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Ёлки 5 Ёлки 5
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Ёлки 5, 2016

2016 / Россия
6.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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«Ёлки», вышедшие впервые в 2010 году, покорили сердца российских зрителей и превратились в добрую традицию, без которой многие не представляют себе празднование Нового года. Однако в 2015 году произошёл перерыв, и стало известно, что «Ёлки 5» готовятся к выходу на экраны к концу 2016-го. Во главе проекта вновь встал Тимур Бекмамбетов, который представит зрителям очередную новеллу. Также к нему присоединились следующие режиссёры: Вадим Перельман («Дом из песка и тумана»), Александр Котт («Брестская крепость», «Герой нашего времени»), Индар Джендубаев («Он – дракон») и дебютант большого экрана Андрей Шавкеро. Главные роли исполнили как новые, так и старые актёры. Среди них Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Катерина Шпица и другие.

Сюжет фильма «Ёлки 5» развернётся в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Пермь и Екатеринбург. Зрители увидят 5 новых новелл от известных режиссёров и с участием полюбившихся персонажей. В их жизнях произошли некоторые изменения: у кого-то родились дети, а кто-то и вовсе развёлся. Борис, например, отчаянно хочет вернуть жену, призывая на помощь Женю. Ловелас Андрей отныне стал верен одной девушке и открыл к себе неизвестнуюю ныне ревность. Но в канун Нового года грустить противопоказано, поэтому наши герои займутся тем, чтобы поднять ваше настроение!

  • В ролях пингвинов в фильме «Ёлки 5» снялись собаки
  • Некоторые сцены были сняты Сергеем Светлаковым на мобильный телефон
  • В картине появятся внуки известных собак из «Ёлок» - Йоко и Пирата. Также в фильме снялся настоящий варан
  • К участию в фильме «Ёлки 5» привлекли известных видеоблогеров, которые сыграют самих себя. Среди них Саша Спилберг, Ян Го, Мари Сенн и другие
  • Съёмки фильма прошли не только в российских городах, но также и на нефтяной платформе в Баренцевом море
  • 29 ноября в сети прошёл флешмоб, в котором приняли участие звёзды фильма «Ёлки 5» и другие знаменитости. Для участия необходимо было выложить в социальные сети своё фото с предметами, заменяющими точки в букве "Ё"
  • Фильм «Ёлки 5» состоит из семи новелл
  • Картину снимали в течение нескольких весенних и летних месяцев. Тогда как описываемые в ней события происходят в канун Нового Года – 31 декабря.
  • Тимур Бекмамбетов заявил, что при создании этой ленты ориентировались на запросы зрительской аудитории. В декабре 2015 года от кинотеатров со всей страны начали поступать заявки на новый фильм. Зрители ждали очередную часть франшизы в канун Нового Года. Об этом же рассказали результаты проведенных социологических исследований. Поэтому в 2016 году, чтобы не нарушать традицию, и не разочаровать зрительские ожидания, создатели проекта решили приступить к производству картины.
  • Согласно сюжету одной из новелл, герой в исполнении Сергея Светлакова владеет контактным зоопарком. Для участия в съемках привлекли множество экзотических животных. Актеру пришлось учиться азам дрессировки, чтобы поладить со своими «коллегами» по съемочной группе. Кроме того, однажды он провел несколько часов с сырой рыбой во рту. По сюжету его герой кормил обитателей зоопарка.
  • Впервые действие фильма происходит не только на Земле, но и в Космосе. Сюжет одной из новелл развивается на борту Международной космической станции. Но полноценного рассказа, по признанию авторов, не получилось. Эпизод больше похож на небольшую зарисовку о космонавте, который застрял на станции. Сам он снимался на околоземной орбите, на борту реальной МКС на высоте 400 км. Поддержку съемкам оказал Роскосмос. В качестве главного героя выбрали действующего космонавта Михаила Корниенко. Некоторые кадры снимали в Центре подготовки космонавтов, который находится в Звездном Городке.
  • Создатели ленты признавались, что сам космонавт привнес нечто новое в сценарий. Он попытался сделать его максимально приближенным к реальным условиям невесомости. А художественные замыслы или преувеличения авторов картины сразу отвергал. Он говорил, что в реальности такого произойти не могло. Поэтому сюжет про космос из пятых «Елок» можно считать предельно достоверным и реалистичным.
  • После выхода фильма на экран Тимур Бекмамбетов заявил, что лента может претендовать на занесение в британскую Книгу рекордов Гинесса. Ведь это первая полнометражная картина, съемки которой велись на околоземной орбите. Юристы компании занимались оформлением нужных документов, но о том, состоялось ли занесение рекорда в Книгу, информации нет.
  • По сложившейся традиции, у каждой из новелл новой части франшизы собственный режиссер. Тимур Бекмамбетов, который обычно выступает продюсером фильма, в этот раз срежиссировал один из эпизодов.
  • Во время появления в кадре пингвина мы наблюдаем за его необычным поведением. То, что он делает, заставляет вспомнить эпизод из «Бойцовского клуба». В сцене главный герой встречает животное, якобы покровительствующее ему. Это пингвин, который говорит ему: «Скользи!».
  • В одном из эпизодов можно увидеть небольшой ляп, который связан с изменением дизайна социальной сети ВКонтакте. 1 апреля 2016 года сайт перешел на обновленную версию. При этом в одной из сцен мы видим, что Наташа пользуется старой версией соцсети. В то время как Вова перешел на новую. Изменение оформлений заметно по стилю профилей, а также по разделу сообщений.
  • Премьера очередной части «Елок» состоялась 22 декабря 2016 года. Перед этим актеры должны были отвечать на вопросы журналистов, чтобы затем посмотреть ленту с другими зрителями. Однако Иван Ургант неожиданно оказался в пробке и не успел приехать на пресс-конференцию. Отдуваться за коллегу пришлось Сергею Светлакову, которому и адресовали большинство вопросов. Ургант же успел к самому началу фильма.

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо.
Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец,  признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
Самая смешная и трогательная новогодняя комедия возвращается!

 

6.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 декабря 2016
Премьера в мире 22 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Александр Головин
Александр Головин
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров младший
Все актеры и съемочная группа
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Ёлки 5
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В маленьком зоопарке большое ЧП. Исчезла звезда коллекции, любимец публики по имени Палыч, он же Aptenodytes forsteri, он же представитель семейства пингвиновых из отряда пингвинообразных. Говоря проще, самец Императорского пингвина куда-то сбежал. И все бы ничего, да подруге его – пингвинихе Ксюхе – пришло время рожать. А первым на яйцо всегда садится самец. Иначе детеныш погибнет. Но нерадивый пернатый отец как в прорубь канул… Так как же ей рожать без него??? Иван…
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Киноафиша.инфо 29 ноября 2016, 12:58
klimovadarya2004, Добрый день. Не совсем поняли ваше обращение.
Премьера фильма состоится 22 декабря в кинотеатрах нашей страны.
klimovadarya2004 28 ноября 2016, 20:13
Это где?? премьера то. На премьеру блогеры приедут ,и куда??
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