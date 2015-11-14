Еще один мальчишник, 2015

Режиссёр Кенни Янг до фильма «Ещё один мальчишник» снял буквально несколько картин, которые не выходили в российский прокат. В актёрский состав его новой картины вошли в основном звёзды телевидения и второго плана, за очень редким исключением. Это Анна Хатчисон из «Хижины в лесу», Ноэль Гульеми из «Ходячих мертвецов», Колин Эглсфилд, игравший в сериалах начала 2000-х («Зачарованные», «Девочки Гилмор») и Дэвид Фаустино из «Американской семейки». Сценарий Кенни Янг также написал самостоятельно.

Аарон и Шон – лучшие друзья с самого детства. Но крепче всего их связывают не годы, а ярая приверженность холостяцкому образу жизни. Парни любят хорошо проводить время, естественно, в окружении обворожительных красавиц, и чем их больше – тем лучше. Они пообещали друг другу, что никогда не остепеняться. Но однажды Шон нарушает клятву, когда встречает девушку своей мечты и делает ей предложение. Аарон видит в свадьбе большую угрозу и решает помочь другу одуматься. Он устраивает ему безумный мальчишник, чтобы Шон, попав в любимую среду, вновь вернулся к своим прошлым убеждениям. Но, естественно, что-то пошло не так, и теперь их дружба может разрушиться.