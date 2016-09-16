Ивановы, 2016

Ивановы – брат и сестра, с головой окунувшиеся в бытовую рутину скучной взрослой жизни. Петр – семейный мужчина, трудящийся на ненавистной работе и пытающийся воспитывать непослушных детей. Ольга – женщина, завязавшая отношения, у которых совершенно нет будущего. Внезапно в жизни главных героев появляется их папа, с которым они не общаются уже долгие годы. Его девиз – «на Ивановых все держится!», но семья вовсе не похожа на оплот стабильности и уверенности. Персонажам предстоит долгий путь к нормальным отношениям и взаимопониманию.
Брат и сестра, Петр и Ольга Ивановы, поглощены рутиной повседневной жизни. У Петра — семья, непослушные дети и нелюбимая работа, а у Ольги — роман с человеком, который ей совершенно не подходит. Неожиданно в скучные будни Ивановых врывается их отец, с которым они уже много лет не общались. Иван Иванович любит повторять фамильный девиз: «Мы — Ивановы! На нас все держится!», но семья далека от того, чтобы называться идеальной. Большому семейству предстоит пройти через множество комичных и драматических ситуаций, чтобы восстановить отношения.