Ивановы, 2016

Наша рецензия

Отец и дети Иван Иванович – человек с характером. С характером странным и неуклюжим. Куда бы ни шел Иван Иванович, что бы ни делал, следом за ним всегда идут проблемы: дочка ссорится с любимым человеком, в семье сына начинается настоящий Садом – ну, и так далее. Впрочем, вся эта ерунда нашего персонажа волнует мало: ведь проблемы-то приходят не к нему. Он же только посмеивается: учит всех уму-разуму да живет в свое удовольствие. Кадр из фильма «Ивановы»…