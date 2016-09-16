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Ивановы Ивановы
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Ивановы, 2016

2016 / Россия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Ивановы – брат и сестра, с головой окунувшиеся в бытовую рутину скучной взрослой жизни. Петр – семейный мужчина, трудящийся на ненавистной работе и пытающийся воспитывать непослушных детей. Ольга – женщина, завязавшая отношения, у которых совершенно нет будущего. Внезапно в жизни главных героев появляется их папа, с которым они не общаются уже долгие годы. Его девиз – «на Ивановых все держится!», но семья вовсе не похожа на оплот стабильности и уверенности. Персонажам предстоит долгий путь к нормальным отношениям и взаимопониманию.

  • Роль отца семейства сыграл знаменитый актер Владимир Меньшов, лауреат «Оскара» и многочисленных премий.
  • Александр Кириенко, режиссер киноленты, назвал ее глубоко личной для себя и для множества зрителей. Рубен Дишдишян, продюсер, выразил солидарность в этом мнении.
  • Создатели картины ставили цель рассказать зрителю о ценности семейных уз и о том, как часто человек не придает значения чему-то, пока не потеряет это.
  • Кириенко очень тепло отозвался о работе с Меньшовым, назвав актера удивительным человеком. Владимир снимался в фильме после сложной операции, и ему было сложно физически переносить работу, но он блестяще с ней справился.

Брат и сестра, Петр и Ольга Ивановы, поглощены рутиной повседневной жизни. У Петра — семья, непослушные дети и нелюбимая работа, а у Ольги — роман с человеком, который ей совершенно не подходит. Неожиданно в скучные будни Ивановых врывается их отец, с которым они уже много лет не общались. Иван Иванович любит повторять фамильный девиз: «Мы — Ивановы! На нас все держится!», но семья далека от того, чтобы называться идеальной. Большому семейству предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 сентября 2016
Премьера в мире 16 сентября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Александр Кириенко
В ролях
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Федор Лавров
Федор Лавров
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Анна Геллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ивановы 2 постера
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Ивановы

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Отец и дети  Иван Иванович – человек с характером. С характером странным и неуклюжим. Куда бы ни шел Иван Иванович, что бы ни делал, следом за ним всегда идут проблемы: дочка ссорится с любимым человеком, в семье сына начинается настоящий Садом – ну, и так далее. Впрочем, вся эта ерунда нашего персонажа волнует мало: ведь проблемы-то приходят не к нему. Он же только посмеивается: учит всех уму-разуму да живет в свое удовольствие. Кадр из фильма «Ивановы»…
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