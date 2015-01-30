Медведи Буни: Таинственная зима, 2016

В 2014 году на экраны вышла картина совместного производства США и Китая под названием «Медведи-соседи». В отечественном прокате голоса главным героям подарили известные шоумены Тимур Батрудинов и Дмитрий Хрусталёв. Спустя год зрители увидят продолжение мультфильма от уже знакомых китайских постановщиков, но в этот раз жаркое лето сменяется суровой зимой, а медведи, связанные кровным родством, попадут совершенно в новые переделки.
Китайский семейный мультфильм о приключениях братьев-медведей Браера и Брамбла. Вместе с появлением загадочного огромного животного на Сосновую гору обрушивается сильнейшая снежная буря. Вместе с ней в места обитания мишек заявляется и банда чужаков, объявившая охоту на таинственного зверя. Однако дровосек Вик уверен, что белый гость – это лишь Дух Зимы, не способный причинить вред. Чтобы спасти свой лес от охотников, Браер и Брамбл отправляются на помощь Духу из легенд.
В лесу бушует невиданная снежная буря, когда на Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо. Вслед за ним прибывают несколько незнакомцев, которые устраивают настоящий переполох, пытаясь поймать сказочного монстра. Они уверены, что непонятный зверь собирается уничтожить Сосновую гору. Увлекательная сказка о знакомстве с новыми приятелями, проверке на прочность старых друзей, и объединении ради спасения родного дома.