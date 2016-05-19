Это всего лишь конец света, 2016

Перед вами новый фильм молодого и очень известного канадца, снявшего картины «И всё же Лоранс», «Мамочка» и «Воображаемая любовь», Ксавье Долана – «Это всего лишь конец света». Картина получила на Каннском кинофестивале «Гран-при жюри» и была неоднозначно воспринята критиками. В главных ролях снялись самые узнаваемые французские актёры: Натали Бай («Мой сын для меня», «Распутницы»), Венсан Кассель («Мой король», «Багровые реки»), Гаспар Ульель («Ганнибал: Восхождение»), Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете») и Леа Сейду («Жизнь Адель»).
Фильм «Это всего лишь конец света» расскажет об одном дне из жизни простой французской семьи. Младший сын Луи, ставший известным писателем, возвращается в отчий дом, чтобы сообщить печальную новость о том, что он умирает. Однако прежде чем ему удастся раскрыть свою тайну, он узнает много интересного о каждом из членов семейства.
- Практически все актёры уже работали друг с другом: Гаспар Ульель и Венсан Кассель вместе играли в фильме «Братство волка», Марион Котияйр и Ульель в «Долгой помолвке», Котийяр и Сейду в картине «Полночь в Париже», также Сейду снималась с Ульелем в ленте «Сен-Лоран. Стиль – это я» и с Касселем в «Красавице и Чудовище»
- Это второй фильм Ксавье Долана, в основу которого легла пьеса. Написал её Жан-Люк Лагарс. До этого была картина «Том на ферме»
- «Это всего лишь конец света» стал первым в карьере Долана фильмом, где снялись исключительно французские исполнители. Прежде у него играли канадцы
- Натали Бай снималась в ленте Долана «И всё же Лоранс»
- «Это всего лишь конец света» является третьим фильмом Ксавье Долана, в котором он не исполнил главную роль
После 12 лет разлуки Луи возвращается домой, где его встречают эксцентричная маман, насмешливая и ранимая сестра и вспыльчивый старший брат с женой. У каждого накопилось порядком обид и чаяний — Луи не может их разочаровать.
Ксавье Долан вновь обращается к семейной проблеме взаимного непонимания и глухоты близких людей, поднятых в фильмах «Я убил… Читать дальше…