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Медведи Буни: Таинственная зима Медведи Буни: Таинственная зима
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Медведи Буни: Таинственная зима, 2016

2016 / Китай
4.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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В 2014 году на экраны вышла картина совместного производства США и Китая под названием «Медведи-соседи». В отечественном прокате голоса главным героям подарили известные шоумены Тимур Батрудинов и Дмитрий Хрусталёв. Спустя год зрители увидят продолжение мультфильма от уже знакомых китайских постановщиков, но в этот раз жаркое лето сменяется суровой зимой, а медведи, связанные кровным родством, попадут совершенно в новые переделки.

Китайский семейный мультфильм о приключениях братьев-медведей Браера и Брамбла. Вместе с появлением загадочного огромного животного на Сосновую гору обрушивается сильнейшая снежная буря. Вместе с ней в места обитания мишек заявляется и банда чужаков, объявившая охоту на таинственного зверя. Однако дровосек Вик уверен, что белый гость – это лишь Дух Зимы, не способный причинить вред. Чтобы спасти свой лес от охотников, Браер и Брамбл отправляются на помощь Духу из легенд.

  • В Китае малобюджетный семейный мультик “Медведь Буни: Таинственная зима” опередил в прокате “Звездные войны: Пробуждение силы”: после выхода мультфильма кассовые сборы франшизы Лукаса упали на 70%. За две недели анимационная лента заработала более 40 миллионов долларов.
  • Мультфильм является частью популярной в Китае франшизы, включающей 3D-мультсериал “Медведи-соседи” 2012 года и одноименный полнометражный фильм 2014 года. Производством картин о медведях Буни занимается студия “Fantawild Animation”, анимационное подразделение оператора сети развлекательных тематических парков “Fantawild” в Китае.
  • Оригинальный мультсериал “Медведи-соседи” насчитывает более 700 эпизодов.

В лесу бушует невиданная снежная буря, когда на Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо. Вслед за ним прибывают несколько незнакомцев, которые устраивают настоящий переполох, пытаясь поймать сказочного монстра. Они уверены, что непонятный зверь собирается уничтожить Сосновую гору. Увлекательная сказка о знакомстве с новыми приятелями, проверке на прочность старых друзей, и объединении ради спасения родного дома.

4.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 февраля 2016
Премьера онлайн 31 декабря 2015
Премьера в мире 30 января 2015
Возраст 6+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Фуюань Лью
В ролях
Дженни Ансел
Рик Джей Глен
Итан Кили
Шиван Ламсден
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Медведи Буни: Таинственная зима 2 постера
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Медведи Буни: Таинственная зима смотреть онлайн

Медведи Буни: Таинственная зима

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Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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