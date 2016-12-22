Ёлки 5, 2016

«Ёлки», вышедшие впервые в 2010 году, покорили сердца российских зрителей и превратились в добрую традицию, без которой многие не представляют себе празднование Нового года. Однако в 2015 году произошёл перерыв, и стало известно, что «Ёлки 5» готовятся к выходу на экраны к концу 2016-го. Во главе проекта вновь встал Тимур Бекмамбетов, который представит зрителям очередную новеллу. Также к нему присоединились следующие режиссёры: Вадим Перельман («Дом из песка и тумана»), Александр Котт («Брестская крепость», «Герой нашего времени»), Индар Джендубаев («Он – дракон») и дебютант большого экрана Андрей Шавкеро. Главные роли исполнили как новые, так и старые актёры. Среди них Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Катерина Шпица и другие.

Сюжет фильма «Ёлки 5» развернётся в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Пермь и Екатеринбург. Зрители увидят 5 новых новелл от известных режиссёров и с участием полюбившихся персонажей. В их жизнях произошли некоторые изменения: у кого-то родились дети, а кто-то и вовсе развёлся. Борис, например, отчаянно хочет вернуть жену, призывая на помощь Женю. Ловелас Андрей отныне стал верен одной девушке и открыл к себе неизвестнуюю ныне ревность. Но в канун Нового года грустить противопоказано, поэтому наши герои займутся тем, чтобы поднять ваше настроение!