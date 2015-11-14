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Еще один мальчишник Еще один мальчишник
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Еще один мальчишник, 2015

2015 / США
4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Режиссёр Кенни Янг до фильма «Ещё один мальчишник» снял буквально несколько картин, которые не выходили в российский прокат. В актёрский состав его новой картины вошли в основном звёзды телевидения и второго плана, за очень редким исключением. Это Анна Хатчисон из «Хижины в лесу», Ноэль Гульеми из «Ходячих мертвецов», Колин Эглсфилд, игравший в сериалах начала 2000-х («Зачарованные», «Девочки Гилмор») и Дэвид Фаустино из «Американской семейки». Сценарий Кенни Янг также написал самостоятельно.

Аарон и Шон – лучшие друзья с самого детства. Но крепче всего их связывают не годы, а ярая приверженность холостяцкому образу жизни. Парни любят хорошо проводить время, естественно, в окружении обворожительных красавиц, и чем их больше – тем лучше. Они пообещали друг другу, что никогда не остепеняться. Но однажды Шон нарушает клятву, когда встречает девушку своей мечты и делает ей предложение. Аарон видит в свадьбе большую угрозу и решает помочь другу одуматься. Он устраивает ему безумный мальчишник, чтобы Шон, попав в любимую среду, вновь вернулся к своим прошлым убеждениям. Но, естественно, что-то пошло не так, и теперь их дружба может разрушиться.

- Фильм «Ещё один мальчишник» был показан на Чёрном Американском кинофестивале, известном как АБФФ, где ежегодно собираются афро-американские представители киноиндустрии. Картина завоевала там сразу две награды

- Премьера ленты «Ещё один мальчишник» состоялась ещё в ноябре 2015 года

- Режиссёр Кенни Янг является также и актёром. В фильме «Ещё один мальчишник» он сыграл роль детектива Армстронга

Аарон - красавчик с внешностью голливудской звезды. В общении с женщинами он придерживается четких правил: знакомство максимум на одну ночь, никаких совместных завтраков - сделал дело, вызвал ей такси. Вдруг его друг заявляет, что встретил женщину своей мечты и покидает клуб мачо. Последний шанс вернуть его в стаю одиноких волков - устроить незабываемый мальчишник со старыми друзьями, реками алкоголя и, конечно, самыми горячими девочками!

4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 14 ноября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Кенни Янг
Кенни Янг
В ролях
Ноэль Гульеми
Ноэль Гульеми
Анна Хатчисон
Анна Хатчисон
Колин Эглсфилд
Колин Эглсфилд
Дэвид Фаустино
Дэвид Фаустино
Дрю Фуллер
Дрю Фуллер
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Еще один мальчишник
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В прокат выходит фильм «Ещё один мальчишник» от режиссёра и актёра Кенни Янга, лента которого впервые появится на отечественных экранах. До этого он снял две полнометражные картины, которые не только не добрались до российского зрителя, но и на родных просторах не вызвали особого ажиотажа. Возможно для кого-то, это и послужит оправданием Янгу, пока ещё не успевшему заработать необходимое количество очков опыта и мастерства в своём деле, но всё-таки это не достаточное оправдание…
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