибыль –
Написать
27 июня 2017 12:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши