Расплата, 2016

Поистине сильный и крепкий актёрский состав собрался в новом остросюжетном триллере Гэвина О'Коннора «Расплата». Главную роль исполнил новый Бэтмен Бен Аффлек, у которого в этом году нет отбоя от новых проектов. Второстепенные роли достались таким выдающимся актёрам, как Анна Кендрик («Мне бы в небо», «Мой парень – киллер»), Джон Бернтал (Каратель из сериала «Сорвиголова», а также звезда «Ходячих мертвецов»), Дж.К. Симмонс (обладатель «Оскара» за фильм «Одержимость»), Джон Литгоу из «Восстания планеты обезьян» и другим.
Фильм «Расплата» расскажет историю бухгалтера Кристиана Вульфа, который на первый взгляд кажется сдержанным и не особо общительным. Однако у него есть и другая сторона, о которой никто не подозревает. Он работает аудитором на опасных людей и в результате становится центральным персонажем крупной криминальной аферы.
- Второй фильм Гэвина О'Коннора, выходящий в отечественный прокат в 2016 году. Первым был «Джейн берёт ружьё»
- Съёмки завершились весной 2015 года, а зрители должны были увидеть картину в январе 2016-го, однако релиз был перенесён компанией Warner Bros. на октябрь
- Мать Анны Кендрик также работает бухгалтером, поэтому она прочитала сценарий и помогла дочери вникнуть во всю суть профессии
- В 2011 году сценарий к фильму «Расплата» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев
- Фильм «Расплата» является вторым совместным проектом Анны Кендрик и Дж.К. Симмонса. Первым был «Мне бы в небо»
- В первый прокатный уикенд в Америке фильм собрал 24 миллиона при бюджете в 44
- Изначально в фильме должен был сняться Мэл Гибсон, а режиссёрами проекта стать братья Коэны
- В картине снялись сразу двое обладателей «Оскара» (Бен Аффлек и Дж.К. Симмонс), также на премию были номинированы Анна Кендрик и Джон Литгоу
- В трейлере фильма «Расплата» звучит песня Everything in its Right Place группы Radiohead, которая также является саундтреком к ленте «Ванильное небо» с участием Тома Круза
- Исполнитель главной роли в фильме «Расплата» Бен Аффлек играл персонажа комиксов по имени Сорвиголова в одноимённой картине. Его партнёр по съёмочной площадке Джон Бернтал снимался в сериале Netflix о Сорвиголове в роли Карателя
Кристиан Вульф – математический гений, которому цифры куда ближе, чем люди. Под прикрытием провинциальной бухгалтерской конторки он подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций мира. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.