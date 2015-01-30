Медведи Буни: Таинственная зима, 2016

В 2014 году на экраны вышла картина совместного производства США и Китая под названием «Медведи-соседи». В отечественном прокате голоса главным героям подарили известные шоумены Тимур Батрудинов и Дмитрий Хрусталёв. Спустя год зрители увидят продолжение мультфильма от уже знакомых китайских постановщиков, но в этот раз жаркое лето сменяется суровой зимой, а медведи, связанные кровным родством, попадут совершенно в новые переделки.

Китайский семейный мультфильм о приключениях братьев-медведей Браера и Брамбла. Вместе с появлением загадочного огромного животного на Сосновую гору обрушивается сильнейшая снежная буря. Вместе с ней в места обитания мишек заявляется и банда чужаков, объявившая охоту на таинственного зверя. Однако дровосек Вик уверен, что белый гость – это лишь Дух Зимы, не способный причинить вред. Чтобы спасти свой лес от охотников, Браер и Брамбл отправляются на помощь Духу из легенд.