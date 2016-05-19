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Это всего лишь конец света Это всего лишь конец света
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Juste la fin du monde

Это всего лишь конец света, 2016

2016 / Франция / Канада
7.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Перед вами новый фильм молодого и очень известного канадца, снявшего картины «И всё же Лоранс»,  «Мамочка» и «Воображаемая любовь», Ксавье Долана – «Это всего лишь конец света». Картина получила на Каннском кинофестивале «Гран-при жюри» и была неоднозначно воспринята критиками. В главных ролях снялись самые узнаваемые французские актёры: Натали Бай («Мой сын для меня», «Распутницы»), Венсан Кассель («Мой король», «Багровые реки»), Гаспар Ульель («Ганнибал: Восхождение»), Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете») и Леа Сейду («Жизнь Адель»).

Фильм «Это всего лишь конец света» расскажет об одном дне из жизни простой французской семьи. Младший сын Луи, ставший известным писателем, возвращается в отчий дом, чтобы сообщить печальную новость о том, что он умирает. Однако прежде чем ему удастся раскрыть свою тайну, он узнает много интересного о каждом из членов семейства.

- Практически все актёры уже работали друг с другом: Гаспар Ульель и Венсан Кассель вместе играли в фильме «Братство волка», Марион Котияйр и Ульель в «Долгой помолвке», Котийяр и Сейду в картине «Полночь в Париже», также Сейду снималась с Ульелем в ленте «Сен-Лоран. Стиль – это я» и с Касселем в «Красавице и Чудовище»

- Это второй фильм Ксавье Долана, в основу которого легла пьеса. Написал её Жан-Люк Лагарс. До этого была картина «Том на ферме»

- «Это всего лишь конец света» стал первым в карьере Долана фильмом, где снялись исключительно французские исполнители. Прежде у него играли канадцы

- Натали Бай снималась в ленте Долана «И всё же Лоранс»

- «Это всего лишь конец света» является третьим фильмом Ксавье Долана, в котором он не исполнил главную роль

После 12 лет разлуки Луи  возвращается домой, где его встречают эксцентричная маман, насмешливая и ранимая сестра и вспыльчивый старший брат с женой. У каждого накопилось порядком обид и чаяний — Луи не может их разочаровать.

 

7.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера в мире 19 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Ксавье Долан
Ксавье Долан
В ролях
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Леа Сейду
Леа Сейду
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Натали Бай
Натали Бай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Это всего лишь конец света 4 постера
Каннский кинофестиваль Гран-при
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
14:15 от 150 ₽
Полное расписание и билеты

Это всего лишь конец света смотреть онлайн

Это всего лишь конец света
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На кухне был хаос. Собственно, хаос был везде – в каждой комнате этого бестолкового дома, в каждой голове, в каждой минуте. Он (хаос) давно перестал быть чем-то особенным: ад превратился в привычку, привычка – в необходимость. Дочь кричала на мать, мать не оставалась в долгу. Старший сын со своей женой тоже разговаривал отнюдь не шепотом. Ну, и так далее. Однако сегодняшний хаос был все-таки особенным. Потому что особенным был и сам день. Сегодня возвращался в семью блудный ребенок…
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Катерина Радюк 23 ноября 2017, 12:32
Прощание блудного сына
Ксавье Долан вновь обращается к семейной проблеме взаимного непонимания и глухоты близких людей, поднятых в фильмах «Я убил… Читать дальше…
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27 голосов
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саундтрек фильма Это всего лишь конец света
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«Это всего лишь конец света» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
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