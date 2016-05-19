Это всего лишь конец света, 2016

- Практически все актёры уже работали друг с другом: Гаспар Ульель и Венсан Кассель вместе играли в фильме «Братство волка», Марион Котияйр и Ульель в «Долгой помолвке», Котийяр и Сейду в картине «Полночь в Париже», также Сейду снималась с Ульелем в ленте «Сен-Лоран. Стиль – это я» и с Касселем в «Красавице и Чудовище»

- Это второй фильм Ксавье Долана, в основу которого легла пьеса. Написал её Жан-Люк Лагарс. До этого была картина «Том на ферме»

- «Это всего лишь конец света» стал первым в карьере Долана фильмом, где снялись исключительно французские исполнители. Прежде у него играли канадцы

- Натали Бай снималась в ленте Долана «И всё же Лоранс»

- «Это всего лишь конец света» является третьим фильмом Ксавье Долана, в котором он не исполнил главную роль